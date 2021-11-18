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Новости Политика Украины
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отставка (3094) ФГИУ (654) Сенниченко Дмитрий (64)

Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении.

Об этом глава ФГИ сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я себе ставил планку в два года, я собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться и без меня. Вчера Фейсбук напомнил, что два года прошло", - сказал Сенниченко.

Он отметил, что отставка не связана с продажей завода "Большевик".

"Все осуществлено законно, отставка с этим не связана – это мои планы", – рассказал Сенниченко.

Также читайте: Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку, - СМИ

"Я написал заявление, решение принимает Верховная рада. Ждем решения. Я сейчас работаю, команда работает. Когда будет голосование - не знаю. Пару месяцев я отдохну. Надо отдохнуть перед следующими проектами", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Тикает падло....Наворовался, чует что припекает. Только Большевик слил раза 3 дешевле.....
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18.11.2021 11:58
+7
"В нашем деле вовремя нужно смыться".
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18.11.2021 11:59
+6
как за 2 года стать миллионером ничего не делая? ЗекоМанда - социальный лифт в действии!
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18.11.2021 11:58
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Тикает падло....Наворовался, чует что припекает. Только Большевик слил раза 3 дешевле.....
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18.11.2021 11:58 Ответить
как за 2 года стать миллионером ничего не делая? ЗекоМанда - социальный лифт в действии!
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18.11.2021 11:58 Ответить
"В нашем деле вовремя нужно смыться".
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18.11.2021 11:59 Ответить
Успел ли? Статистика по ФГИ очень нехорошая.
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18.11.2021 12:16 Ответить
Главное квартиру покупать на 1, а не 20 этаже.
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18.11.2021 12:30 Ответить
та на втором этаже тоже неплохие шансы .не надо преувеличивать
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18.11.2021 12:38 Ответить
І не тримати дома мисливської зброї, мотузок і алкоголю.
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18.11.2021 12:41 Ответить
Решетки на окна
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18.11.2021 13:35 Ответить
Не бажано. Голова може випадково між ґратами застрягти.
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18.11.2021 14:32 Ответить
натырил, и сказал = мне хватит=, хоть совесть есть, остановился
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18.11.2021 11:59 Ответить
зеркальной честности и порядочности человек, не жадный - наворовал сколько нужно и себе и детям и уходит сам...

- Другие наши политики никак не могут остановится в деребане бюджета - воруют и воруют, воруют и воруют , и нет сил сказать себе - достаточно, сыт уже!
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18.11.2021 12:02 Ответить
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18.11.2021 12:04 Ответить
Почуял лихо очком ,эта должность СМЕРТЕЛЬНО опасна ,хоть и прибыльна .
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18.11.2021 12:05 Ответить
заявив, що відставка на пов,язана з "більшовиком", з чим вона може бути пов,язана ще??? з гнилими яблучками? чи з великою корупцією? - справжній ідіот.
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18.11.2021 12:15 Ответить
При Порошенко,такой кадровой смены не было, все сраками прирастали плотно,корнями в кресло врастали,а у Зеленского,что не посадят в кресло,так поганка очередная.Нужно всем успеть накрасть,Правильно делится парниша с охочими.
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18.11.2021 12:17 Ответить
«Мы на пороге грандиозного шухера»
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18.11.2021 12:17 Ответить
сцикотно бути на службі ідіотів-аферистів
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18.11.2021 12:42 Ответить
гнилые яблочки забрал с собой?
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18.11.2021 13:00 Ответить
Ага, "фейсбук ему напомнил" ...
Видел я на Шустере, как тебя размазали и загнали под лавку с твоими "достижениями" в приватизации.
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18.11.2021 13:41 Ответить
ну вот, пару месяцев отдохнет, а там в эппл или бритиш петролеум какой топ-менеджером, умные люди такого масштаба там очень нужны!
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18.11.2021 14:01 Ответить
І хто ж тепер займе солодке місце: Чергова шавка єрмака? Черговий друг/подруга по кварталу? Чи може - "сам" сирьожа зелещенко - в нагороду за вірне вилизування заду найвеличнішому?
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18.11.2021 14:05 Ответить
жаль верещук пристроили...а тоб...она на все руки...верещалка ))))
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18.11.2021 14:08 Ответить
Криси вже почали тєлодвіжуху.
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18.11.2021 14:15 Ответить
 
 