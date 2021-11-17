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Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук

Нардеп "ОПЗЖ" обіцяє позиватися до Міністерства освіти та науки України.

Про це Ілля Кива розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Сегодня".

"Сьогодні під час обшуку влада змусила комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де мешкає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", – сказав Кива.

Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді. "Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані", – заявив Кива.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
Ховайся в жомову яму придурок ватний.
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17.11.2021 01:40
+47
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17.11.2021 01:31
+47
мені здається, цей Покидьок ківа позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2021 01:41
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Намиліться Ківа на Захід. Там уми цінять
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17.11.2021 08:15 Відповісти
ставте смайлик... а то дійсно стало соромно за науку (хоча зовсім з другої причини))))
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17.11.2021 08:16 Відповісти
Ківа не науковець, він науківець.
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17.11.2021 09:58 Відповісти
взяли и засунули мне диссертацию в ж..омовую яму
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17.11.2021 08:00 Відповісти
Позбавити Ківу звання "кандидат наук" це все одно, що позбавити запойного алкаша звання "Непитущий року"...
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17.11.2021 08:02 Відповісти
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17.11.2021 10:25 Відповісти
О чем этот идиот печется, да у его не звания надо лишить а его никчемной жизни!!!!!!
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17.11.2021 08:03 Відповісти
Проте він залишається "Кандидат в науКивці". І це пожиттєво.
Це звання вже ніхто не забере
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17.11.2021 08:17 Відповісти
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17.11.2021 08:19 Відповісти
Такого наукивця потерял мир...
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17.11.2021 08:20 Відповісти
А чому шапкозлодія не позбавили звання проФФесора? Це ж одна "каХВедра"
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17.11.2021 08:22 Відповісти
Украинская наука потеряла гения. Це жах.
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17.11.2021 08:23 Відповісти
Залишилось позбавити посад тих наукових світил, хто присвоїв австралопітеку таке звання. Бо у Киви на лобі написано "дебіл".
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17.11.2021 08:27 Відповісти
Вчений-дрочило обурився. Без вченого ступіня у нього вже нічого не виходить. Хто-небудь, добийте цю тварину, надто сильно він у житті мучається.
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17.11.2021 08:28 Відповісти
это как теперь к кивину обращаться? экс-дохтур наук? недо-дохтур наук?
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17.11.2021 08:29 Відповісти
Чому він ще не сидить у тюрьмі... Огидний індивід...
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17.11.2021 08:30 Відповісти
Кива вырос из кандидатских штанишек с засохшими пятнами на матне.
Кива подготовил полноценный докторский видеокурс
"Как дрочить в публичных местах, не привлекая внимания окружающих".
(за исключением журналистов).
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17.11.2021 08:35 Відповісти
типичньій случай как власть разрушает неподготовленного человека. всю жизнь Кива мечтал стать профессором. . . вот и кандидатом он стал. . . . а тут - раз и облом. . . на всю жизнь обломали движение Кивьі к своей мечте и разрушили мечтательную натуру вьіскочки. и воевать пошел чтоб диплом купить. . .
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17.11.2021 08:44 Відповісти
Украинская наука понесла тяжелую утрату....
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17.11.2021 08:54 Відповісти
ківа, то дозвіл на зброю, а не свідоцтво доцента
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17.11.2021 08:59 Відповісти
После этого сообщения доктор юридических наук Михаил Добкин поменял памперсы
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17.11.2021 09:00 Відповісти
Как вы сможете с такими придурками в квадрате "Добкиным - доктором юридических наук" и "Кивой - науковцем Украины", сделать жизнь в стране достойной и по правилам, ведь кто-то им ученые степени присваивал за бабки, с продажными ********** ничего нельзя построить (лучше с умным потерять, чем с дураками найти).
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17.11.2021 09:15 Відповісти
Перелопать кандидатів і науковців у себе "на історічєской" - у країні, де жізнь "достойная"...
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17.11.2021 09:26 Відповісти

Кандидатскую забрали ,жду докторскую
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17.11.2021 09:06 Відповісти
И всегда за счёт налогоплательщика !!!

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17.11.2021 09:38 Відповісти
Просто цікаво чи є в Україні люди,які є на стороні цього ушльопка-колоборанта
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17.11.2021 09:30 Відповісти
Україна втратила водночас героя нагородженого особистою зброєю і великого науковця,ПОМЕР. СклоВатою йому земля.
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17.11.2021 09:41 Відповісти
З Киви - науковець як із членограя - президент. Але коли МОН так спішно за один день голосує і позбавляє наукового ступеня має зацікавити.
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17.11.2021 09:51 Відповісти
Пора дать подружке киви кандидата петушиных наук! И отправить практиковаться лет на 15, строгого режима. Пусть там, оно будет рассказывать о сверхчеловеческой расе - свинособак, Богом одарённой лишней хромосомой и восхвалять мининациста ***** на ходулях!

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17.11.2021 09:51 Відповісти
Ах, какая боль!!! Потеряли такого кандидата наук!!!
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17.11.2021 09:52 Відповісти
Sic transit gloria mundi...
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17.11.2021 10:01 Відповісти
Не обольщайтесь,ибо у этого олигофрена слава не мирская,а дурная и мы про него еще не раз услышим.
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17.11.2021 10:32 Відповісти
Так.
Ещё лет 300 назад из него вышел бы великолепный шут к любому двору.
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17.11.2021 10:58 Відповісти
Как же это несправедливо!!!
Ведь Кива - талантище - одним только предложением (название темы) тут же неопровержимо доказал свою дебильность (или олигофрению лёгкой степени), так как "кандидат наук" - это не звание, а учёная степень, которой соответствует учёное звание "доцент".
А ведь только-только инклюзия (или инклюзивность) начала проникать в узкие академические круги, что выразилось в присвоении ученой степени "кандидат наук" человеку с явной недоразвитостью интеллекта, как минимум, лёгкой степени (или дебилу) Киве и на тебе - вместо присвоить соответствующее учёное звание "доцент" в лице Кивы всех олигофренов, как минимум, лёгкой степени напрочь лишили акедемических перспектив - мол вы, дебилы, в кандидаты наук мордами не вышли. Дескать, вам, дебилам, сияющие академические вершины не светят.
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17.11.2021 10:31 Відповісти
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 10:37 Відповісти
лишили звания кандидата наук.-Не может быть. "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021
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17.11.2021 10:45 Відповісти
Та дайте ему докторскую по 2.20
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17.11.2021 11:03 Відповісти
ну який з нього науковець??? як з кози балерина.
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17.11.2021 11:44 Відповісти
расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
--------------------------
И он почему-то удивляется, что его лишили кандидатской степени. Пусть пишет новую диссертацию.🤪
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17.11.2021 12:42 Відповісти
Больше не кивиндат
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17.11.2021 12:44 Відповісти
гилько дурачок в тебе буде нагода долучитися до докторської в тюрмі там часу тобі вистачить
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30.03.2022 21:20 Відповісти
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