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"Шаману", який штурмував Капітолій, дали 3,5 років в’язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Американського активіста Джейкоба Ченслі, відомого під псевдонімом "QAnon Шаман", засудили до 41 місяця в'язниці за участь у штурмі Капітолію США в січні цього року.

Про це повідомив телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підсудний був серед перших 30 бунтівників, які проникли в будівлю Капітолію США", - йдеться у документах прокурорів.

"Обвинувачений потім пройшовся залами, підбиваючи (на заворушення. - Ред.) інших учасників заколоту, вигукуючи непристойні фрази про законодавців нашої країни", - заявили прокурори.

Прокурори назвали Ченслі ключовою фігурою штурму Капітолію.

Читайте: Байден не дозволив Трампу засекретити документи про штурм Капітолія 6 січня

"Держава не може перебільшувати серйозність поведінки підсудного як одного з визначних учасників історичного штурму Капітолію 6 січня 2021 року", - наголосили вони.

На кількох відео та фото, представлених як доказ провини Ченслі, видно, як він заніс спис у залу Сенату, де очолив групу бунтівників та залишив записку з погрозами: "Це лише питання часу. Правосуддя прийде!"

При цьому Ченслі не звинувачують у нападі на співробітників правоохоронних органів чи заподіянні шкоди майну Капітолію.

Напередодні помічник прокурора США Кімберлі Пасчелл продемонструвала відеозаписи із соціальних мереж, на яких видно, як Ченслі в залі Сенату "трубив у гучномовець" і "співав щось, схоже на дивну молитву".

"Це не мирна демонстрація", - сказала Пасчелл.

Також читайте: Американські поліцейські судяться із Трампом через штурм Капітолію

34-річний Ченслі, який також відомий під псевдонімом "QAnon Шаман" (QAnon - поширена в США теорія змови), у свою чергу, виступаючи в залі суду, назвав себе "хорошою людиною, яка порушила закон".

"Я жодним чином не є жорстоким злочинцем. Я не повстанець. Я напевно не внутрішній терорист, - сказав Ченслі. - Я сподіваюся, ви бачите моє серце".

Він також визнав помилкою те, що увійшов до будівлі Капітолію.

"Озираючись назад, я зробив би все інакше 6 січня. Я б усім серцем і душею намагався зупинити інших людей", - продовжив він.

"Я сподіваюся, ви бачите, що моє щире каяття", - додав Ченслі.

Як зазначає ABC News, 41 місяць ув'язнення - найтриваліший термін, до якого засудили учасників заворушень у Капітолії. Напередодні таке ж покарання отримав американець Скотт Фейрлем, який зізнався у нападі на офіцера поліції під час штурму.

Джейкоб Ченслі став найвідомішим учасником заворушень у Капітолії. На фотографіях, зроблених у день штурму, які стали вірусними в мережі Інтернет, він зображений з оголеним торсом у хутряній шапці з рогами та прапором США у правій руці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший вирок у справі про штурм Капітолію: прихильник Трампа проведе у в'язниці 8 місяців

Телеканал CNN нагадує, що Ченслі заарештували 9 січня. Після цього він звертався до екс-президента США Дональда Трампа з проханням про помилування. Крім того, наприкінці він влаштовував голодування у спробі отримати натуральні продукти. У вересні він визнав свою провину за одним пунктом звинувачення - у незаконній перешкоді процедурі затвердження результатів президентських виборів.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа прорвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні, внаслідок заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. За кілька годин перед цими подіями Трамп звернувся до демонстрантів у Вашингтоні. Він тоді знову заявив, що не визнає поразки на президентських виборах 2020 року. На його думку, демократ Джо Байден переміг лише завдяки масштабним махінаціям на виборчих дільницях у низці штатів. Також він закликав прихильників не припиняти боротьбу та донести до конгресменів своє обурення.

У будівлі Капітолію після відходу демонстрантів залишилися їхні плакати з написом "Зрада", були розбиті дзеркала та скло. Крім того, у будівлі було виявлено протигази, численні шприци, пляшки та інше сміття, а також зруйновано дерев'яні конструкції, пошкоджено меблі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
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17.11.2021 23:26
+13
не забыть его знаменитый головной убор,чтобы здоровенным ниггерам в федеральной тюрьме было удобней держать его за рога сзади..
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17.11.2021 23:31
+10
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18.11.2021 00:20
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17.11.2021 23:26 Відповісти
Отправить в пеший эротический тур по месту найма - в Раиссу.
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18.11.2021 00:30 Відповісти
- Шаман, тебе повестка пришла!
- дык, так я уже при Трампе отслужил!?
- отслужил...теперь отситдишь....
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18.11.2021 09:30 Відповісти
Это Украинский вариант шамана.
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18.11.2021 07:51 Відповісти
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18.11.2021 10:02 Відповісти
Нічого - відсидить і поїде в Сиктивкар на ПМЖ...
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17.11.2021 23:27 Відповісти
дошаманился, дурак рогатий
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17.11.2021 23:30 Відповісти
Ну таки может и правда немного с головой не дружит , он и раньше участвовал везде где мог, из тех кто за любой кипишь
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17.11.2021 23:53 Відповісти
Из-за чего возник кипиш.
Так как был локдаун, многие американцы голосовали по почте. Для этого было выпущено специальные бюлетни з защитой. И кода подсчитывли голоса, много бюлетней были фальшивые.Фальшивые бюлетни в основном были за Байдена.
Тут и понеслась.
Ну еще предполагалм шо эти бюлетни демократам напечатали в Китае.
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18.11.2021 04:53 Відповісти
не забыть его знаменитый головной убор,чтобы здоровенным ниггерам в федеральной тюрьме было удобней держать его за рога сзади..
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17.11.2021 23:31 Відповісти
Який він активіст? Цензор не тупіть.
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17.11.2021 23:34 Відповісти
Вірно, він йо........й, щоб ви знали.
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18.11.2021 08:53 Відповісти
Рогатий трампіст таки сяде на рідкий стул.

Цікаво, на що взагалі розраховували ці кловани, коли йшли штурмувати Капітолій? Шо рудий орангутанг встане зі свого золотого унітазу та піде з ними? Трампакса треба судити за цю спробу захопити владу.
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17.11.2021 23:41 Відповісти
irenko ko ko,вы у себя сначала разберитесь в стране и научитесь выбирать президентов,только потом можете раздавать свои суждения!!!Okay!?
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18.11.2021 02:20 Відповісти
А ваша способность "разбираться" заключается в том, чтобы вовремя сбежать в другую страну?)
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18.11.2021 05:55 Відповісти
Цікаво що Трампа підтримують саме емігранти з Рашки.
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18.11.2021 06:41 Відповісти
Не виключено що з неї така "американка" як із зайця - слон! Деякі тутешні "мериканці" далі Долгопрудного із Москви не вибиралися! Приходять сюди з "Лахти" - "срачі" розводить!
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18.11.2021 07:01 Відповісти
А наш Кыва - кращий? Те ж саме!
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18.11.2021 06:44 Відповісти
А ти не помітила що це ти на українському сайті а не ми - на американському?Вона у себе вдома - що хоче те і каже!
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18.11.2021 06:46 Відповісти
Раська фєдєраська!

Ти хто з забанених з під проксі? Нє впізнаю тебе у гримі!
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18.11.2021 09:42 Відповісти
Не так все просто.
Есть версия шо это дело рук демократов(сторонников Бидона), шо б скомпроментировать Трампа.
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18.11.2021 03:35 Відповісти
Чья версия, русского Илларионова?
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18.11.2021 04:31 Відповісти
Та это американский Кива. Без клоунов ни один подобный движ не обходится.
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17.11.2021 23:51 Відповісти
Лукашенко розігнав демонстрації,а тепер кидає мирних демонстрантів в тюрми)
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17.11.2021 23:57 Відповісти
Жаль, что этого попугая не отправили на грилль. Надеюсь на зоне с него снимут его регалии вместе с кожей.
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18.11.2021 00:05 Відповісти
Как отчалится пойдет в конгрессмены
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18.11.2021 00:08 Відповісти
Проголосуешь за рогатого?
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18.11.2021 00:16 Відповісти
а если он будет единственный кандидат? не за демократа же голосовать
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18.11.2021 00:23 Відповісти
Ну да, лучше за шизофреника. конечно.
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18.11.2021 00:24 Відповісти
Та он безобидный никого не трогает будет противовесом АОС в конгрессе
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18.11.2021 00:30 Відповісти
Это он сейчас никого не трогает, бо в турма. Представляю себе этого дебила в Конгрессе, в шкуре, с рогами, и с копьем
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18.11.2021 00:32 Відповісти
В Киев приедет в составе делегации конгресса - представляешь фото в обнимку с Зеленским
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18.11.2021 00:35 Відповісти
Главное, шоб Дерьмака не забодал, тот же заревнует
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18.11.2021 00:37 Відповісти
а он гей?шаман гей?
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18.11.2021 01:50 Відповісти
Про Зеленського мені казали так само!
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18.11.2021 06:48 Відповісти
А у нас у другому турі казали - неза Порошенка ж голосувать? Наголосували - "Аби не Порошенко"! Тепер "сидимо у ЖОПІ!
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18.11.2021 06:50 Відповісти
хм..А де цей старий алкаш Данілов? Чому не збирає РНБО щоб накласти санкції на Єрмака и Зе?!
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18.11.2021 00:17 Відповісти
Чому українські спецслужби досі не арештували Єрмака і Зеленського?!
Це службовий злочин і покриття державної зради !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2021 00:22 Відповісти
А в Україні за розстріли на Майдані нікому нічого не дали.
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18.11.2021 00:19 Відповісти
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18.11.2021 00:20 Відповісти
Хіларі бере його на поруки.
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18.11.2021 19:21 Відповісти
І замовника ( трампа) також потрібно було вже давно посадити
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18.11.2021 00:24 Відповісти
Так чому його досі не посадили? Мабуть тому що, "шаман" не має відношення нв до Трампа, ні до республіканців, а навіть навпаки.
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18.11.2021 19:20 Відповісти
Это был неправильный Майдан. Правильные бывают только в странах бывшего совка. Сколько их было, серобуромалиновых революций, ромашек, кактусов, мимоз, за свободу, за ценности, против панд, против Узурпаторов Вселенной... Даже звучит как поэма.
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18.11.2021 05:43 Відповісти
Как пел Гребенщиков, маются маются - жизнь не получается.. А тут еще "доброжелатели" со всех сторон.
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18.11.2021 05:56 Відповісти
"Канадець внутріМКАДівський"! А у вас "наМаскве" взагалі ніяких "Майданів" - ні "правильних" , ні "неправильних" , не буде ніколи! Бо щоб на "Майдан" вийти - треба людьми буть, вільними духом А у "бидла" підневільного тільки "русский бунт" виходить - "бессмысленный и беспощадний"(як ще Пушкінв відмітив) , бо ви "свободу" з "беспределом" плутаєте ...
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18.11.2021 12:03 Відповісти
"Шаман" шаману рознь.
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18.11.2021 19:18 Відповісти
....дык, Шаман вроде Путена шел изгонять , а попал в Сумашедьший Дом. Так вот оно какое большое Безумное землеутворение и Капитолий тама ессть . А, где его Бубен?
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18.11.2021 05:49 Відповісти
За 3.5 года у этого деятеля будет возможность
подавиться косточкой от вишни.
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18.11.2021 06:40 Відповісти
Цікаво що у нього офіційний діагноз шизофренія, але все ж посадили.
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18.11.2021 06:42 Відповісти
На киву натякаєте? Давно пора...
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18.11.2021 09:30 Відповісти
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18.11.2021 07:06 Відповісти
Шаман красава, за такими будущее Америки! Слава Герою!
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18.11.2021 07:24 Відповісти
Тепер рогатий буде на зоні гратись у "ласкаву тваринку" з афроамериканцями та латіносами.
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18.11.2021 07:36 Відповісти
Ну шо козаки , хорошо вам при Байдене ? Ведь так ждали, так надеялись ! Он еще не всех сдал и не продал московскому фюреру последнего союзника , но время еще есть . Наслаждайтесь , только потом не жалуйтесь . Будут вам и афроамериканцы и латиносы и сирийцы с иракцами все будут вместе с элекричеством от вашего земляка сипатого колхозана лукашенко .
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18.11.2021 07:50 Відповісти
Не посадят Трампа, получат новую головную боль!
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18.11.2021 07:53 Відповісти
не понятно, за что сажать Трампа.
а тем временем арестован Данченко, фигурант клинтонгейта
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18.11.2021 20:13 Відповісти
"Это не мирная демонстрация", - сказала Пасчелл.
Естественно, ведь все знают, что мирные демонстрации выглядят вот так:
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18.11.2021 08:10 Відповісти
Ви ж уточняйте що, з ліва горять автомобілі.
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18.11.2021 19:17 Відповісти
Отак швидко повинна реагувати феміда! В нас за розстріл Майдану 8-рік судять та всїх повипускали...
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18.11.2021 09:29 Відповісти
"Шаман" ніяким боком не є прихильником Трампа. Ба, більше того, він прихильник ліваків з демпартії.
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18.11.2021 19:16 Відповісти
 
 