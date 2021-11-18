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Новини Політика України
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Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення.

Про це голова ФДМ повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я собі ставив планку в 2 роки, я зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть продовжуватись і без мене. Вчора фейсбук нагадав, що два роки пройшло", - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що відставка не пов’язана з продажем заводу "Більшовик".

"Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана – це мої плани", - розповів Сенниченко.

"Я написав заяву, рішення приймає Верховна рада. Чекаємо на рішення. Я зараз працюю, команда працює. Коли буде голосування - не знаю. Пару місяців я відпочину. Треба відпочити перед наступними проєктами", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Тикает падло....Наворовался, чует что припекает. Только Большевик слил раза 3 дешевле.....
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18.11.2021 11:58
+7
"В нашем деле вовремя нужно смыться".
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18.11.2021 11:59
+6
как за 2 года стать миллионером ничего не делая? ЗекоМанда - социальный лифт в действии!
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18.11.2021 11:58
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Тикает падло....Наворовался, чует что припекает. Только Большевик слил раза 3 дешевле.....
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18.11.2021 11:58 Відповісти
как за 2 года стать миллионером ничего не делая? ЗекоМанда - социальный лифт в действии!
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18.11.2021 11:58 Відповісти
"В нашем деле вовремя нужно смыться".
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18.11.2021 11:59 Відповісти
Успел ли? Статистика по ФГИ очень нехорошая.
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18.11.2021 12:16 Відповісти
Главное квартиру покупать на 1, а не 20 этаже.
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18.11.2021 12:30 Відповісти
та на втором этаже тоже неплохие шансы .не надо преувеличивать
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18.11.2021 12:38 Відповісти
І не тримати дома мисливської зброї, мотузок і алкоголю.
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18.11.2021 12:41 Відповісти
Решетки на окна
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18.11.2021 13:35 Відповісти
Не бажано. Голова може випадково між ґратами застрягти.
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18.11.2021 14:32 Відповісти
натырил, и сказал = мне хватит=, хоть совесть есть, остановился
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18.11.2021 11:59 Відповісти
зеркальной честности и порядочности человек, не жадный - наворовал сколько нужно и себе и детям и уходит сам...

- Другие наши политики никак не могут остановится в деребане бюджета - воруют и воруют, воруют и воруют , и нет сил сказать себе - достаточно, сыт уже!
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18.11.2021 12:02 Відповісти
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18.11.2021 12:04 Відповісти
Почуял лихо очком ,эта должность СМЕРТЕЛЬНО опасна ,хоть и прибыльна .
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18.11.2021 12:05 Відповісти
заявив, що відставка на пов,язана з "більшовиком", з чим вона може бути пов,язана ще??? з гнилими яблучками? чи з великою корупцією? - справжній ідіот.
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18.11.2021 12:15 Відповісти
При Порошенко,такой кадровой смены не было, все сраками прирастали плотно,корнями в кресло врастали,а у Зеленского,что не посадят в кресло,так поганка очередная.Нужно всем успеть накрасть,Правильно делится парниша с охочими.
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18.11.2021 12:17 Відповісти
«Мы на пороге грандиозного шухера»
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18.11.2021 12:17 Відповісти
сцикотно бути на службі ідіотів-аферистів
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18.11.2021 12:42 Відповісти
гнилые яблочки забрал с собой?
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18.11.2021 13:00 Відповісти
Ага, "фейсбук ему напомнил" ...
Видел я на Шустере, как тебя размазали и загнали под лавку с твоими "достижениями" в приватизации.
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18.11.2021 13:41 Відповісти
ну вот, пару месяцев отдохнет, а там в эппл или бритиш петролеум какой топ-менеджером, умные люди такого масштаба там очень нужны!
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18.11.2021 14:01 Відповісти
І хто ж тепер займе солодке місце: Чергова шавка єрмака? Черговий друг/подруга по кварталу? Чи може - "сам" сирьожа зелещенко - в нагороду за вірне вилизування заду найвеличнішому?
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18.11.2021 14:05 Відповісти
жаль верещук пристроили...а тоб...она на все руки...верещалка ))))
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18.11.2021 14:08 Відповісти
Криси вже почали тєлодвіжуху.
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18.11.2021 14:15 Відповісти
 
 