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Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во

Россия продолжает использовать свое военное присутствие во временно оккупированном Крыму для ограничения свободы судоходства через Керченский пролив и постепенного превращения Азовского моря в свое "внутреннее озеро".

Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация продолжает блокировать огромные морские районы в Черном море под предлогом военных учений, что нарушает международную торговлю и навигацию. Используя военное присутствие во временно оккупированном Крыму, РФ постепенно превращает Азовское море в свое "внутреннее озеро", - отметили в украинской делегации.

Ее члены проинформировали присутствующих дипломатов стран-участниц ОБСЕ о продлении ограничений свободы судоходства через Керченский пролив, введенных Россией.

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"По информации из открытых источников, в октябре 2021 года средняя продолжительность искусственных задержек судов из Черного моря в украинские порты в Азовском море, Мариуполе и Бердянске со стороны РФ составила 34,5 часа. Суда, перевозившие экспортные товары в обратном направлении, задерживались на выходе из Азовского моря Российской Федерацией в среднем на 37,9 часов", – сообщили украинские дипломаты.

Они указали на то, что в период с декабря 2018 по декабрь 2020 из-за угрозы "азовского пакета" международных санкций против российских портов на Азовском море произошло незначительное уменьшение средней продолжительности произвольных задержек судов перед выходом из Азовского моря в Черное море: если в 2018 г. эта задержка составляла 79,5 часа. на одно судно, то в 2019 г. - до 37,4 часа, а в 2020 г. - 29,6 часа. Однако за 9 месяцев 2021 года этот показатель значительно вырос до 39,7 часов на судно.

В миссии Украины при ОБСЕ призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины и незаконную оккупацию АРК и Севастополь, освободить отдельные районы Донецкой и Луганской областей и восстановить свободу судоходства в Черном море, через Керченский пролив и в Азовском море.

Автор: Анастасія Потіха
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Так Володя говорив, що не можна кацапів провокувати і навіть на Порошенко справу ДБР склепали.
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18.11.2021 13:11 Ответить
Буде повідомлено про чергову "глибоку стурбованність"?
Насправді така реакція ОБСЕ надає агресору ще більшего нахабства
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18.11.2021 13:12 Ответить
А чьо так? Коли "Барига" послав українські військові кораблі з одного українського порту в інший, щоб нагадати, що Крим і прилеглі води - це Україна, то Клоун верещав, що Порох провокує кацапів. А тепер: "В місії України при ОБСЄ закликали ... відновити свободу судноплавства в Чорному морі, через Керченську протоку та в Азовському морі." Якщо ви, козли трускавецькі, самі відмовилися від боротьби за Азовське море, то яке ОБСЄ вам допоможе?
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18.11.2021 13:22 Ответить
так разорвите договоров с *********** об Азовском море и провозгласите его воды Международными.

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18.11.2021 13:47 Ответить
Спросите совет у израильтян . У них тоже есть Галилейское Море . В десять раз меньше Азовского . Но как они его ценят !
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18.11.2021 13:34 Ответить
що Ви мали на увазі про ізраільтян? Володя також цінує ізраїльське море, але тут річ йде про українське. А воно йому потрібне?
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18.11.2021 14:00 Ответить
Напевне на часі зробити з півострова острів..
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18.11.2021 14:14 Ответить
краще - атол з діркою всередині...
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18.11.2021 14:34 Ответить
Разве уже не превратил Пукин.
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18.11.2021 14:17 Ответить
Флагман "Москва" захватите с ядерными боеголовками и война закончится с Московией.
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18.11.2021 14:25 Ответить
Есть много и других вариантов. украинцы столетиями были изобретательны в военных делах
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18.11.2021 14:27 Ответить
Нет на "Москве" никакого ядерного вооружения и не было никогда.
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18.11.2021 14:36 Ответить
а что может помешать американским и британским судам зайти с дружественным визитом на военно-морскую базу ВМС Украины, скажем, в Бердянске?...
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18.11.2021 14:36 Ответить
3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.
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18.11.2021 14:44 Ответить
Ну которые угодны Кремлю и которые могут отстегнуть дань хозяину водного пространства в лице оккупанта Московии
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18.11.2021 15:35 Ответить
Ну и где пресловутое международное право. Да нет его. А нужно только ввести ответные меры и превратить для Раши в закрытые для выхода водоемы Балтику ( закрыв датские проливы), и Черного моря ( закрыв турецкие проливы) При этом это две страны НАТО. И это всего то была бы ответная адекватная реакция на совершенные Рашей преступные агрессивные незаконные действия.Но нет у мира методов против "плешивого из питерских подворотен".
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18.11.2021 15:40 Ответить
Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро, поэтому мы завели дело на Порошенко, за нарушение этих границ" Источник: https://censor.net/ru/n3300217
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18.11.2021 17:10 Ответить
Все до чого каснеться русьге мір- занепадає
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18.11.2021 20:18 Ответить
 
 