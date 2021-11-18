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Новости Экономика
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ВР (28725) Налоговый кодекс (1339) Мотовиловец (40)

"Слуга народа" инициировала исключение ресурсного законопроекта из сегодняшней повестки дня Рады

Новости Цензор.НЕТ Экономика

По предложению депутатской фракции "Слуга народа" снят с рассмотрения сегодня проект Закона №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициировал снятие с рассмотрения этого законопроекта в течение сегодняшнего пленарного дня первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец. Это решение поддержали 314 народных депутатов.

Читайте: Гетманцев о налоговом законопроекте 5600: В зале будет горячо, но достаточно голосов для его принятия

Автор: Наталя Джума
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Таки нехватает голосов. Пепец монокоалиции.
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18.11.2021 12:07 Ответить
Що, ще мало "плюшок" для ахметова і інших олігархів включили в цей законопроєкт? Треба ще додати бідним олігархам...
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18.11.2021 12:33 Ответить
Животворящий рейтинг? Ач! Що витворяє! 😁 А що алкогольнозалежний Гєтманцев? Не істерив?
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18.11.2021 14:28 Ответить
Боятся, гады!
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18.11.2021 15:24 Ответить
 
 