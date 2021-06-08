Міносвіти перевіряє дисертацію Киви

Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів про присвоєння народному депутату "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киві ступеня кандидата наук.

Про це в міністерстві повідомили на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками", – йдеться в листі пресслужби відомства.

Планується передати електронну копію дисертації Киви атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління. Матеріали мають розглянути "відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".

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У квітні МОН повідомило, що, згідно із затвердженим порядком надання наукових ступенів, перевірить кандидатську роботу та атестаційні матеріали Іллі Киви.

"Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 26 квітня 2021 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". 13 членів комісії проголосували одноголосно "за".