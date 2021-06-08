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Міносвіти перевіряє дисертацію Киви

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти перевіряє дисертацію Киви

Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів про присвоєння народному депутату "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киві ступеня кандидата наук.

Про це в міністерстві повідомили на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками", – йдеться в листі пресслужби відомства.

Планується передати електронну копію дисертації Киви атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління. Матеріали мають розглянути "відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".

Також читайте: Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

У квітні МОН повідомило, що, згідно із затвердженим порядком надання наукових ступенів, перевірить кандидатську роботу та атестаційні матеріали Іллі Киви.

"Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". 13 членів комісії проголосували одноголосно "за".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Что там проверять? Что б там не написано было, писало все равно не оно.
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08.06.2021 17:07
+10
Та шо там проверять. Спросите у Кивы сколько будет 7 на 8, и стразу все поймете Минобразования проверяет диссертацию Кивы - Цензор.НЕТ 1789
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08.06.2021 17:15
+9
Кива молодец - показал, что и психически нездоровый имбецил-депутат может, когда захочет, стать прохффесором.
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08.06.2021 17:22
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Следы мозговых выделений ищет? Тут судмедэксперты нужны.
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08.06.2021 17:05 Відповісти
Для этого обратитесь в психушку . Они там спецы в таких диссертациях .
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08.06.2021 17:06 Відповісти
Вскрытие показало - умер от вскрытия!!!
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08.06.2021 17:07 Відповісти
Что там проверять? Что б там не написано было, писало все равно не оно.
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08.06.2021 17:07 Відповісти
шо там правєрять? там нєвчоньій рукойвадітєль сам Клован Вазєліньскій!
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08.06.2021 17:07 Відповісти
сначала продезинфицируйте )))))
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08.06.2021 17:09 Відповісти
Учитывая отсутствие четких требований к сути и наполнению кандидатской - защитимость любого кандидата, даже если это черт Кива - зависит не от сути кандидатской, а от решения вчёного совета.
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08.06.2021 17:09 Відповісти
Та шо там проверять. Спросите у Кивы сколько будет 7 на 8, и стразу все поймете Минобразования проверяет диссертацию Кивы - Цензор.НЕТ 1789
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08.06.2021 17:15 Відповісти
А хай п'яту літеру алфавіту на камеру скаже
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08.06.2021 17:23 Відповісти
Поскольку суть кандидатской чёрта Кивы - это понятно, нулевая, а вченый совет никого не пустил, чтобы никто не видел этот позор, то добиться того, чтобы безмозглые черти не попадали в кандидаты, из кандидатов - в доктора, а затем - в академики - в такой стране как Украина возможно только расформированием теперешних вчёных советов. Причем всех сразу.
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08.06.2021 17:16 Відповісти
Открытый Консилиум профильных докторов под главенствование главрача павловской клиники с дальнейшей госпитализацией этой Особи.
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08.06.2021 17:17 Відповісти
Там нужно копать глубже . Ещё с начала рождения ребёнка . )
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08.06.2021 17:19 Відповісти
Там давно непуганное стадо архаров пасётся на бюджете
Надо бы общественную люстрацию, проффесоров, колхозников и прочая
В кандминимум табличку умножения! ОБЗ
А кива пусть публично скажет пятую букву алфавита
И давно пора укр науковців в науківці по умолчанию, пока не докажут обратное
Даю грант за статью на вики с обоснованием термина "науківець"
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08.06.2021 17:20 Відповісти
Кива молодец - показал, что и психически нездоровый имбецил-депутат может, когда захочет, стать прохффесором.
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08.06.2021 17:22 Відповісти
Че проверять-то? Ее срочно внедрять нужно! Это Нобелевский лауреат следующей номинации, колхозники!!! Ганьба!!!
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08.06.2021 17:24 Відповісти
Якщо Шкарлет провіряє, то Ківа може спати спокійно))
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08.06.2021 17:36 Відповісти
Нужно проверить тех кто ее у него принимал.
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08.06.2021 17:37 Відповісти
Уже понятно, что писал эту диссертацию за него кто то, т.к. стиль изложения у Кивы и написанного совершенно разный. Что делать с теми псевдонауковцами, что подтвердили эту диссертацию мошеннику, вот вопрос?! Как по мне - лишить всех званий и регалий, чтобы другим неповадно было заниматься подобным.
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08.06.2021 17:40 Відповісти
Министерство под руководством рыга-плагиатора?!
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08.06.2021 17:52 Відповісти
Бляха-муха, ну сколько можно об этой жертве инцеста и пьяного зачатия?
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08.06.2021 18:14 Відповісти
З такими прояввами безвладдя і корупції в країні треба працювати автоматом. Бо навіть затрати праці та коштів на всілякі комісії і перевірки теж явище позорне, як і сам кандидат. Нема кандидата-нема проблем. Тільки така тактика.
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08.06.2021 18:31 Відповісти
тема диссера " Как правильно дрочить в Раде не привлекая внимания санитаров". мля! куда катится наша наука?
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08.06.2021 19:04 Відповісти
зеля, а слабо запретить партию опзж как вредоносную и вражескую Украине??? ведь прецедент уже был - помните как комуняк симоненка разогнали? а опзж запретить как партию исповедующую идеологию нашего врага раши!
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08.06.2021 19:08 Відповісти
Ну і чьо там перевіряти? З ківи такий кандидат наук, як з гімна куля. Міносвіти перевіряє дисертацію Киви - Цензор.НЕТ 5988 Дебіл патамушта...
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08.06.2021 19:34 Відповісти
оглосите сумму проверки?
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08.06.2021 19:34 Відповісти
Вартість аренди жомової ями.
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08.06.2021 19:45 Відповісти
С диссертацией я думаю, там всё в порядке.. Не дураки писали.. Лучше проверить Киву или он выговорит тему диссертации=))
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08.06.2021 20:27 Відповісти
Киву на кичу!
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08.06.2021 20:31 Відповісти
Там і ще неукового керувателя перевірити і всю "вчьону раду".
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08.06.2021 20:51 Відповісти
Тот случай когда не надо трогать. Пусть будет кандидатом или доктором наук. Та хоть посмеёмся от души. Кличка *неандерталец* отменяется. Статус вырос, теперь---*доцент тупой*!
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08.06.2021 22:35 Відповісти
ківа ще напише докторську про половую жість одной мухі - це буде сенсація
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08.06.2021 23:30 Відповісти
Это просто какой-то лютый треш. Ну какая диссертация и кива. На его тупой морде все написано. Уже доказали фальсификацию.
членов "комисии" гнать взашей. С какого перепугу наши налоги тратятся на этих продажных "жриц любви"? Пусть топают в ЧАСТНЫЕ струтуры.
а киви-гиви снять научное звание. к тому же кива вроде был в дурке. дЭбил? нет?
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08.06.2021 23:58 Відповісти
Проверять нужно не только недоразвитого Киву, но и шайку проходимцев от науки множащую подобных псевдоучёных на содержание которых тратятся народные средства.
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09.06.2021 01:03 Відповісти
 
 