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оружие (9381) Нацполиция (15728) Кива (397)

Кива сдал два наградных пистолета, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кива сдал два наградных пистолета, - Нацполиция

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия нардепа ОПЗЖ Ильи Киви аннулированы.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разрешения аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

На основании указанного приказа Министра внутренних дел Украины было составлено заключение об аннулировании разрешений Ильи Кивы на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное Председателем Национальной полиции Украины.

Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
А "Калаш"?
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18.11.2021 14:48
+8
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18.11.2021 14:47
+8
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18.11.2021 15:09
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18.11.2021 14:47 Ответить
Браво.

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18.11.2021 15:08 Ответить
Печатгную машинку у лысого дрочера тоже заберите!!!
А то этот полудурок еще одну, но уже докторскую "диссертацию" наваяет!!!!!!
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18.11.2021 15:43 Ответить
доверчивый ты наш, да разве он сам печатал?
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18.11.2021 15:58 Ответить
Дерзкий-зухвалий
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18.11.2021 15:45 Ответить
Русский - искусственно созданный язык, ничего удивительного
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18.11.2021 15:53 Ответить
Теперь учи арабский, скоро пригодится.
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18.11.2021 20:25 Ответить
А навіщо два?
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18.11.2021 14:47 Ответить
кости черепа толстые
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18.11.2021 14:54 Ответить
Сидит обезьяна и пилит пилой атомную бомбу. Подбегает к ней другая обезьяна:
- Что ты делаешь, она же взорвется!
- ничего страшного, у меня еще одна есть.
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18.11.2021 14:58 Ответить
Так в то-то и дело... За что этого умственного инвалида в кандидаты в лаптях и ушанке с красными труселями наградили?
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18.11.2021 15:42 Ответить
Смею предположить,что эта обезьяна хорошо сосёт (Авакову нравилось)
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18.11.2021 15:54 Ответить
Та даже не сомневаюсь. Все волосы вырвали приучая к нужному темпу.
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18.11.2021 16:05 Ответить
А мене взалі цікавить "...заохочувальних відзнак...". А саме, до чього саме, вони повинні були його "заохочувати"????
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18.11.2021 15:29 Ответить
А "Калаш"?
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18.11.2021 14:48 Ответить
Стрельба по-македонски
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18.11.2021 14:50 Ответить
Таки знаешь ,а это действительно оптимальный набор для стрельбы по македонски , только это было актуально лет так 40-50 назад
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18.11.2021 15:23 Ответить
Та если труснуть всех кого наградили---там на полк наберётся стрелкового. Хреновы бойцы невидимого фронта! Ну где такое ещё? Врядли даже в С. Корее!
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18.11.2021 14:49 Ответить
А за какие заслуги перед Родиной этого прахфесора наградили????
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18.11.2021 14:50 Ответить
Наверное, за уникальную, не имеющую аналогов, диссертацию!
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18.11.2021 15:04 Ответить
Обезяна сдала гранаты.
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18.11.2021 14:51 Ответить
Це Ківа ходив як ліворуційний матрос з Маузером?
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18.11.2021 14:51 Ответить
Это Стечкин.
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18.11.2021 20:23 Ответить
" Ілля Кива здав два нагородні пістолети - Glock-19 і АПС Джерело: https://censor.net/ua/n3300253"
Який ти догадливий.
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18.11.2021 23:07 Ответить
Усьо у Кивы поотбирали ,только жомовая яма осталась...
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18.11.2021 14:51 Ответить
Яму тоже забрали... Не любят у нас интеллигенцию.
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18.11.2021 14:53 Ответить
Трусікі ж не відібрали , а могли би ще і разпять.
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18.11.2021 14:55 Ответить
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18.11.2021 15:09 Ответить
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18.11.2021 18:04 Ответить
"Поки є унівєрсітєт Поплафскава, кадрів для Верховної ради не бракуватиме" (с) Місько Барбара
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18.11.2021 18:41 Ответить
У ВР випускників Поплавського немає там монополістом "95 ква..." з його блазнями.
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19.11.2021 12:59 Ответить
В нього що, арсенал?
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18.11.2021 14:52 Ответить
Хоть бы из одного застрелился. Реальная польза была бы. Ивоздух чище.
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18.11.2021 14:54 Ответить
Думаете он не пробовал? В кивиной черепной коробке нет мозга и она лысая. Там столько дырок что и волосы не растут и пластырь удобно накладывается.
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18.11.2021 16:00 Ответить
Поміняйте йому пістолети на нагородну мотузку.
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18.11.2021 15:03 Ответить
Зачем контуженному пистолеты, еще поди чего русский мир в попе сильнее играть начнет!
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18.11.2021 15:03 Ответить
...от би ще анулювати дозвіл, виданий 73%вими дебілами-експериментаторами-сватоводами-кварталовєдами, ще одному неадеквату - прездоболу зєлє.. краще б воно саме це зробило.. бо, небажаним нам усім зараз, Майданом скористується інше хйло... та, мабуть, не з цими зебілами Українцям чекати такого дарунку від зебілів......(((
бо наголосували...(
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18.11.2021 15:09 Ответить
АПС? Стечкин?

капец полный! какой дебил ему подарил пистолет с автоматическим ведения огня? ну и дебилизм!!! и вообще за какие заслуги?

а если разобраться, то он стрелял в фото Бандеры, который признан Героем Украины! Таким образом он осквернил память Героя... за это статья не полагается УК???
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18.11.2021 15:28 Ответить
Нарешті у мавпи відібрали гранату...
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18.11.2021 15:33 Ответить
І що ж то за країна така де зрадниці гаді савченко дають героя України,а дебіла ківу два рази нагороджують зброєю? Моторошно стає за майбутнє цієї країни коли бачиш такі дії влади.
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18.11.2021 15:34 Ответить
патаму шо Кива - кивбой ! ему на каждое бедро нужно было цацку с мушкой
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18.11.2021 15:53 Ответить
АПС скорее всего дедовский, его наградили, кивину по наследству перешел. а вот Глок уже кивину дали? если да, то за какие такие заслуги?
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18.11.2021 15:36 Ответить
Глоки Авакян всем давал… помните депутата пашковского - тоже с наградным глоком, больше чем уверен что у брата Добкина (помните в раде за колонной кокс нюхал и колёса глотал) тоже глок есть и у Кернеса и у самого допы и у лени Черновицкого и у Виталика…. Справедливости ради отмечу что Петя порох всей команде Киевского динамо включая массажистов раздал пистолеты Форт со словами всё что могу. «….Мля, кругом одна куйня, скризь одни кидарасы»Л.Подеревянский.
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18.11.2021 15:48 Ответить
мушки на месте?
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18.11.2021 15:36 Ответить
Трохи в говнеце...
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18.11.2021 15:48 Ответить
Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1. 19.06.20. /Медведчук стал Коломойскому не нужен и у Медведчуки начались неприятности. Соответственно Зеленский перестал любить ОПЗЖ. Рабиновича как гражданина Израиля Зеленский не трогает, а за дрочуна никто не заступится, ему и достаётся.

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18.11.2021 15:41 Ответить
Млять, ДВА НАГРАДНЫХ! Интересно, его награждали этими стволами так же как и кандидата наук присвоили? За такие же знания, подвиги и заслуги? Да любой начинающий практиковать психиатр, проведя беглый осмотр данного пациента, сражу выдаст ему направление на дневной стационар в психиатрический диспансер. ПОЖИЗНЕННЫЙ дневной стационар.
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18.11.2021 15:41 Ответить
не стало аваківа, і кива вже не талановитий херой )
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18.11.2021 15:43 Ответить
Мне вот любопытно, а за какие деньги приобретены эти наградные пистолеты, которые ну очень статусный и хитросделанный Аваков пораздавал всякому непотрибу и во всех ли наших спецподразделениях имеются на вооружение пистолеты Глок?
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18.11.2021 15:44 Ответить
это ему Авакян второй пистоль про запас награждал ? а рюкзак для пистолетов где ?
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18.11.2021 15:47 Ответить
Раньше оружием награждали только крупных военноначальников за победы в боях, а сейчас их дарят кому угодно! Думаю что даже дворники в ОП имеют именные пистолеты а вы про киву. Как думаете у ермака есть глок? Или у агрохимии? Или у мадам овальной которая блестяще расследовала дело о вагнергейте? Думаю что и все клоуны квартала давно с парабеллумами от главковерха ходят! Мля де чистота де икебана
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18.11.2021 15:54 Ответить
Кива так топит за совок?
Ну так ворваться ночью, бросить в автозак, отвезти на пустырь и .... дать 19 лет на рудниках без права снимать штаны.
все - совок, ах да, в камере - развесить максимально противные совковые плакаты и включать ему каждый день совковые "марши" и прочие "сраны оголоблые".
оно знает шо ничо не будет, и даже ОНО знает что в совке оно бы не то шо сидело бы, а просто было бы одним из миллионов ниже уровня земли.
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18.11.2021 15:49 Ответить
Это те "наградные" , которые были вещдоками и которые Кива спёр,работая в ОБОПе? Потрусите его - он припрятал и автоматы, и гранаты, и взрывчатых веществ с полтонны...
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18.11.2021 15:51 Ответить
А хто дурнику з довідкою давав зброю понесе поркарання?
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18.11.2021 15:54 Ответить
да вы шо, никогда в нашей истории такого не было ... и хрен его знает, когда случится
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18.11.2021 15:57 Ответить
Мелочная месть Зепетушарни
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18.11.2021 16:00 Ответить
Петушиные бои,ты прав )
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18.11.2021 16:06 Ответить
Сдавать нужно не оружие Кивы, а самого Киву - в психушку.
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18.11.2021 16:08 Ответить
Объявите какой ушлепок выдал НАГРАДНОЕ оружие этому дебилу извращенцу... ( да еще и в не одном экземпляре)
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18.11.2021 16:23 Ответить
мабудь сАваков
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18.11.2021 17:13 Ответить
краще вистрелив би собі
в праву та ліву скроні відразу з двох рук
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18.11.2021 17:12 Ответить
Ну прям ковбой с дикого запада , на каждой задней лапе по пистолету и пулемёт в зубах . А другим и одного нельзя , и не на халяву к тому же , как этому вундеркинду достались .
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18.11.2021 17:15 Ответить
Коли вже Киву закриють в дурдом або буцегарню - там йому місце.
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18.11.2021 19:35 Ответить
Осталось еще звания майора полиции лишить
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19.11.2021 00:32 Ответить
 
 