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наука (694) премия (470) Кива (397)

Киве дали научную антипремию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киве дали научную антипремию

Диссертацию нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы получила звание "Скандала года" на народной премии "Академічна негідність 2020/2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".

Специализированный ученый совет по госуправлению при Институте подготовки кадров службы занятости, который легитимизировал получения Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года": 13 членов этого совета были названы "Посипаками года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники

Антипремию "Академическая негодность года" начали присуждать в 2016-м. Таким образом общественность выразила свое возмущение тем, что жена тогдашнего вицепремьер-министра Екатерина Кириленко получила степень доктора наук. Антипремия призвана обратить внимание на засилье академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине. Победителей определяют с помощью голосования в специализированных фейсбук-группах, а также на основе мнения экспертов движения "Диссергейт".

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Кива прочитает и будет спрашивать где премию получить ? Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6389
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14.05.2021 17:55
+10
Киви - депутат с ученой степенью, Вовка-клоун - президент, страна окончательно сошла с ума..
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14.05.2021 17:56
+10
"Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 349
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14.05.2021 18:04
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Этить-копать как закрутил....... Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 1459
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14.05.2021 17:52 Ответить
не иначе как "Школа Рембранта" Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 5516
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14.05.2021 17:55 Ответить
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 8207
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14.05.2021 18:02 Ответить
Підрядник просто в дитинстві "Легенду про Уленшпіґеля" прочитав... от і вирішив у кивину "дисертацію" згадку про славну Фландрію втулити Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9353
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14.05.2021 19:48 Ответить
Підождіть, підождіть! Скоро вибори, і "нарід" його як обере президентом замість шмарклі - будете тоді вибачатись перед доморощеним академіком.
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14.05.2021 17:52 Ответить
Наш народ в переважній більшості це маленькі Ківи тому і маємо таке деградоване політичне поле.
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14.05.2021 18:26 Ответить
новости с "Канатчиковой дачи",
раздел "Культура":

Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
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14.05.2021 17:52 Ответить
новости с "Канатчиковой дачи",
раздел "Культура":

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции. Интервью с ней было опубликовано на платформе Premier.
Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она заявила, что в ходе гастролей за границу юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов. Экс-прима Большого предположила, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала только хуже.
«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», - призналась 45-летняя танцовщица. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 9812
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14.05.2021 17:54 Ответить
актриски балета всегда были такими, всегда найдется толстосум желающий купить длинноногую девчулю
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14.05.2021 22:16 Ответить
Проще говоря, звание дурака.
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14.05.2021 17:54 Ответить
Кива прочитает и будет спрашивать где премию получить ? Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6389
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14.05.2021 17:55 Ответить
Пусть спрашивает - организаторы поймут вопрос и ответят на него во время следующего присвоения премий.
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14.05.2021 18:21 Ответить
Как где? В сортире.
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14.05.2021 20:29 Ответить
Киви - депутат с ученой степенью, Вовка-клоун - президент, страна окончательно сошла с ума..
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14.05.2021 17:56 Ответить
стані ні з чим порівнювати, тому вона робить собі досвід власними граблями.
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14.05.2021 18:19 Ответить
Наукову ступінь - розумововісталій і психічно хворій істоті, могли дати тільки в Україні... Україна зараз нагадує - циганський табір, де очільник, як його там - барон здається, не приходить до тями від наркоти і бояри...
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14.05.2021 17:57 Ответить
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6796 Завидуют молодому учёному... А он себя ешё покажет. И левой рукой, и правой.
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14.05.2021 17:59 Ответить
его надо в поликлинику для опытов - во имя науки (чем больше сдадим , тем лучше)
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 2969
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14.05.2021 18:01 Ответить
"Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 349
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14.05.2021 18:04 Ответить
та вы шо, а я слышал , что киве предложили профессорскую должность в кемпридже по специализации- онанирование социально недоразвитых людей
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14.05.2021 18:05 Ответить
Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 3321
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14.05.2021 18:13 Ответить
Правильно, и все научные труды и диссертации советского времени ревизировать и признать как лженаучные.
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14.05.2021 18:14 Ответить
Кива наверно так старался)) А его так макнули)
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14.05.2021 19:02 Ответить
А не лучше было бы поступить со спецсоветом по взрослому, и вручить аферистам от науки, повестку в суд, они же не просто бабло делают, а калечат молодое поколение.
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14.05.2021 19:25 Ответить
Когда уже увижу заголовок "киви дали 3,14зды!!!" ????
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14.05.2021 19:47 Ответить
Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9108Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9624
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14.05.2021 20:17 Ответить
Фалос Киве не все лицо...
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14.05.2021 20:31 Ответить
А ВЫ получали когда либо премию (не будем уточнять какую) за работу в области науки??? Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 2507

А Кива - получил!!! Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 4475
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14.05.2021 22:20 Ответить
 
 