Кива сдал два наградных пистолета, - Нацполиция

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия нардепа ОПЗЖ Ильи Киви аннулированы.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разрешения аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

На основании указанного приказа Министра внутренних дел Украины было составлено заключение об аннулировании разрешений Ильи Кивы на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное Председателем Национальной полиции Украины.

Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.

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