3 877 5
Четверо поранених військовослужбовців евакуйовані літаком до Львова. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні
Один травмований і троє поранених військових були доставлені реанімаційно-операційним літаком Ан-26 "Віта" з Харкова до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові для подальшого лікування і реабілітації.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.
Під час аеромедичної евакуації пацієнти на борту літака перебували під постійним наглядом лікарсько-сестринської бригади. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, вони зазнали мінно-вибухових травм. Четвертий військовослужбовець перебуває у важкому стані.
Починаючи з 2014 року до Львова для подальшого лікування аеромедичною евакуацією було доправлено близько двох тисяч захисників України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Молимося за вас!
Правильний Суд це Суд Народу!!! Сашко Білий про таку владу попереджав, але його убили аваківськи прислужники, бо він Правду казав!!!
Свято наближається !!