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Новини
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Міносвіти отримало дисертацію та інші документи Киви, ведеться перевірка, - Шкарлет

Міносвіти отримало дисертацію та інші документи Киви, ведеться перевірка, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет скорегував свої слова щодо кандидатської дисертації народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви.

У своєму телеграм-каналі міністр висловив жаль, що його слова про відсутність заперечень на роботу Киви стали "підставою для звинувачень у брехні", передає Цензор.НЕТ.

"Всі заяви, які надходять у наше відомство, фіксуються, опрацьовуються і детально вивчаються", - запевнив він.

Водночас Шкарлет додав, що саме експертна рада визначає якість і перевіряє зміст заперечень щодо конкретних наукових робіт, що надходять з-поміж інших звернень.

Читайте також: Нардеп ОПЗЖ Чорний, відомий як "охоронець Медведчука", захистив дисертацію. У ній такі ж фальсифікації, як і в роботі Киви, - Bihus.INFO. ВИДЕО

"З урахуванням отримання Міністерством декількох різних листів щодо здобувача про "проведення розслідування обставин захисту" та про ознаки "внесення недостовірних даних здобувачем в дисертації" в ефірі програми "Радіо Свобода" я висловився не зовсім коректно. Однак моя заява не є брехнею і була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після обробки отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають прямий стосунок до наукової роботи), і врахує їх при складанні експертного висновку", - заявив глава МОН.

Він також зазначив, що вважає за необхідне перевіряти відомості про порушення в ході здобуття наукового ступеня, які з'являються в ЗМІ, і "відповідне завдання поставлене профільному департаменту МОН".

Шкарлет також зазначив, що в міністерстві зараз йде перевірка дисертації й атестаційних матеріалів Іллі Киви.

Також читайте: Міносвіти перевіряє дисертацію Киви

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Минулого тижня Сергій Шкарлет заявив, що стосовно дисертації Іллі Киви "заперечень в Міносвіти взагалі не надійшло". Після публікації журналіст BIHUS.Info Данило Мокрик, який висвітлював захист Кивою дисертації, заявив, що ці слова не відповідають дійсності. Він вказав, що через два дні після захисту його редакція направила звернення в МОН, в якому описала виявлені порушення.

Автор: 

Кива Ілля (377) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+15
Віддали на перевірку "Заслуженому плагіаторщику України" !!!))
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15.06.2021 20:18
+15
заслужений плагіатор перевірятиме незаслуженого
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15.06.2021 20:22
+12
диссертация написана не кивой и может быть блестящей, а вы его лучше спросите,о чем она?
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15.06.2021 20:23
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Віддали на перевірку "Заслуженому плагіаторщику України" !!!))
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15.06.2021 20:18 Відповісти
ни трогайти прафесара, а то он покончит жизнь самоубийством в личной жомовой яме с говном
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15.06.2021 20:20 Відповісти
заслужений плагіатор перевірятиме незаслуженого
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15.06.2021 20:22 Відповісти
диссертация написана не кивой и может быть блестящей, а вы его лучше спросите,о чем она?
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15.06.2021 20:23 Відповісти
А те фальсифицированные публикации? Жмотяры зажали бабло.
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15.06.2021 20:33 Відповісти
Не удивлюсь, если ОНИ получили уже "НЕ ТОТ" материал...!!! А подогнанный под ИХ ожидания... - очередная фабрикация !
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15.06.2021 20:24 Відповісти
Диссертация Кивы.
Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4533
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Что толку от проверки диссертации этого недоноска? Её заказали человеку,который знает толк и в написании, и в раскрытии темы.Вы проверьте этого дебильного защитника,пусть на вскидку расскажет один из разделов "своей" диссертации,да внятно ответит на пару вопросов,да не так ,как на защите,где ОНО на вопрос ответило,что ответ даст на следующей защите,видимо на докторскую намекал.Господи,спаси Украину от таких кандидатов с докторами!!!
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15.06.2021 20:30 Відповісти
,Господи,спаси Украину от таких кандидатов с докторами!!!",
-- он, уже, не спас. Видать, совсем забил на неё.
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15.06.2021 20:38 Відповісти
Один мой знакомый - тоже кива, три класа образования. Десятку так нарисует, что от настоящей не отличиш !
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15.06.2021 20:32 Відповісти
Я, к счастью, не знаком с г-ном Кивой.
Но, по видеорядам в интернете, по телевизору мне кажется, что после него эти бумажки (так называемые ,,дипломы"), и ,,погонялы" (так, называемые ,,звания") осталось выдавать, только, собакам.
Ну, и другим представителям животного мира.
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15.06.2021 20:35 Відповісти
Кстати, сокращение ,,г-ном" -- это не ,,господином"...
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15.06.2021 20:36 Відповісти
И клоунам с 95 квартала.
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15.06.2021 22:27 Відповісти
"Великую" научную работу упыря Кивы изучают академики и профессоры и даже министр.
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15.06.2021 20:41 Відповісти
документи таки "зайшли" а перевірка буде по документах. які "зайшли", чи просто вилежаться.
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15.06.2021 21:01 Відповісти
Яка дисертація?… ви йому простий диктант для восьмого класу дайте!
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15.06.2021 21:02 Відповісти
Хоча б 4-й клас написав, від восьмого може запалення чогось там під черепушкою бути, ще звинуватять у знущанні над хворим на голову...
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15.06.2021 21:28 Відповісти
Хотят подзаработать на 🥝
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15.06.2021 21:23 Відповісти
Ну не знаю... Чого так до тієї ківи причепились. А мо це майбутній лідер наріду України, гарант законності і головнокомандувач збройних сил. Скажете дурня? Я про шмарклю теж думав дурня, а воно бач як повернулось... Тому я б не ризикував так. Не знаю, про що той дисер, але якщо про онанізм в присутніх місцях - я б так не прискіпувався. Бо той науковий експеримент бачили майже всі.
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15.06.2021 21:26 Відповісти
Глядя на и слушая это "нечто" под названием "кива"(по всем признакам имя нарицательное),защита дисертации-словосочетание которое введёт в ступор любого,более-менее образованного человека...не буду дальше продолжать.По сему проверять надо не диссертацию этого микроорганизма(не смотря на его м3),а моральных уродов,которые официально восприняли ее таковой да ещё и им(якобы) написанной🤯.Думаю правильно было бы каждому ЧЛЕНУ этой "комиссии" оставить из документов об образовании только аттестат о среднем образовании,со всеми вытекающими.Это как минимум.😡😬😡.
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15.06.2021 21:29 Відповісти
Міносвіти отримало дисертацію та інші документи Киви, ведеться перевірка, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3971
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15.06.2021 22:25 Відповісти
Плагиатор плагиатору глаз не выклюет.
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15.06.2021 22:55 Відповісти
А Кива перевірить Шкарлета. Два прФФесора.
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16.06.2021 00:02 Відповісти
"Кандидатський штурвал".
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16.06.2021 05:47 Відповісти
Спочатку перевірити саму ківу.
За всіма ознаками - це людиноподібна істота, а не людина.
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17.06.2021 12:11 Відповісти
 
 