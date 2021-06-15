Міносвіти отримало дисертацію та інші документи Киви, ведеться перевірка, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет скорегував свої слова щодо кандидатської дисертації народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви.

У своєму телеграм-каналі міністр висловив жаль, що його слова про відсутність заперечень на роботу Киви стали "підставою для звинувачень у брехні", передає Цензор.НЕТ.

"Всі заяви, які надходять у наше відомство, фіксуються, опрацьовуються і детально вивчаються", - запевнив він.

Водночас Шкарлет додав, що саме експертна рада визначає якість і перевіряє зміст заперечень щодо конкретних наукових робіт, що надходять з-поміж інших звернень.

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"З урахуванням отримання Міністерством декількох різних листів щодо здобувача про "проведення розслідування обставин захисту" та про ознаки "внесення недостовірних даних здобувачем в дисертації" в ефірі програми "Радіо Свобода" я висловився не зовсім коректно. Однак моя заява не є брехнею і була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після обробки отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають прямий стосунок до наукової роботи), і врахує їх при складанні експертного висновку", - заявив глава МОН.

Він також зазначив, що вважає за необхідне перевіряти відомості про порушення в ході здобуття наукового ступеня, які з'являються в ЗМІ, і "відповідне завдання поставлене профільному департаменту МОН".

Шкарлет також зазначив, що в міністерстві зараз йде перевірка дисертації й атестаційних матеріалів Іллі Киви.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Минулого тижня Сергій Шкарлет заявив, що стосовно дисертації Іллі Киви "заперечень в Міносвіти взагалі не надійшло". Після публікації журналіст BIHUS.Info Данило Мокрик, який висвітлював захист Кивою дисертації, заявив, що ці слова не відповідають дійсності. Він вказав, що через два дні після захисту його редакція направила звернення в МОН, в якому описала виявлені порушення.