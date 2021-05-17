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Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко

Кандидатская диссертация нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы может быть отправлена на "глубинную проверку". Возможно, ему придется пройти повторную защиту научной работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – отметил он.

По его словам, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, "работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза".

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"Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки. Но у меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов Илье Киве присвоят научное звание "кандидат наук", – добавил Мартыненко.

Говоря о диссертации Кивы, он отметил, что наработки, изложенные в ней, могут "не совсем соответствовать действительности". В частности, речь идет о внедрении результатов научных исследований "на предприятиях, учреждениях, организациях, в законотворческой, преподавательской деятельности".

Мартыненко пояснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, его не следует обвинять в искажении фактов.

"Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то исказили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными", – объяснил советник министра внутренних дел.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

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Топ комментарии
+13
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 1165
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17.05.2021 11:05
+13
Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2000
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17.05.2021 11:27
+11
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 9099
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17.05.2021 11:10
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А какое отношение к защите у нам имеет МВД? Попытка создать хорошую мину при бездарно просранной игре.
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17.05.2021 11:00 Ответить
Может потому, что Кива дипломированный мусор и тема его диссертации связана с его образованием
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17.05.2021 11:06 Ответить
МАУП у нас стал уже филиалом МВД, подотчетен МВД или готовит кадры для структур МВД? С каких это пор, если МАУП -- это обычная шарага, которую лишили государственной аккредитации. И его специальность -- "механизмы государственного управления".
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17.05.2021 11:16 Ответить
Значит у потужного реформатора Гройсмана, заочника МАУП и номер первого выборчого списка БэПэПэ, образование обычной шараги? О чем то таком я и догадывался
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17.05.2021 11:22 Ответить
Гройсман да. Бакалаврат. Только он еще в феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, став магистром по специальности «Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на региональном и местном уровнях».

А только МАУП закончили еще и самокатчик Гончарук, и Вирастюк, Мерлени, Беленюк, Тадеев и еще куча подобных "особо выдающихся" тел.
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17.05.2021 11:34 Ответить
А такое, что это мошенничество (злувживання довирою), подделка документов - уголовные преступления...
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17.05.2021 20:11 Ответить
Ну так пусть открывают, а не сотрясают воздух. Но на Киву крошить батон никак нельзя, выкормыш Авакова.
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17.05.2021 20:14 Ответить
Ну это не ко мне ))
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17.05.2021 20:18 Ответить
Киву в зоопарк, в качестве аттракциона отправить!
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17.05.2021 11:01 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 2948
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17.05.2021 11:01 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 1165
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17.05.2021 11:05 Ответить
У него на лице написано что он профессор
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17.05.2021 11:02 Ответить
Правильно - проффесор.
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17.05.2021 11:07 Ответить
Уже новое правописание Парламент утвердил. Теперь проффессор.
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17.05.2021 12:03 Ответить
Киви - это продажный ублюдок, работающий на врага, безнаказанно несущий его повестку. Тут не "волны", а в асфальт его закатать нужно.
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17.05.2021 11:08 Ответить
Аваков стал исполнять функции министра образования?
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17.05.2021 11:04 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 2828
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17.05.2021 11:07 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 4756
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17.05.2021 11:07 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 3279
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17.05.2021 11:07 Ответить
Дебил - кандидат наук , дегенерат - депутат ВР, можно продолжить...
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17.05.2021 11:09 Ответить
"А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный» Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 1462
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 7355
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17.05.2021 11:09 Ответить
Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко - Цензор.НЕТ 9099
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17.05.2021 11:10 Ответить
может все же в школу для начала? Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 8356
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17.05.2021 11:13 Ответить
початкову
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17.05.2021 11:17 Ответить
тюрьма школа жизни . он классов на пять по любому заработал Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 4191
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17.05.2021 11:25 Ответить
Рюкзакову начинает не нравиться,что его тупая шавка ведёт себя слишком вызывающе.
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17.05.2021 11:21 Ответить
Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2000
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17.05.2021 11:27 Ответить
на дурку его отправить
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17.05.2021 11:30 Ответить
Теорія Ківі . Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 5401 .

Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 8614 .
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17.05.2021 11:33 Ответить
Якщо по тій роботі проводилися експертизи подібні до експертиз по справі вбивства ШЕРЕМЕТА, то все зрозуміло..
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17.05.2021 11:37 Ответить
Сабаков, займись лучше МВД, которое ты развалил окончательно!
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17.05.2021 11:42 Ответить
Та дайте людине справку о том что он дохтур всяческих наук пожизненно. И науку спасёте и больного человека не обидите.
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17.05.2021 12:26 Ответить
Пускай Киву запихнут назад в 3,14*ду и повторно перетрахают на что-то менее паскудное.
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17.05.2021 13:12 Ответить
Таких кив, на жаль, дуже багато.
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17.05.2021 13:17 Ответить
Кроме текста, претенденту на кандидатство в науке, нужно еще обладать НЕЗАУРЯДНЫМ умом и ИНТЕЛЛЕКТОМ, коими г-н Кива ничем не отличается от Шарикова... Кива - ученый - это плевок в сторону всей отечественной науки!
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17.05.2021 13:43 Ответить
Опозорились те, кто подтвердил ученую ступень Кивы!!! Такого Шарикова сделали ученым!!!!!!!! Позор, Кива это дебил которому и 8 классов образования с натяжкой можно давать... но тут вообще... ПОЗОР... Швондеры и Шариковы рулят?????!!!
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17.05.2021 14:34 Ответить
Я відправив би киву на лоботомію.
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17.05.2021 15:32 Ответить
 
 