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Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов. ФОТО
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Один травмированный и трое раненых военных были доставлены реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "Вита" из Харькова в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове для дальнейшего лечения и реабилитации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.
Во время аэромедицинской эвакуации пациенты на борту самолета находились под постоянным наблюдением врачебно-сестринской бригады. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, они получили минно-взрывные травмы. Четвертый военнослужащий находится в тяжелом состоянии.
Начиная с 2014 года во Львов для дальнейшего лечения аэромедицинской эвакуацией было доставлено около двух тысяч защитников Украины.
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Правильний Суд це Суд Народу!!! Сашко Білий про таку владу попереджав, але його убили аваківськи прислужники, бо він Правду казав!!!
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