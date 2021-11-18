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Четверо поранених військовослужбовців евакуйовані літаком до Львова. ФОТО

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Один травмований і троє поранених військових були доставлені реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "Віта" з Харкова до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові для подальшого лікування і реабілітації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

Четверо поранених військовослужбовців евакуйовані літаком до Львова 01

Під час аеромедичної евакуації пацієнти на борту літака перебували під постійним наглядом лікарсько-сестринської бригади. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, вони зазнали мінно-вибухових травм. Четвертий військовослужбовець перебуває у важкому стані.

Четверо поранених військовослужбовців евакуйовані літаком до Львова 02

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Починаючи з 2014 року до Львова для подальшого лікування аеромедичною евакуацією було доправлено близько двох тисяч захисників України.

Автор: Володимир Янченко
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18.11.2021 00:05 Відповісти
Одужуйте хлопчики наші ріднесенькі,дай Боже вам сил та здоров,я.
Молимося за вас!
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18.11.2021 00:13 Відповісти
А у Меркель ещё обеспокоенность не выразили
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18.11.2021 00:22 Відповісти
Летающим трактором . Представляю их состояние после такого полёта .
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18.11.2021 08:24 Відповісти
Привладні зрадники продовжують торгувати Україною з московськими окупантами….
Правильний Суд це Суд Народу!!! Сашко Білий про таку владу попереджав, але його убили аваківськи прислужники, бо він Правду казав!!!
Свято наближається !!
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18.11.2021 08:34 Відповісти
 
 