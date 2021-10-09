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Байден не дозволив Трампу засекретити документи про штурм Капітолія 6 січня

Байден не дозволив Трампу засекретити документи про штурм Капітолія 6 січня

Президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати першу партію документів про події 6 січня 2021 року спеціальному комітету Палати представників США.

Йдеться про штурм Капітолія, коли прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден відмовив колишньому президенту Трампу в спробі скористатися конституційним привілеєм, що дозволяє президенту США зберігати конфіденційність листування співробітників своєї адміністрації. Раніше Дональд Трамп намагався заблокувати доступ до запитаних документів через своїх адвокатів.

Читайте також: Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію

Спеціальний комітет Конгресу з розслідування подій 6 січня погрожує притягнути до відповідальності ексрадника Трампа Стіва Беннона, який заявив про відмову давати показання.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
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Топ коментарі
+17
Захопити владу Трампаксу не вдалося, а от покарання за це обов'язково настане. Такої борзоти у Конгресі ще не було.

Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
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09.10.2021 23:36
+15
совсем тупые методички стал писать подоляк для своей секты зебилоидов..
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09.10.2021 23:53
+13
Это был триумф всего роспропагандонпрома. Хосподя, чего они только не мололи своими языками. Целый месяц круглосуточной истерики и гавнометания. Трамп хоть понял сам, что учудил вместе с некоторыми своими упоротыми сторонниками?...
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09.10.2021 23:32
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Это был триумф всего роспропагандонпрома. Хосподя, чего они только не мололи своими языками. Целый месяц круглосуточной истерики и гавнометания. Трамп хоть понял сам, что учудил вместе с некоторыми своими упоротыми сторонниками?...
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09.10.2021 23:32 Відповісти
Це мудре рішення Президента Байдена 👍🏼😊
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09.10.2021 23:35 Відповісти
А чайник не сказал кофе завариться))))
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09.10.2021 23:35 Відповісти
Захопити владу Трампаксу не вдалося, а от покарання за це обов'язково настане. Такої борзоти у Конгресі ще не було.

Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
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09.10.2021 23:36 Відповісти
Донни хочет в Ростов...
ла-ла-ла-ла !
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09.10.2021 23:54 Відповісти
Нічого йому не зроблять. Більш того, воно в 2024 році буде балотуватися на вибори президента США і побачите що за нього проголосують
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10.10.2021 00:29 Відповісти
таки дійсно дивна нація.
нам би стільки кольтів, ми б вже в тачанках з "максимами" їздили !
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09.10.2021 23:52 Відповісти
"Рабский народ" уехал от монархической власти осваивать другой континент, чтобы жить как он хочет. Континент освоил, и стал жить лучше митрополии. И успешно ставит раком зарвавшихся диктаторов.
"Рабский народ" на деле пользуется импичментом Президенту США.

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10.10.2021 06:43 Відповісти
Байден все робить проти України, а порошенківці його вважають проукраїнським. Якісь шизоїди .
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09.10.2021 23:50 Відповісти
совсем тупые методички стал писать подоляк для своей секты зебилоидов..
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09.10.2021 23:53 Відповісти
у вас світ став ділитись на шоколад і зелень. це небезпечно для вас. Світ значно складніше.
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09.10.2021 23:58 Відповісти
кто про что, а зебилы на пену исходят от зависти к шоколаду

ну шо, зебилоид, нажерлося ты зелкеного лайна от вована - осла офшорного?
вдосталь ли нахлебалось "желтой благодати" в видосиках или до сих пор стоишь, раскрыв рота?
или ты на подсосе у кремлевского фуйла, который очеееень недоволен победой Байдена?
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10.10.2021 00:03 Відповісти
Повір. Я знаю Арестовича. Він всіх такими вважає. Абсолютно всіх людей а не тільки виборців тих чи інших політсил. Я , до речі, з ним не погоджуюсь. Не всі. Лише 99 % всіх людей є такими. Натомість всі інші є розумні, людяні, освітчені, пасіонарні, стильні, патріотичні, чесні. А ти до яких себе відносиш?
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10.10.2021 00:08 Відповісти
ти явно не относишься к образованным и розумным, это факт
впрочем, ты типичное доказательство эффекта профана, ибо только тупой ватник будет бегать и орать "что мне дал Байден/США?"
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10.10.2021 00:10 Відповісти
Ти фантазуєш про мене. З цього і з того, що ти уникаєш прямої відповіді на задане питання, я можу робити прості висновки про тебе . Та ти і сам про себе в душі все знаєш. Бувай.
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10.10.2021 00:19 Відповісти
розумна людина не будет бегать и орать про свой разум)
это понятно любому умному человеку, но недоступно для тупых.. верно?)
вот и ты это - не понимаешь)
как и НЕ понимаешь, что фраза "Байден все робить проти України" - выдает в тебе полного профана и ватника, который НЕ понимает прописных истин: Байден НЕ президент Украины и НЕ обязан делать для Украины то, чего она сама не хочет.
Более того, сам факт того что ты и тебе подобные проголосовали за клоуна офшорного (или как сейчас вы все стали орать "мызаниговапщенигаласавали\не ходили") лишь подтверждает скудность твоего разума и полное отсутствие способностей к критическому мышлению. Так - понятнее?
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10.10.2021 00:25 Відповісти
ти весь час мені щось приписуєш. Твої фантазії дратують.
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10.10.2021 01:35 Відповісти
,ти своїми дописами так наглядно демонстуєш ефект Данінга - Крюгера ...
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10.10.2021 09:13 Відповісти
Пані десь почула розумні слова? Не обов'язково всім повідомляти про це.
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10.10.2021 16:24 Відповісти
вижу, ты ничего так и не понялО))
ну, а чего иного можно ждать от тупня
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10.10.2021 13:05 Відповісти
Если ты знаешь Люсю - то ты такая же кремлядь как и он
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10.10.2021 01:19 Відповісти
Та чо він вже така кремлядь. Корч також на селігер їздив з ним разом. і з дугіним вони разом взасос лупились. чи корч також кремлядь?
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10.10.2021 01:25 Відповісти
Ну да. есть еще и триколор. Кстати, смени украинский флажок воле ника на триколор, будет справедливо.
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10.10.2021 09:35 Відповісти
я не певен що Капітолій захоплювали порохоботи....
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09.10.2021 23:53 Відповісти
мені це невідомо і пофіг.
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09.10.2021 23:57 Відповісти
Дядя, вы даун? Или просто бот?
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09.10.2021 23:54 Відповісти
Ну давай. Що такого Biden зробив, щоб вважати його проукраїнським? Є чітка відповідь? .
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10.10.2021 00:00 Відповісти
И почему он должен быть больше про-украинским, чем актер, исполняющий роль Президента Украины?
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10.10.2021 00:41 Відповісти
Навіщо порівнювати когось з кимось. Я про Байдена і його курс. А щодо какаофантазій про Президента України, то це лише фантазії. Невдовзі на виборах буде відповідь.
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10.10.2021 01:32 Відповісти
Зепил, пошто тебя родаки по голове тяжелыми тупыми предметами били, чем ты им не угодил?
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10.10.2021 06:54 Відповісти
Ну, расскажи мне какие великие дела совершил президент Дерьмак и его зиц-председатель Фунт Косоворотько?
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10.10.2021 16:21 Відповісти
Нехай тобі санітари дадуть відповідь.
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10.10.2021 16:39 Відповісти
Шо за истерика? Вашей шобле приказано не реагировать на Дерьмака? Он своего брата, невинно убиенного Пэдрой на Донбасе, нашел уже, кстати?
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10.10.2021 16:42 Відповісти
я не знаю про що ти, а от феназепам тобі рано відмінили.
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10.10.2021 22:28 Відповісти
У зеленых слизняков включение дурака происходит автоматически, при рождении
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10.10.2021 22:30 Відповісти
Два в одному 👍🏼😆
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10.10.2021 00:04 Відповісти
воно - дебильне проросийске лайно, яке пило шампанское вместе с кацапами, когда трамп пришел к власти в 2016))
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10.10.2021 00:04 Відповісти
эт да, так Каквдыркин и сказал, отрезая бошку кацапской свинье
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10.10.2021 00:11 Відповісти
Отвали лапоть и не воняй боярой 🤣
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10.10.2021 00:06 Відповісти
русишшвайн, ты чего под ненавистным западным впн вылезло?)
а ну брысь на бутылку, любитель кизяков и стояния на коленях - про Запад и США тебе круглосуточно рассказывают у скабеевой/киселева, демонстрируя весь идиотизм русишшвайн недоумков
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10.10.2021 00:08 Відповісти
не знаю... просто мокшанских свиней насилуют чичи?
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10.10.2021 00:12 Відповісти
В беспорядках погибли пять человек. Источник:
Загинула лише одна жінка, ветеранка, яку застрелила охорона.
Поліцейський помер від природніх причин. Це - оприлюднено і доведено.
Ще троє - так само.

https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/brian-sicknick-death-strokes/2021/04/19/36d2d310-617e-11**-afbe-9a11a127d146_story.html
Capitol Police officer Brian Sicknick, who engaged rioters, suffered two strokes and died of natural causes, officials say

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/01/07/capitol-raid-three-died-medical-emergencies-police-say/6583024002/

Three people died from medical emergencies on Capitol grounds Wednesday. Who were they?
Один відійшов у сторону і розмовляв з дружиною по телефону, стало погано, серце.
https://www.nytimes.com/live/2021/01/07/us/capitol-building-trump#an-alabama-man-who-suffered-a-heart-attack-outside-the-capitol-is-among-the-dead According to the New York Times , Greeson suffered a heart attack. He had been talking to his wife on his phone when he fell to the sidewalk, according to a New York Times reporter who watched as emergency personnel did chest compressions.

Другий пішов паркувати вен.
Phillips was separated from the group when he went to park the van, but police later told some of the members that Phillips had suffered a stoke and died at the hospital, according to the Inquirer.

Про третю - мутно.
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10.10.2021 01:06 Відповісти
Годі! Я в Канаду більш не хочу! Пані боюся... -- заразить вирусом нудьги... *)
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10.10.2021 01:23 Відповісти
Bandera Rosa ?
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10.10.2021 01:27 Відповісти
І, таки да! -- до Ваших послуг, Пані!
А як Ви здогадались? *)
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10.10.2021 01:29 Відповісти
Бо тільки Ви могли так написати.

Осінь, бентега, сплін ... Всіх помаленьку лупить по голові. Організм мусить адаптуватися до холоду, коротких днів і меншої кількості сонечка. Перейде.

Та нє, можете приїжджать.
Правда, в нас тут народ приколюється, що шаленими темпами розбудовується соціалістична республіка Квебек, чи то південна Куба, чи свій Китай.

В інших провінціях, напевне, легше. Але загалом, вже боятись нічого. =сємімільнимі шаґамі в свєтлоє будусчєє=
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10.10.2021 01:36 Відповісти
А шо мені Канадщини бояться? -- я ж з Баварії -- перша Соціалістична Республіка в Європі! *)
...та і сам з Совка...
А що Вас бентежить -- то дівоче... ...це пройде... ...нажаль.
Залишиться лише Жіноче -- це я дуже ********! *)
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10.10.2021 01:41 Відповісти

Так, жінки - тонкі натури, залежні від погоди і дуже багатьох інших речей та факторів.
Навіть самі не завжди знають, від чого.

Якщо не секрет: все гаразд, працюєте ? Додому не їдете ? Як Ваша кохана ?
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10.10.2021 01:50 Відповісти
Моє ставлення до розумних і креатівних жінок -- Ви знаєте.
А в мене все, я у шахтьорського коня... -- пахаю виїхати на пенсію через 2 роки.
Моя Коханя мене радує -- тьху, тьху, тьху -- шоб не наврочити...
Та й Ви -- знайдить собі Коня! ...щоб був, як я...*)
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10.10.2021 02:03 Відповісти
Здоров*я Вам. На все добре !
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10.10.2021 06:47 Відповісти
Убили четверых. Один застрелен, точнее одна. Другие скончались сами, из-за плохого здоровья. Это официальная версия.
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10.10.2021 05:28 Відповісти
Трамп же считает себя героем - чего же секретить свои "подвиги" ?
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10.10.2021 06:48 Відповісти
Трамп только за провокационный призыв идти на Капитолий, по сути спровоцировавший штурм и его захват, заслуживает электрического стула.( и это если не считать всего того что он нагородил до этого).
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10.10.2021 12:04 Відповісти
 
 