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Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет скорректировал свои слова относительно кандидатской диссертации народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

В своем телеграмм-канале министр выразил сожаление, что его слова об отсутствии возражений на работу Киви стали "основанием для обвинений во лжи", передает Цензор.НЕТ.

"Все заявления, которые поступают в наше ведомство, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются", - заверил он.

В то же время Шкарлет добавил, что именно экспертный совет определяет качество и проверяет содержание возражений относительно конкретных научных работ, поступающих среди других обращений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Черный, известный как "охранник Медведчука", защитил диссертацию. В ней такие же фальсификации, как и в работе Кивы, - Bihus.INFO. ВИДЕО

"С учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателя о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесения недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы "Радіо Свобода" я высказался не совсем корректно. Однако мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", - заявил глава МОН.

Он также отметил, что считает необходимым проверять сведения о нарушениях в ходе соискания ученой степени, которые появляются в СМИ, и "соответствующее задание поставлено профильному департаменту МОН".

Шкарлет также отметил, что в министерстве сейчас идет проверка диссертации и аттестационных материалов Ильи Кивы.

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Также читайте: Диссертация Кивы: журналистов на защиту не пускал полицейский Рузанов, - Мокрик

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

На прошлой неделе Сергей Шкарлет заявил, что по диссертации Ильи Киви "возражений в Минобразования вообще не поступило". После публикации журналист BIHUS.Info Данило Мокрик, который освещал защиту Кивой диссертации, заявил, что эти слова не соответствуют действительности. Он указал, что через два дня после защиты его редакция направила обращение в МОН, в котором описала выявленные нарушения.

Автор: 

Кива Илья (398) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
Віддали на перевірку "Заслуженому плагіаторщику України" !!!))
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15.06.2021 20:18
+15
заслужений плагіатор перевірятиме незаслуженого
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15.06.2021 20:22
+12
диссертация написана не кивой и может быть блестящей, а вы его лучше спросите,о чем она?
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15.06.2021 20:23
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Віддали на перевірку "Заслуженому плагіаторщику України" !!!))
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15.06.2021 20:18 Ответить
ни трогайти прафесара, а то он покончит жизнь самоубийством в личной жомовой яме с говном
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15.06.2021 20:20 Ответить
заслужений плагіатор перевірятиме незаслуженого
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15.06.2021 20:22 Ответить
диссертация написана не кивой и может быть блестящей, а вы его лучше спросите,о чем она?
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15.06.2021 20:23 Ответить
А те фальсифицированные публикации? Жмотяры зажали бабло.
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15.06.2021 20:33 Ответить
Не удивлюсь, если ОНИ получили уже "НЕ ТОТ" материал...!!! А подогнанный под ИХ ожидания... - очередная фабрикация !
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15.06.2021 20:24 Ответить
Диссертация Кивы.
Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4533
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15.06.2021 20:30 Ответить
Что толку от проверки диссертации этого недоноска? Её заказали человеку,который знает толк и в написании, и в раскрытии темы.Вы проверьте этого дебильного защитника,пусть на вскидку расскажет один из разделов "своей" диссертации,да внятно ответит на пару вопросов,да не так ,как на защите,где ОНО на вопрос ответило,что ответ даст на следующей защите,видимо на докторскую намекал.Господи,спаси Украину от таких кандидатов с докторами!!!
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15.06.2021 20:30 Ответить
,Господи,спаси Украину от таких кандидатов с докторами!!!",
-- он, уже, не спас. Видать, совсем забил на неё.
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15.06.2021 20:38 Ответить
Один мой знакомый - тоже кива, три класа образования. Десятку так нарисует, что от настоящей не отличиш !
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15.06.2021 20:32 Ответить
Я, к счастью, не знаком с г-ном Кивой.
Но, по видеорядам в интернете, по телевизору мне кажется, что после него эти бумажки (так называемые ,,дипломы"), и ,,погонялы" (так, называемые ,,звания") осталось выдавать, только, собакам.
Ну, и другим представителям животного мира.
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15.06.2021 20:35 Ответить
Кстати, сокращение ,,г-ном" -- это не ,,господином"...
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15.06.2021 20:36 Ответить
И клоунам с 95 квартала.
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15.06.2021 22:27 Ответить
"Великую" научную работу упыря Кивы изучают академики и профессоры и даже министр.
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15.06.2021 20:41 Ответить
документи таки "зайшли" а перевірка буде по документах. які "зайшли", чи просто вилежаться.
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15.06.2021 21:01 Ответить
Яка дисертація?… ви йому простий диктант для восьмого класу дайте!
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15.06.2021 21:02 Ответить
Хоча б 4-й клас написав, від восьмого може запалення чогось там під черепушкою бути, ще звинуватять у знущанні над хворим на голову...
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15.06.2021 21:28 Ответить
Хотят подзаработать на 🥝
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15.06.2021 21:23 Ответить
Ну не знаю... Чого так до тієї ківи причепились. А мо це майбутній лідер наріду України, гарант законності і головнокомандувач збройних сил. Скажете дурня? Я про шмарклю теж думав дурня, а воно бач як повернулось... Тому я б не ризикував так. Не знаю, про що той дисер, але якщо про онанізм в присутніх місцях - я б так не прискіпувався. Бо той науковий експеримент бачили майже всі.
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15.06.2021 21:26 Ответить
Глядя на и слушая это "нечто" под названием "кива"(по всем признакам имя нарицательное),защита дисертации-словосочетание которое введёт в ступор любого,более-менее образованного человека...не буду дальше продолжать.По сему проверять надо не диссертацию этого микроорганизма(не смотря на его м3),а моральных уродов,которые официально восприняли ее таковой да ещё и им(якобы) написанной🤯.Думаю правильно было бы каждому ЧЛЕНУ этой "комиссии" оставить из документов об образовании только аттестат о среднем образовании,со всеми вытекающими.Это как минимум.😡😬😡.
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15.06.2021 21:29 Ответить
Міносвіти отримало дисертацію та інші документи Киви, ведеться перевірка, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3971
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15.06.2021 22:25 Ответить
Плагиатор плагиатору глаз не выклюет.
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15.06.2021 22:55 Ответить
А Кива перевірить Шкарлета. Два прФФесора.
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16.06.2021 00:02 Ответить
"Кандидатський штурвал".
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16.06.2021 05:47 Ответить
Спочатку перевірити саму ківу.
За всіма ознаками - це людиноподібна істота, а не людина.
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17.06.2021 12:11 Ответить
 
 