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Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

Кандидатська дисертація нардепа ОПЗЖ Іллі Киви може бути відправлена ​​на "глибинну перевірку". Можливо, йому доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив радник глави МВС Володимир Мартиненко.

"З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - зазначив він.

За його словами, якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, "роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу".

"Чи зможе Ілля Кива довести, що то його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті – це буде вже з’ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але в мене є сумніви, що внаслідок всіх цих процесів Іллі Киві присвоять наукове звання "кандидат наук", – додав Мартиненко.

Також читайте: Киві дали наукову антипремію

Говорячи про дисертацію Киви, він зауважив, що напрацювання, викладені в ній, можуть "не зовсім відповідати дійсності". Зокрема, йдеться про впровадження результатів наукових досліджень "у підприємствах, установах, організаціях, в законотворчій, викладацькій діяльності".

Мартиненко пояснив, що дисертаційна робота потрапляє до спецради після проведення усіх експертиз, а отже, її не слід звинувачувати у спотворенні фактів.

"Часто ми намагаємося звинуватити членів цієї спецради в тому, що вони щось спотворили, але насправді їм приходить якийсь пакет документів. Вони не перевіряють, наскільки ці документи є достовірними", – пояснив він.

Також читайте: Дисертація Киви: МАУП заперечує, що заднім числом внесла його доповіді в наукові збірники

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377) Володимир Мартиненко (6)


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Топ коментарі
+13
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 1165
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17.05.2021 11:05
+13
Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2000
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17.05.2021 11:27
+11
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 9099
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17.05.2021 11:10
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А какое отношение к защите у нам имеет МВД? Попытка создать хорошую мину при бездарно просранной игре.
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17.05.2021 11:00 Відповісти
Может потому, что Кива дипломированный мусор и тема его диссертации связана с его образованием
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17.05.2021 11:06 Відповісти
МАУП у нас стал уже филиалом МВД, подотчетен МВД или готовит кадры для структур МВД? С каких это пор, если МАУП -- это обычная шарага, которую лишили государственной аккредитации. И его специальность -- "механизмы государственного управления".
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17.05.2021 11:16 Відповісти
Значит у потужного реформатора Гройсмана, заочника МАУП и номер первого выборчого списка БэПэПэ, образование обычной шараги? О чем то таком я и догадывался
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17.05.2021 11:22 Відповісти
Гройсман да. Бакалаврат. Только он еще в феврале 2010 года окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию государственного управления при Президенте Украины , став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».

А только МАУП закончили еще и самокатчик Гончарук, и Вирастюк, Мерлени, Беленюк, Тадеев и еще куча подобных "особо выдающихся" тел.
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17.05.2021 11:34 Відповісти
А такое, что это мошенничество (злувживання довирою), подделка документов - уголовные преступления...
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17.05.2021 20:11 Відповісти
Ну так пусть открывают, а не сотрясают воздух. Но на Киву крошить батон никак нельзя, выкормыш Авакова.
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17.05.2021 20:14 Відповісти
Ну это не ко мне ))
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17.05.2021 20:18 Відповісти
Киву в зоопарк, в качестве аттракциона отправить!
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17.05.2021 11:01 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 2948
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17.05.2021 11:01 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 1165
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17.05.2021 11:05 Відповісти
У него на лице написано что он профессор
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17.05.2021 11:02 Відповісти
Правильно - проффесор.
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17.05.2021 11:07 Відповісти
Уже новое правописание Парламент утвердил. Теперь проффессор.
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17.05.2021 12:03 Відповісти
Киви - это продажный ублюдок, работающий на врага, безнаказанно несущий его повестку. Тут не "волны", а в асфальт его закатать нужно.
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17.05.2021 11:08 Відповісти
Аваков стал исполнять функции министра образования?
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17.05.2021 11:04 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 2828
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17.05.2021 11:07 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 4756
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17.05.2021 11:07 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 3279
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17.05.2021 11:07 Відповісти
Дебил - кандидат наук , дегенерат - депутат ВР, можно продолжить...
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17.05.2021 11:09 Відповісти
"А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный»
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 7355
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17.05.2021 11:09 Відповісти
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 9099
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17.05.2021 11:10 Відповісти
может все же в школу для начала?
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17.05.2021 11:13 Відповісти
початкову
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17.05.2021 11:17 Відповісти
тюрьма школа жизни . он классов на пять по любому заработал
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17.05.2021 11:25 Відповісти
Рюкзакову начинает не нравиться,что его тупая шавка ведёт себя слишком вызывающе.
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17.05.2021 11:21 Відповісти
Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2000
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17.05.2021 11:27 Відповісти
на дурку его отправить
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17.05.2021 11:30 Відповісти
Теорія Ківі . .

Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 8614 .
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17.05.2021 11:33 Відповісти
Якщо по тій роботі проводилися експертизи подібні до експертиз по справі вбивства ШЕРЕМЕТА, то все зрозуміло..
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17.05.2021 11:37 Відповісти
Сабаков, займись лучше МВД, которое ты развалил окончательно!
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17.05.2021 11:42 Відповісти
Та дайте людине справку о том что он дохтур всяческих наук пожизненно. И науку спасёте и больного человека не обидите.
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17.05.2021 12:26 Відповісти
Пускай Киву запихнут назад в 3,14*ду и повторно перетрахают на что-то менее паскудное.
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17.05.2021 13:12 Відповісти
Таких кив, на жаль, дуже багато.
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17.05.2021 13:17 Відповісти
Кроме текста, претенденту на кандидатство в науке, нужно еще обладать НЕЗАУРЯДНЫМ умом и ИНТЕЛЛЕКТОМ, коими г-н Кива ничем не отличается от Шарикова... Кива - ученый - это плевок в сторону всей отечественной науки!
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17.05.2021 13:43 Відповісти
Опозорились те, кто подтвердил ученую ступень Кивы!!! Такого Шарикова сделали ученым!!!!!!!! Позор, Кива это дебил которому и 8 классов образования с натяжкой можно давать... но тут вообще... ПОЗОР... Швондеры и Шариковы рулят?????!!!
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17.05.2021 14:34 Відповісти
Я відправив би киву на лоботомію.
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17.05.2021 15:32 Відповісти
 
 