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Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук

Нардеп ОПЗЖ обещает судиться с Министерством образования и науки Украины.

Об этом Илья Кива рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Сегодня (16.11 - ред.) во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива.

Нардеп заверил, что решения Министерства образования и решения министра внутренних дел будут обжалованы в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также читайте: Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
Ховайся в жомову яму придурок ватний.
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17.11.2021 01:40
+47
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17.11.2021 01:31
+47
мені здається, цей Покидьок ківа позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2021 01:41
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Намиліться Ківа на Захід. Там уми цінять
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17.11.2021 08:15 Ответить
ставте смайлик... а то дійсно стало соромно за науку (хоча зовсім з другої причини))))
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17.11.2021 08:16 Ответить
Ківа не науковець, він науківець.
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17.11.2021 09:58 Ответить
взяли и засунули мне диссертацию в ж..омовую яму
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17.11.2021 08:00 Ответить
Позбавити Ківу звання "кандидат наук" це все одно, що позбавити запойного алкаша звання "Непитущий року"...
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17.11.2021 08:02 Ответить
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17.11.2021 10:25 Ответить
О чем этот идиот печется, да у его не звания надо лишить а его никчемной жизни!!!!!!
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17.11.2021 08:03 Ответить
Проте він залишається "Кандидат в науКивці". І це пожиттєво.
Це звання вже ніхто не забере
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17.11.2021 08:17 Ответить
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17.11.2021 08:19 Ответить
Такого наукивця потерял мир...
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17.11.2021 08:20 Ответить
А чому шапкозлодія не позбавили звання проФФесора? Це ж одна "каХВедра"
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17.11.2021 08:22 Ответить
Украинская наука потеряла гения. Це жах.
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17.11.2021 08:23 Ответить
Залишилось позбавити посад тих наукових світил, хто присвоїв австралопітеку таке звання. Бо у Киви на лобі написано "дебіл".
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17.11.2021 08:27 Ответить
Вчений-дрочило обурився. Без вченого ступіня у нього вже нічого не виходить. Хто-небудь, добийте цю тварину, надто сильно він у житті мучається.
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17.11.2021 08:28 Ответить
это как теперь к кивину обращаться? экс-дохтур наук? недо-дохтур наук?
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17.11.2021 08:29 Ответить
Чому він ще не сидить у тюрьмі... Огидний індивід...
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17.11.2021 08:30 Ответить
Кива вырос из кандидатских штанишек с засохшими пятнами на матне.
Кива подготовил полноценный докторский видеокурс
"Как дрочить в публичных местах, не привлекая внимания окружающих".
(за исключением журналистов).
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17.11.2021 08:35 Ответить
типичньій случай как власть разрушает неподготовленного человека. всю жизнь Кива мечтал стать профессором. . . вот и кандидатом он стал. . . . а тут - раз и облом. . . на всю жизнь обломали движение Кивьі к своей мечте и разрушили мечтательную натуру вьіскочки. и воевать пошел чтоб диплом купить. . .
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17.11.2021 08:44 Ответить
Украинская наука понесла тяжелую утрату....
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17.11.2021 08:54 Ответить
ківа, то дозвіл на зброю, а не свідоцтво доцента
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17.11.2021 08:59 Ответить
После этого сообщения доктор юридических наук Михаил Добкин поменял памперсы
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17.11.2021 09:00 Ответить
Как вы сможете с такими придурками в квадрате "Добкиным - доктором юридических наук" и "Кивой - науковцем Украины", сделать жизнь в стране достойной и по правилам, ведь кто-то им ученые степени присваивал за бабки, с продажными ********** ничего нельзя построить (лучше с умным потерять, чем с дураками найти).
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17.11.2021 09:15 Ответить
Перелопать кандидатів і науковців у себе "на історічєской" - у країні, де жізнь "достойная"...
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17.11.2021 09:26 Ответить

Кандидатскую забрали ,жду докторскую
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17.11.2021 09:06 Ответить
И всегда за счёт налогоплательщика !!!

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17.11.2021 09:38 Ответить
Просто цікаво чи є в Україні люди,які є на стороні цього ушльопка-колоборанта
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17.11.2021 09:30 Ответить
Україна втратила водночас героя нагородженого особистою зброєю і великого науковця,ПОМЕР. СклоВатою йому земля.
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17.11.2021 09:41 Ответить
З Киви - науковець як із членограя - президент. Але коли МОН так спішно за один день голосує і позбавляє наукового ступеня має зацікавити.
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17.11.2021 09:51 Ответить
Пора дать подружке киви кандидата петушиных наук! И отправить практиковаться лет на 15, строгого режима. Пусть там, оно будет рассказывать о сверхчеловеческой расе - свинособак, Богом одарённой лишней хромосомой и восхвалять мининациста ***** на ходулях!

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17.11.2021 09:51 Ответить
Ах, какая боль!!! Потеряли такого кандидата наук!!!
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17.11.2021 09:52 Ответить
Sic transit gloria mundi...
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17.11.2021 10:01 Ответить
Не обольщайтесь,ибо у этого олигофрена слава не мирская,а дурная и мы про него еще не раз услышим.
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17.11.2021 10:32 Ответить
Так.
Ещё лет 300 назад из него вышел бы великолепный шут к любому двору.
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17.11.2021 10:58 Ответить
Как же это несправедливо!!!
Ведь Кива - талантище - одним только предложением (название темы) тут же неопровержимо доказал свою дебильность (или олигофрению лёгкой степени), так как "кандидат наук" - это не звание, а учёная степень, которой соответствует учёное звание "доцент".
А ведь только-только инклюзия (или инклюзивность) начала проникать в узкие академические круги, что выразилось в присвоении ученой степени "кандидат наук" человеку с явной недоразвитостью интеллекта, как минимум, лёгкой степени (или дебилу) Киве и на тебе - вместо присвоить соответствующее учёное звание "доцент" в лице Кивы всех олигофренов, как минимум, лёгкой степени напрочь лишили акедемических перспектив - мол вы, дебилы, в кандидаты наук мордами не вышли. Дескать, вам, дебилам, сияющие академические вершины не светят.
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17.11.2021 10:31 Ответить
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 10:37 Ответить
лишили звания кандидата наук.-Не может быть. "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021
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17.11.2021 10:45 Ответить
Та дайте ему докторскую по 2.20
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17.11.2021 11:03 Ответить
ну який з нього науковець??? як з кози балерина.
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17.11.2021 11:44 Ответить
расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
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И он почему-то удивляется, что его лишили кандидатской степени. Пусть пишет новую диссертацию.🤪
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17.11.2021 12:42 Ответить
Больше не кивиндат
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17.11.2021 12:44 Ответить
гилько дурачок в тебе буде нагода долучитися до докторської в тюрмі там часу тобі вистачить
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30.03.2022 21:20 Ответить
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