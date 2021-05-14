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наука (296) премія (294) Кива (367)

Киві дали наукову антипремію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Киві дали наукову антипремію

Дисертація нардепа ОПЗЖ Іллі Киви отримала звання "Скандалу року" на народній премії "Академічна негідність 2020/2021".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Нагороду вручали у 8 номінаціях — "Плагіатор року", "Фальсифікатор року", "Скандал року", "Посіпака року", "Токсичний ректор року", "Мурзилка року", "Псевдонауковець року", "Спец (з)рада року".

Спеціалізовану вчену раду з держуправління при Інституті підготовки кадрів служби зайнятості, яка легітимізувала отримання Кивою наукового ступеня, оголосили "Спецрадою року": 13 членів цієї ради були названі "Посіпаками року".

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Антипремію "Академічна негідність року" почали присуджувати у 2016-му. Таким чином громадськість висловила своє обурення тим, що дружина тодішнього віцепрем'єр-міністра Катерина Кириленко отримала ступінь доктора наук. Антипремія покликана звернути увагу на засилля академічного плагіату, псевдонауки і фальсифікацій в Україні. Переможців визначають за допомогою голосування у спеціалізованих фейсбук-групах, а також на основі думки експертів руху "Диссергейт".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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Топ коментарі
+13
Кива прочитает и будет спрашивать где премию получить ? Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6389
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14.05.2021 17:55
+10
Киви - депутат с ученой степенью, Вовка-клоун - президент, страна окончательно сошла с ума..
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14.05.2021 17:56
+10
"Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 349
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14.05.2021 18:04
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"Центрально-фламандская государственная
управленческая концепция ...."

Этить-копать как закрутил....... Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 1459
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14.05.2021 17:52 Відповісти
не иначе как "Школа Рембранта" Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 5516
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14.05.2021 17:55 Відповісти
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 8207
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14.05.2021 18:02 Відповісти
Підрядник просто в дитинстві "Легенду про Уленшпіґеля" прочитав... от і вирішив у кивину "дисертацію" згадку про славну Фландрію втулити Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9353
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14.05.2021 19:48 Відповісти
Підождіть, підождіть! Скоро вибори, і "нарід" його як обере президентом замість шмарклі - будете тоді вибачатись перед доморощеним академіком.
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14.05.2021 17:52 Відповісти
Наш народ в переважній більшості це маленькі Ківи тому і маємо таке деградоване політичне поле.
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14.05.2021 18:26 Відповісти
новости с "Канатчиковой дачи",
раздел "Культура":

Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
По словам живописца, такой же портрет он дарил и российскому лидеру, а министр иностранных дел Сергей Лавров заказал 650 копий (!!!!!), чтобы обеспечить ими все посольства страны и консульства мира. «Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад», - отметил художник.Ранее Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки.... Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 9844
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14.05.2021 17:52 Відповісти
новости с "Канатчиковой дачи",
раздел "Культура":

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции. Интервью с ней было опубликовано на платформе Premier.
Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она заявила, что в ходе гастролей за границу юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов. Экс-прима Большого предположила, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала только хуже.
«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», - призналась 45-летняя танцовщица. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 9812
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14.05.2021 17:54 Відповісти
актриски балета всегда были такими, всегда найдется толстосум желающий купить длинноногую девчулю
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14.05.2021 22:16 Відповісти
Проще говоря, звание дурака.
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14.05.2021 17:54 Відповісти
Кива прочитает и будет спрашивать где премию получить ? Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6389
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14.05.2021 17:55 Відповісти
Пусть спрашивает - организаторы поймут вопрос и ответят на него во время следующего присвоения премий.
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14.05.2021 18:21 Відповісти
Как где? В сортире.
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14.05.2021 20:29 Відповісти
Киви - депутат с ученой степенью, Вовка-клоун - президент, страна окончательно сошла с ума..
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14.05.2021 17:56 Відповісти
стані ні з чим порівнювати, тому вона робить собі досвід власними граблями.
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14.05.2021 18:19 Відповісти
Наукову ступінь - розумововісталій і психічно хворій істоті, могли дати тільки в Україні... Україна зараз нагадує - циганський табір, де очільник, як його там - барон здається, не приходить до тями від наркоти і бояри...
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14.05.2021 17:57 Відповісти
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6796 Завидуют молодому учёному... А он себя ешё покажет. И левой рукой, и правой.
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14.05.2021 17:59 Відповісти
его надо в поликлинику для опытов - во имя науки (чем больше сдадим , тем лучше)
Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 2969
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14.05.2021 18:01 Відповісти
"Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 349
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14.05.2021 18:04 Відповісти
та вы шо, а я слышал , что киве предложили профессорскую должность в кемпридже по специализации- онанирование социально недоразвитых людей
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14.05.2021 18:05 Відповісти
Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 3321
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14.05.2021 18:13 Відповісти
Правильно, и все научные труды и диссертации советского времени ревизировать и признать как лженаучные.
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14.05.2021 18:14 Відповісти
Кива наверно так старался)) А его так макнули)
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14.05.2021 19:02 Відповісти
А не лучше было бы поступить со спецсоветом по взрослому, и вручить аферистам от науки, повестку в суд, они же не просто бабло делают, а калечат молодое поколение.
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14.05.2021 19:25 Відповісти
Когда уже увижу заголовок "киви дали 3,14зды!!!" ????
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14.05.2021 19:47 Відповісти
Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9108Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 9624
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14.05.2021 20:17 Відповісти
Фалос Киве не все лицо...
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14.05.2021 20:31 Відповісти
А ВЫ получали когда либо премию (не будем уточнять какую) за работу в области науки??? Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 2507

А Кива - получил!!! Киві дали наукову антипремію - Цензор.НЕТ 4475
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14.05.2021 22:20 Відповісти
 
 