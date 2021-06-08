Минобразования проверяет диссертацию Кивы
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук.
Об этом в министерстве сообщили на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"26 мая 2021 г. в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена заявителями", - говорится в письме пресс-службы ведомства.
Планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".
В апреле Минобразования сообщило, что, согласно утвержденному порядку предоставления научных степеней, проверит кандидатскую работу и аттестационные материалы Ильи Кивы.
"Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то Минобразования отменяет решение совета о присуждении ученой степени и принимает меры", - пояснили в министерстве.
Напоминаем, 26 апреля 2021 г. в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".
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Надо бы общественную люстрацию, проффесоров, колхозников и прочая
В кандминимум табличку умножения! ОБЗ
А кива пусть публично скажет пятую букву алфавита
И давно пора укр науковців в науківці по умолчанию, пока не докажут обратное
Даю грант за статью на вики с обоснованием термина "науківець"
членов "комисии" гнать взашей. С какого перепугу наши налоги тратятся на этих продажных "жриц любви"? Пусть топают в ЧАСТНЫЕ струтуры.
а киви-гиви снять научное звание. к тому же кива вроде был в дурке. дЭбил? нет?