Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет скорректировал свои слова относительно кандидатской диссертации народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

В своем телеграмм-канале министр выразил сожаление, что его слова об отсутствии возражений на работу Киви стали "основанием для обвинений во лжи", передает Цензор.НЕТ.

"Все заявления, которые поступают в наше ведомство, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются", - заверил он.

В то же время Шкарлет добавил, что именно экспертный совет определяет качество и проверяет содержание возражений относительно конкретных научных работ, поступающих среди других обращений.

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"С учетом получения Министерством нескольких различных писем по соискателя о "проведении расследования обстоятельств защиты" и о признаках "внесения недостоверных данных соискателем в диссертации" в эфире программы "Радіо Свобода" я высказался не совсем корректно. Однако мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", - заявил глава МОН.

Он также отметил, что считает необходимым проверять сведения о нарушениях в ходе соискания ученой степени, которые появляются в СМИ, и "соответствующее задание поставлено профильному департаменту МОН".

Шкарлет также отметил, что в министерстве сейчас идет проверка диссертации и аттестационных материалов Ильи Кивы.

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

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Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

На прошлой неделе Сергей Шкарлет заявил, что по диссертации Ильи Киви "возражений в Минобразования вообще не поступило". После публикации журналист BIHUS.Info Данило Мокрик, который освещал защиту Кивой диссертации, заявил, что эти слова не соответствуют действительности. Он указал, что через два дня после защиты его редакция направила обращение в МОН, в котором описала выявленные нарушения.