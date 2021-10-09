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Байден не позволил Трампу засекретить документы о штурме Капитолия 6 января

Байден не позволил Трампу засекретить документы о штурме Капитолия 6 января

Президент США Джо Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января 2021 года специальному комитету Палаты представителей США.

Речь идет о штурме Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден отказал бывшему президенту Трампу в попытке воспользоваться конституционной привилегией, позволяющей президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников своей администрации. Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.

По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США

Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа, Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.

Напомним, 6 января 2021-го в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

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Топ комментарии
+17
Захопити владу Трампаксу не вдалося, а от покарання за це обов'язково настане. Такої борзоти у Конгресі ще не було.

Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
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09.10.2021 23:36
+15
совсем тупые методички стал писать подоляк для своей секты зебилоидов..
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09.10.2021 23:53
+13
Это был триумф всего роспропагандонпрома. Хосподя, чего они только не мололи своими языками. Целый месяц круглосуточной истерики и гавнометания. Трамп хоть понял сам, что учудил вместе с некоторыми своими упоротыми сторонниками?...
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09.10.2021 23:32
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Правила форума Совет форумчан
Это был триумф всего роспропагандонпрома. Хосподя, чего они только не мололи своими языками. Целый месяц круглосуточной истерики и гавнометания. Трамп хоть понял сам, что учудил вместе с некоторыми своими упоротыми сторонниками?...
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09.10.2021 23:32 Ответить
Це мудре рішення Президента Байдена 👍🏼😊
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09.10.2021 23:35 Ответить
А чайник не сказал кофе завариться))))
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09.10.2021 23:35 Ответить
Захопити владу Трампаксу не вдалося, а от покарання за це обов'язково настане. Такої борзоти у Конгресі ще не було.

Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
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09.10.2021 23:36 Ответить
Донни хочет в Ростов...
ла-ла-ла-ла !
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09.10.2021 23:54 Ответить
Нічого йому не зроблять. Більш того, воно в 2024 році буде балотуватися на вибори президента США і побачите що за нього проголосують
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10.10.2021 00:29 Ответить
таки дійсно дивна нація.
нам би стільки кольтів, ми б вже в тачанках з "максимами" їздили !
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09.10.2021 23:52 Ответить
"Рабский народ" уехал от монархической власти осваивать другой континент, чтобы жить как он хочет. Континент освоил, и стал жить лучше митрополии. И успешно ставит раком зарвавшихся диктаторов.
"Рабский народ" на деле пользуется импичментом Президенту США.

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10.10.2021 06:43 Ответить
Байден все робить проти України, а порошенківці його вважають проукраїнським. Якісь шизоїди .
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09.10.2021 23:50 Ответить
совсем тупые методички стал писать подоляк для своей секты зебилоидов..
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09.10.2021 23:53 Ответить
у вас світ став ділитись на шоколад і зелень. це небезпечно для вас. Світ значно складніше.
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09.10.2021 23:58 Ответить
кто про что, а зебилы на пену исходят от зависти к шоколаду

ну шо, зебилоид, нажерлося ты зелкеного лайна от вована - осла офшорного?
вдосталь ли нахлебалось "желтой благодати" в видосиках или до сих пор стоишь, раскрыв рота?
или ты на подсосе у кремлевского фуйла, который очеееень недоволен победой Байдена?
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10.10.2021 00:03 Ответить
Повір. Я знаю Арестовича. Він всіх такими вважає. Абсолютно всіх людей а не тільки виборців тих чи інших політсил. Я , до речі, з ним не погоджуюсь. Не всі. Лише 99 % всіх людей є такими. Натомість всі інші є розумні, людяні, освітчені, пасіонарні, стильні, патріотичні, чесні. А ти до яких себе відносиш?
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10.10.2021 00:08 Ответить
ти явно не относишься к образованным и розумным, это факт
впрочем, ты типичное доказательство эффекта профана, ибо только тупой ватник будет бегать и орать "что мне дал Байден/США?"
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10.10.2021 00:10 Ответить
Ти фантазуєш про мене. З цього і з того, що ти уникаєш прямої відповіді на задане питання, я можу робити прості висновки про тебе . Та ти і сам про себе в душі все знаєш. Бувай.
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10.10.2021 00:19 Ответить
розумна людина не будет бегать и орать про свой разум)
это понятно любому умному человеку, но недоступно для тупых.. верно?)
вот и ты это - не понимаешь)
как и НЕ понимаешь, что фраза "Байден все робить проти України" - выдает в тебе полного профана и ватника, который НЕ понимает прописных истин: Байден НЕ президент Украины и НЕ обязан делать для Украины то, чего она сама не хочет.
Более того, сам факт того что ты и тебе подобные проголосовали за клоуна офшорного (или как сейчас вы все стали орать "мызаниговапщенигаласавали\не ходили") лишь подтверждает скудность твоего разума и полное отсутствие способностей к критическому мышлению. Так - понятнее?
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10.10.2021 00:25 Ответить
ти весь час мені щось приписуєш. Твої фантазії дратують.
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10.10.2021 01:35 Ответить
,ти своїми дописами так наглядно демонстуєш ефект Данінга - Крюгера ...
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10.10.2021 09:13 Ответить
Пані десь почула розумні слова? Не обов'язково всім повідомляти про це.
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10.10.2021 16:24 Ответить
вижу, ты ничего так и не понялО))
ну, а чего иного можно ждать от тупня
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10.10.2021 13:05 Ответить
Если ты знаешь Люсю - то ты такая же кремлядь как и он
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10.10.2021 01:19 Ответить
Та чо він вже така кремлядь. Корч також на селігер їздив з ним разом. і з дугіним вони разом взасос лупились. чи корч також кремлядь?
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10.10.2021 01:25 Ответить
Ну да. есть еще и триколор. Кстати, смени украинский флажок воле ника на триколор, будет справедливо.
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10.10.2021 09:35 Ответить
я не певен що Капітолій захоплювали порохоботи....
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09.10.2021 23:53 Ответить
мені це невідомо і пофіг.
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09.10.2021 23:57 Ответить
Дядя, вы даун? Или просто бот?
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09.10.2021 23:54 Ответить
Ну давай. Що такого Biden зробив, щоб вважати його проукраїнським? Є чітка відповідь? .
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10.10.2021 00:00 Ответить
И почему он должен быть больше про-украинским, чем актер, исполняющий роль Президента Украины?
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10.10.2021 00:41 Ответить
Навіщо порівнювати когось з кимось. Я про Байдена і його курс. А щодо какаофантазій про Президента України, то це лише фантазії. Невдовзі на виборах буде відповідь.
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10.10.2021 01:32 Ответить
Зепил, пошто тебя родаки по голове тяжелыми тупыми предметами били, чем ты им не угодил?
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10.10.2021 06:54 Ответить
Ну, расскажи мне какие великие дела совершил президент Дерьмак и его зиц-председатель Фунт Косоворотько?
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10.10.2021 16:21 Ответить
Нехай тобі санітари дадуть відповідь.
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10.10.2021 16:39 Ответить
Шо за истерика? Вашей шобле приказано не реагировать на Дерьмака? Он своего брата, невинно убиенного Пэдрой на Донбасе, нашел уже, кстати?
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10.10.2021 16:42 Ответить
я не знаю про що ти, а от феназепам тобі рано відмінили.
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10.10.2021 22:28 Ответить
У зеленых слизняков включение дурака происходит автоматически, при рождении
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10.10.2021 22:30 Ответить
Два в одному 👍🏼😆
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10.10.2021 00:04 Ответить
воно - дебильне проросийске лайно, яке пило шампанское вместе с кацапами, когда трамп пришел к власти в 2016))
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10.10.2021 00:04 Ответить
эт да, так Каквдыркин и сказал, отрезая бошку кацапской свинье
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10.10.2021 00:11 Ответить
Отвали лапоть и не воняй боярой 🤣
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10.10.2021 00:06 Ответить
русишшвайн, ты чего под ненавистным западным впн вылезло?)
а ну брысь на бутылку, любитель кизяков и стояния на коленях - про Запад и США тебе круглосуточно рассказывают у скабеевой/киселева, демонстрируя весь идиотизм русишшвайн недоумков
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10.10.2021 00:08 Ответить
не знаю... просто мокшанских свиней насилуют чичи?
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10.10.2021 00:12 Ответить
В беспорядках погибли пять человек. Источник:
Загинула лише одна жінка, ветеранка, яку застрелила охорона.
Поліцейський помер від природніх причин. Це - оприлюднено і доведено.
Ще троє - так само.

https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/brian-sicknick-death-strokes/2021/04/19/36d2d310-617e-11**-afbe-9a11a127d146_story.html
Capitol Police officer Brian Sicknick, who engaged rioters, suffered two strokes and died of natural causes, officials say

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/01/07/capitol-raid-three-died-medical-emergencies-police-say/6583024002/

Three people died from medical emergencies on Capitol grounds Wednesday. Who were they?
Один відійшов у сторону і розмовляв з дружиною по телефону, стало погано, серце.
https://www.nytimes.com/live/2021/01/07/us/capitol-building-trump#an-alabama-man-who-suffered-a-heart-attack-outside-the-capitol-is-among-the-dead According to the New York Times , Greeson suffered a heart attack. He had been talking to his wife on his phone when he fell to the sidewalk, according to a New York Times reporter who watched as emergency personnel did chest compressions.

Другий пішов паркувати вен.
Phillips was separated from the group when he went to park the van, but police later told some of the members that Phillips had suffered a stoke and died at the hospital, according to the Inquirer.

Про третю - мутно.
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10.10.2021 01:06 Ответить
Годі! Я в Канаду більш не хочу! Пані боюся... -- заразить вирусом нудьги... *)
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10.10.2021 01:23 Ответить
Bandera Rosa ?
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10.10.2021 01:27 Ответить
І, таки да! -- до Ваших послуг, Пані!
А як Ви здогадались? *)
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10.10.2021 01:29 Ответить
Бо тільки Ви могли так написати.

Осінь, бентега, сплін ... Всіх помаленьку лупить по голові. Організм мусить адаптуватися до холоду, коротких днів і меншої кількості сонечка. Перейде.

Та нє, можете приїжджать.
Правда, в нас тут народ приколюється, що шаленими темпами розбудовується соціалістична республіка Квебек, чи то південна Куба, чи свій Китай.

В інших провінціях, напевне, легше. Але загалом, вже боятись нічого. =сємімільнимі шаґамі в свєтлоє будусчєє=
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10.10.2021 01:36 Ответить
А шо мені Канадщини бояться? -- я ж з Баварії -- перша Соціалістична Республіка в Європі! *)
...та і сам з Совка...
А що Вас бентежить -- то дівоче... ...це пройде... ...нажаль.
Залишиться лише Жіноче -- це я дуже ********! *)
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10.10.2021 01:41 Ответить

Так, жінки - тонкі натури, залежні від погоди і дуже багатьох інших речей та факторів.
Навіть самі не завжди знають, від чого.

Якщо не секрет: все гаразд, працюєте ? Додому не їдете ? Як Ваша кохана ?
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10.10.2021 01:50 Ответить
Моє ставлення до розумних і креатівних жінок -- Ви знаєте.
А в мене все, я у шахтьорського коня... -- пахаю виїхати на пенсію через 2 роки.
Моя Коханя мене радує -- тьху, тьху, тьху -- шоб не наврочити...
Та й Ви -- знайдить собі Коня! ...щоб був, як я...*)
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10.10.2021 02:03 Ответить
Здоров*я Вам. На все добре !
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10.10.2021 06:47 Ответить
Убили четверых. Один застрелен, точнее одна. Другие скончались сами, из-за плохого здоровья. Это официальная версия.
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10.10.2021 05:28 Ответить
Трамп же считает себя героем - чего же секретить свои "подвиги" ?
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10.10.2021 06:48 Ответить
Трамп только за провокационный призыв идти на Капитолий, по сути спровоцировавший штурм и его захват, заслуживает электрического стула.( и это если не считать всего того что он нагородил до этого).
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10.10.2021 12:04 Ответить
 
 