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Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

Один травмированный и трое раненых военных были доставлены реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "Вита" из Харькова в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове для дальнейшего лечения и реабилитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов 01

Во время аэромедицинской эвакуации пациенты на борту самолета находились под постоянным наблюдением врачебно-сестринской бригады. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, они получили минно-взрывные травмы. Четвертый военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов 02

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Начиная с 2014 года во Львов для дальнейшего лечения аэромедицинской эвакуацией было доставлено около двух тысяч защитников Украины.

Автор: Наталя Джума
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18.11.2021 00:05 Ответить
Одужуйте хлопчики наші ріднесенькі,дай Боже вам сил та здоров,я.
Молимося за вас!
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18.11.2021 00:13 Ответить
А у Меркель ещё обеспокоенность не выразили
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18.11.2021 00:22 Ответить
Летающим трактором . Представляю их состояние после такого полёта .
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18.11.2021 08:24 Ответить
Привладні зрадники продовжують торгувати Україною з московськими окупантами….
Правильний Суд це Суд Народу!!! Сашко Білий про таку владу попереджав, але його убили аваківськи прислужники, бо він Правду казав!!!
Свято наближається !!
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18.11.2021 08:34 Ответить
 
 