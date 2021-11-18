Четверо поранених військовослужбовців евакуйовані літаком до Львова. ФОТО

Один травмований і троє поранених військових були доставлені реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "Віта" з Харкова до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові для подальшого лікування і реабілітації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.

Під час аеромедичної евакуації пацієнти на борту літака перебували під постійним наглядом лікарсько-сестринської бригади. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, вони зазнали мінно-вибухових травм. Четвертий військовослужбовець перебуває у важкому стані.

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Починаючи з 2014 року до Львова для подальшого лікування аеромедичною евакуацією було доправлено близько двох тисяч захисників України.