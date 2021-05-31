Киве дали научную антипремию
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Диссертацию нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы получила звание "Скандала года" на народной премии "Академічна негідність 2020/2021".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
Специализированный ученый совет по госуправлению при Институте подготовки кадров службы занятости, который легитимизировал получения Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года": 13 членов этого совета были названы "Посипаками года".
Антипремию "Академическая негодность года" начали присуждать в 2016-м. Таким образом общественность выразила свое возмущение тем, что жена тогдашнего вицепремьер-министра Екатерина Кириленко получила степень доктора наук. Антипремия призвана обратить внимание на засилье академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине. Победителей определяют с помощью голосования в специализированных фейсбук-группах, а также на основе мнения экспертов движения "Диссергейт".
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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управленческая концепция ...."
Этить-копать как закрутил.......
раздел "Культура":
Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
По словам живописца, такой же портрет он дарил и российскому лидеру, а министр иностранных дел Сергей Лавров заказал 650 копий (!!!!!), чтобы обеспечить ими все посольства страны и консульства мира. «Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад», - отметил художник.Ранее Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки....
раздел "Культура":
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции. Интервью с ней было опубликовано на платформе Premier.
Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она заявила, что в ходе гастролей за границу юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов. Экс-прима Большого предположила, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала только хуже.
«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», - призналась 45-летняя танцовщица.
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу.
А Кива - получил!!!