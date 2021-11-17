Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук
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Нардеп "ОПЗЖ" обіцяє позиватися до Міністерства освіти та науки України.
Про це Ілля Кива розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Сегодня".
"Сьогодні під час обшуку влада змусила комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де мешкає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", – сказав Кива.
Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді. "Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані", – заявив Кива.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
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Це звання вже ніхто не забере
Кива подготовил полноценный докторский видеокурс
"Как дрочить в публичных местах, не привлекая внимания окружающих".
(за исключением журналистов).
Кандидатскую забрали ,жду докторскую
Ещё лет 300 назад из него вышел бы великолепный шут к любому двору.
Ведь Кива - талантище - одним только предложением (название темы) тут же неопровержимо доказал свою дебильность (или олигофрению лёгкой степени), так как "кандидат наук" - это не звание, а учёная степень, которой соответствует учёное звание "доцент".
А ведь только-только инклюзия (или инклюзивность) начала проникать в узкие академические круги, что выразилось в присвоении ученой степени "кандидат наук" человеку с явной недоразвитостью интеллекта, как минимум, лёгкой степени (или дебилу) Киве и на тебе - вместо присвоить соответствующее учёное звание "доцент" в лице Кивы всех олигофренов, как минимум, лёгкой степени напрочь лишили акедемических перспектив - мол вы, дебилы, в кандидаты наук мордами не вышли. Дескать, вам, дебилам, сияющие академические вершины не светят.
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И он почему-то удивляется, что его лишили кандидатской степени. Пусть пишет новую диссертацию.🤪