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Минобразования проверяет диссертацию Кивы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования проверяет диссертацию Кивы

Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.

Об этом в министерстве сообщили на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая 2021 г. в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями", - говорится в письме пресс-службы ведомства.

Планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки

В апреле Минобразования сообщило, что, согласно утвержденному порядку предоставления научных степеней, проверит кандидатскую работу и аттестационные материалы Ильи Кивы.

"Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то Минобразования отменяет решение совета о присуждении ученой степени и принимает меры", - пояснили в министерстве.

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Напоминаем, 26 апреля 2021 г. в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Что там проверять? Что б там не написано было, писало все равно не оно.
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08.06.2021 17:07
+10
Та шо там проверять. Спросите у Кивы сколько будет 7 на 8, и стразу все поймете Минобразования проверяет диссертацию Кивы - Цензор.НЕТ 1789
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08.06.2021 17:15
+9
Кива молодец - показал, что и психически нездоровый имбецил-депутат может, когда захочет, стать прохффесором.
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08.06.2021 17:22
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Следы мозговых выделений ищет? Тут судмедэксперты нужны.
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08.06.2021 17:05 Ответить
Для этого обратитесь в психушку . Они там спецы в таких диссертациях .
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08.06.2021 17:06 Ответить
Вскрытие показало - умер от вскрытия!!!
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08.06.2021 17:07 Ответить
Что там проверять? Что б там не написано было, писало все равно не оно.
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08.06.2021 17:07 Ответить
шо там правєрять? там нєвчоньій рукойвадітєль сам Клован Вазєліньскій!
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08.06.2021 17:07 Ответить
сначала продезинфицируйте )))))
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08.06.2021 17:09 Ответить
Учитывая отсутствие четких требований к сути и наполнению кандидатской - защитимость любого кандидата, даже если это черт Кива - зависит не от сути кандидатской, а от решения вчёного совета.
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08.06.2021 17:09 Ответить
Та шо там проверять. Спросите у Кивы сколько будет 7 на 8, и стразу все поймете Минобразования проверяет диссертацию Кивы - Цензор.НЕТ 1789
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08.06.2021 17:15 Ответить
А хай п'яту літеру алфавіту на камеру скаже
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08.06.2021 17:23 Ответить
Поскольку суть кандидатской чёрта Кивы - это понятно, нулевая, а вченый совет никого не пустил, чтобы никто не видел этот позор, то добиться того, чтобы безмозглые черти не попадали в кандидаты, из кандидатов - в доктора, а затем - в академики - в такой стране как Украина возможно только расформированием теперешних вчёных советов. Причем всех сразу.
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08.06.2021 17:16 Ответить
Открытый Консилиум профильных докторов под главенствование главрача павловской клиники с дальнейшей госпитализацией этой Особи.
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08.06.2021 17:17 Ответить
Там нужно копать глубже . Ещё с начала рождения ребёнка . )
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08.06.2021 17:19 Ответить
Там давно непуганное стадо архаров пасётся на бюджете
Надо бы общественную люстрацию, проффесоров, колхозников и прочая
В кандминимум табличку умножения! ОБЗ
А кива пусть публично скажет пятую букву алфавита
И давно пора укр науковців в науківці по умолчанию, пока не докажут обратное
Даю грант за статью на вики с обоснованием термина "науківець"
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08.06.2021 17:20 Ответить
Кива молодец - показал, что и психически нездоровый имбецил-депутат может, когда захочет, стать прохффесором.
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08.06.2021 17:22 Ответить
Че проверять-то? Ее срочно внедрять нужно! Это Нобелевский лауреат следующей номинации, колхозники!!! Ганьба!!!
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08.06.2021 17:24 Ответить
Якщо Шкарлет провіряє, то Ківа може спати спокійно))
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08.06.2021 17:36 Ответить
Нужно проверить тех кто ее у него принимал.
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08.06.2021 17:37 Ответить
Уже понятно, что писал эту диссертацию за него кто то, т.к. стиль изложения у Кивы и написанного совершенно разный. Что делать с теми псевдонауковцами, что подтвердили эту диссертацию мошеннику, вот вопрос?! Как по мне - лишить всех званий и регалий, чтобы другим неповадно было заниматься подобным.
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08.06.2021 17:40 Ответить
Министерство под руководством рыга-плагиатора?!
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08.06.2021 17:52 Ответить
Бляха-муха, ну сколько можно об этой жертве инцеста и пьяного зачатия?
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08.06.2021 18:14 Ответить
З такими прояввами безвладдя і корупції в країні треба працювати автоматом. Бо навіть затрати праці та коштів на всілякі комісії і перевірки теж явище позорне, як і сам кандидат. Нема кандидата-нема проблем. Тільки така тактика.
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08.06.2021 18:31 Ответить
тема диссера " Как правильно дрочить в Раде не привлекая внимания санитаров". мля! куда катится наша наука?
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08.06.2021 19:04 Ответить
зеля, а слабо запретить партию опзж как вредоносную и вражескую Украине??? ведь прецедент уже был - помните как комуняк симоненка разогнали? а опзж запретить как партию исповедующую идеологию нашего врага раши!
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08.06.2021 19:08 Ответить
Ну і чьо там перевіряти? З ківи такий кандидат наук, як з гімна куля. Міносвіти перевіряє дисертацію Киви - Цензор.НЕТ 5988 Дебіл патамушта...
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08.06.2021 19:34 Ответить
оглосите сумму проверки?
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08.06.2021 19:34 Ответить
Вартість аренди жомової ями.
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08.06.2021 19:45 Ответить
С диссертацией я думаю, там всё в порядке.. Не дураки писали.. Лучше проверить Киву или он выговорит тему диссертации=))
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08.06.2021 20:27 Ответить
Киву на кичу!
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08.06.2021 20:31 Ответить
Там і ще неукового керувателя перевірити і всю "вчьону раду".
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08.06.2021 20:51 Ответить
Тот случай когда не надо трогать. Пусть будет кандидатом или доктором наук. Та хоть посмеёмся от души. Кличка *неандерталец* отменяется. Статус вырос, теперь---*доцент тупой*!
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08.06.2021 22:35 Ответить
ківа ще напише докторську про половую жість одной мухі - це буде сенсація
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08.06.2021 23:30 Ответить
Это просто какой-то лютый треш. Ну какая диссертация и кива. На его тупой морде все написано. Уже доказали фальсификацию.
членов "комисии" гнать взашей. С какого перепугу наши налоги тратятся на этих продажных "жриц любви"? Пусть топают в ЧАСТНЫЕ струтуры.
а киви-гиви снять научное звание. к тому же кива вроде был в дурке. дЭбил? нет?
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08.06.2021 23:58 Ответить
Проверять нужно не только недоразвитого Киву, но и шайку проходимцев от науки множащую подобных псевдоучёных на содержание которых тратятся народные средства.
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09.06.2021 01:03 Ответить
 
 