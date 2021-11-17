Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук

Нардеп "ОПЗЖ" обіцяє позиватися до Міністерства освіти та науки України.

Про це Ілля Кива розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Сегодня".

"Сьогодні під час обшуку влада змусила комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де мешкає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", – сказав Кива.

Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді. "Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані", – заявив Кива.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.