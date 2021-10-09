Байден не дозволив Трампу засекретити документи про штурм Капітолія 6 січня
Президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати першу партію документів про події 6 січня 2021 року спеціальному комітету Палати представників США.
Йдеться про штурм Капітолія, коли прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден відмовив колишньому президенту Трампу в спробі скористатися конституційним привілеєм, що дозволяє президенту США зберігати конфіденційність листування співробітників своєї адміністрації. Раніше Дональд Трамп намагався заблокувати доступ до запитаних документів через своїх адвокатів.
Спеціальний комітет Конгресу з розслідування подій 6 січня погрожує притягнути до відповідальності ексрадника Трампа Стіва Беннона, який заявив про відмову давати показання.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
Будь ласка, зачекайте...
Рудий орангутанг увійде в історію, як президент-неадекват, який після програшу на виборах геть здурів та пішов на злочин.
ла-ла-ла-ла !
нам би стільки кольтів, ми б вже в тачанках з "максимами" їздили !
"Рабский народ" на деле пользуется импичментом Президенту США.
ну шо, зебилоид, нажерлося ты зелкеного лайна от вована - осла офшорного?
вдосталь ли нахлебалось "желтой благодати" в видосиках или до сих пор стоишь, раскрыв рота?
или ты на подсосе у кремлевского фуйла, который очеееень недоволен победой Байдена?
впрочем, ты типичное доказательство эффекта профана, ибо только тупой ватник будет бегать и орать "что мне дал Байден/США?"
это понятно любому умному человеку, но недоступно для тупых.. верно?)
вот и ты это - не понимаешь)
как и НЕ понимаешь, что фраза "Байден все робить проти України" - выдает в тебе полного профана и ватника, который НЕ понимает прописных истин: Байден НЕ президент Украины и НЕ обязан делать для Украины то, чего она сама не хочет.
Более того, сам факт того что ты и тебе подобные проголосовали за клоуна офшорного (или как сейчас вы все стали орать "мызаниговапщенигаласавали\не ходили") лишь подтверждает скудность твоего разума и полное отсутствие способностей к критическому мышлению. Так - понятнее?
ну, а чего иного можно ждать от тупня
а ну брысь на бутылку, любитель кизяков и стояния на коленях - про Запад и США тебе круглосуточно рассказывают у скабеевой/киселева, демонстрируя весь идиотизм русишшвайн недоумков
Загинула лише одна жінка, ветеранка, яку застрелила охорона.
Поліцейський помер від природніх причин. Це - оприлюднено і доведено.
Ще троє - так само.
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/brian-sicknick-death-strokes/2021/04/19/36d2d310-617e-11**-afbe-9a11a127d146_story.html
Capitol Police officer Brian Sicknick, who engaged rioters, suffered two strokes and died of natural causes, officials say
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/01/07/capitol-raid-three-died-medical-emergencies-police-say/6583024002/
Three people died from medical emergencies on Capitol grounds Wednesday. Who were they?
Один відійшов у сторону і розмовляв з дружиною по телефону, стало погано, серце.
https://www.nytimes.com/live/2021/01/07/us/capitol-building-trump#an-alabama-man-who-suffered-a-heart-attack-outside-the-capitol-is-among-the-dead According to the New York Times , Greeson suffered a heart attack. He had been talking to his wife on his phone when he fell to the sidewalk, according to a New York Times reporter who watched as emergency personnel did chest compressions.
Другий пішов паркувати вен.
Phillips was separated from the group when he went to park the van, but police later told some of the members that Phillips had suffered a stoke and died at the hospital, according to the Inquirer.
Про третю - мутно.
А як Ви здогадались? *)
Осінь, бентега, сплін ... Всіх помаленьку лупить по голові. Організм мусить адаптуватися до холоду, коротких днів і меншої кількості сонечка. Перейде.
Та нє, можете приїжджать.
Правда, в нас тут народ приколюється, що шаленими темпами розбудовується соціалістична республіка Квебек, чи то південна Куба, чи свій Китай.
В інших провінціях, напевне, легше. Але загалом, вже боятись нічого. =сємімільнимі шаґамі в свєтлоє будусчєє=
...та і сам з Совка...
А що Вас бентежить -- то дівоче... ...це пройде... ...нажаль.
Залишиться лише Жіноче -- це я дуже ********! *)
Так, жінки - тонкі натури, залежні від погоди і дуже багатьох інших речей та факторів.
Навіть самі не завжди знають, від чого.
Якщо не секрет: все гаразд, працюєте ? Додому не їдете ? Як Ваша кохана ?
А в мене все, я у шахтьорського коня... -- пахаю виїхати на пенсію через 2 роки.
Моя Коханя мене радує -- тьху, тьху, тьху -- шоб не наврочити...
Та й Ви -- знайдить собі Коня! ...щоб був, як я...*)