Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп ОПЗЖ обещает судиться с Министерством образования и науки Украины.
Об этом Илья Кива рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
"Сегодня (16.11 - ред.) во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива.
Нардеп заверил, что решения Министерства образования и решения министра внутренних дел будут обжалованы в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
Пожалуйста, подождите...
Це звання вже ніхто не забере
Кива подготовил полноценный докторский видеокурс
"Как дрочить в публичных местах, не привлекая внимания окружающих".
(за исключением журналистов).
Кандидатскую забрали ,жду докторскую
Ещё лет 300 назад из него вышел бы великолепный шут к любому двору.
Ведь Кива - талантище - одним только предложением (название темы) тут же неопровержимо доказал свою дебильность (или олигофрению лёгкой степени), так как "кандидат наук" - это не звание, а учёная степень, которой соответствует учёное звание "доцент".
А ведь только-только инклюзия (или инклюзивность) начала проникать в узкие академические круги, что выразилось в присвоении ученой степени "кандидат наук" человеку с явной недоразвитостью интеллекта, как минимум, лёгкой степени (или дебилу) Киве и на тебе - вместо присвоить соответствующее учёное звание "доцент" в лице Кивы всех олигофренов, как минимум, лёгкой степени напрочь лишили акедемических перспектив - мол вы, дебилы, в кандидаты наук мордами не вышли. Дескать, вам, дебилам, сияющие академические вершины не светят.
--------------------------
И он почему-то удивляется, что его лишили кандидатской степени. Пусть пишет новую диссертацию.🤪