Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

Кандидатська дисертація нардепа ОПЗЖ Іллі Киви може бути відправлена ​​на "глибинну перевірку". Можливо, йому доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив радник глави МВС Володимир Мартиненко.

"З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист", - зазначив він.

За його словами, якщо під час написання експертного висновку виникають певні сумніви, "роботу відправляють на повторну експертизу. Повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вишу".

"Чи зможе Ілля Кива довести, що то його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті – це буде вже з’ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але в мене є сумніви, що внаслідок всіх цих процесів Іллі Киві присвоять наукове звання "кандидат наук", – додав Мартиненко.

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Говорячи про дисертацію Киви, він зауважив, що напрацювання, викладені в ній, можуть "не зовсім відповідати дійсності". Зокрема, йдеться про впровадження результатів наукових досліджень "у підприємствах, установах, організаціях, в законотворчій, викладацькій діяльності".

Мартиненко пояснив, що дисертаційна робота потрапляє до спецради після проведення усіх експертиз, а отже, її не слід звинувачувати у спотворенні фактів.

"Часто ми намагаємося звинуватити членів цієї спецради в тому, що вони щось спотворили, але насправді їм приходить якийсь пакет документів. Вони не перевіряють, наскільки ці документи є достовірними", – пояснив він.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.