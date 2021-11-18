2 640 24
Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення.
Про це голова ФДМ повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я собі ставив планку в 2 роки, я зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть продовжуватись і без мене. Вчора фейсбук нагадав, що два роки пройшло", - сказав Сенниченко.
Він зазначив, що відставка не пов’язана з продажем заводу "Більшовик".
"Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана – це мої плани", - розповів Сенниченко.
"Я написав заяву, рішення приймає Верховна рада. Чекаємо на рішення. Я зараз працюю, команда працює. Коли буде голосування - не знаю. Пару місяців я відпочину. Треба відпочити перед наступними проєктами", - додав він.
Топ коментарі
+7 Колыван Спикер
показати весь коментар18.11.2021 11:58
+7 Анатолий Панасюк
показати весь коментар18.11.2021 11:59
+6 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар18.11.2021 11:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Другие наши политики никак не могут остановится в деребане бюджета - воруют и воруют, воруют и воруют , и нет сил сказать себе - достаточно, сыт уже!
Видел я на Шустере, как тебя размазали и загнали под лавку с твоими "достижениями" в приватизации.