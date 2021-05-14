Киві дали наукову антипремію
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Дисертація нардепа ОПЗЖ Іллі Киви отримала звання "Скандалу року" на народній премії "Академічна негідність 2020/2021".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Нагороду вручали у 8 номінаціях — "Плагіатор року", "Фальсифікатор року", "Скандал року", "Посіпака року", "Токсичний ректор року", "Мурзилка року", "Псевдонауковець року", "Спец (з)рада року".
Спеціалізовану вчену раду з держуправління при Інституті підготовки кадрів служби зайнятості, яка легітимізувала отримання Кивою наукового ступеня, оголосили "Спецрадою року": 13 членів цієї ради були названі "Посіпаками року".
Антипремію "Академічна негідність року" почали присуджувати у 2016-му. Таким чином громадськість висловила своє обурення тим, що дружина тодішнього віцепрем'єр-міністра Катерина Кириленко отримала ступінь доктора наук. Антипремія покликана звернути увагу на засилля академічного плагіату, псевдонауки і фальсифікацій в Україні. Переможців визначають за допомогою голосування у спеціалізованих фейсбук-групах, а також на основі думки експертів руху "Диссергейт".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
Будь ласка, зачекайте...
управленческая концепция ...."
Этить-копать как закрутил.......
раздел "Культура":
Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
По словам живописца, такой же портрет он дарил и российскому лидеру, а министр иностранных дел Сергей Лавров заказал 650 копий (!!!!!), чтобы обеспечить ими все посольства страны и консульства мира. «Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад», - отметил художник.Ранее Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки....
раздел "Культура":
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции. Интервью с ней было опубликовано на платформе Premier.
Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она заявила, что в ходе гастролей за границу юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов. Экс-прима Большого предположила, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала только хуже.
«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», - призналась 45-летняя танцовщица.
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу.
А Кива - получил!!!