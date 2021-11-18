Кива сдал два наградных пистолета, - Нацполиция
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Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия нардепа ОПЗЖ Ильи Киви аннулированы.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что разрешения аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 № 680 о/с "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".
На основании указанного приказа Министра внутренних дел Украины было составлено заключение об аннулировании разрешений Ильи Кивы на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное Председателем Национальной полиции Украины.
Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.
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А то этот полудурок еще одну, но уже докторскую "диссертацию" наваяет!!!!!!
- Что ты делаешь, она же взорвется!
- ничего страшного, у меня еще одна есть.
Який ти догадливий.
бо наголосували...(
капец полный! какой дебил ему подарил пистолет с автоматическим ведения огня? ну и дебилизм!!! и вообще за какие заслуги?
а если разобраться, то он стрелял в фото Бандеры, который признан Героем Украины! Таким образом он осквернил память Героя... за это статья не полагается УК???
Ну так ворваться ночью, бросить в автозак, отвезти на пустырь и .... дать 19 лет на рудниках без права снимать штаны.
все - совок, ах да, в камере - развесить максимально противные совковые плакаты и включать ему каждый день совковые "марши" и прочие "сраны оголоблые".
оно знает шо ничо не будет, и даже ОНО знает что в совке оно бы не то шо сидело бы, а просто было бы одним из миллионов ниже уровня земли.
в праву та ліву скроні відразу з двох рук