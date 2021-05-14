Киві дали наукову антипремію

Дисертація нардепа ОПЗЖ Іллі Киви отримала звання "Скандалу року" на народній премії "Академічна негідність 2020/2021".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Нагороду вручали у 8 номінаціях — "Плагіатор року", "Фальсифікатор року", "Скандал року", "Посіпака року", "Токсичний ректор року", "Мурзилка року", "Псевдонауковець року", "Спец (з)рада року".

Спеціалізовану вчену раду з держуправління при Інституті підготовки кадрів служби зайнятості, яка легітимізувала отримання Кивою наукового ступеня, оголосили "Спецрадою року": 13 членів цієї ради були названі "Посіпаками року".

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Антипремію "Академічна негідність року" почали присуджувати у 2016-му. Таким чином громадськість висловила своє обурення тим, що дружина тодішнього віцепрем'єр-міністра Катерина Кириленко отримала ступінь доктора наук. Антипремія покликана звернути увагу на засилля академічного плагіату, псевдонауки і фальсифікацій в Україні. Переможців визначають за допомогою голосування у спеціалізованих фейсбук-групах, а також на основі думки експертів руху "Диссергейт".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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