Киву могут отправить на повторную защиту диссертации, - советник Авакова Мартыненко

Кандидатская диссертация нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы может быть отправлена на "глубинную проверку". Возможно, ему придется пройти повторную защиту научной работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – отметил он.

По его словам, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, "работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза".

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"Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки. Но у меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов Илье Киве присвоят научное звание "кандидат наук", – добавил Мартыненко.

Говоря о диссертации Кивы, он отметил, что наработки, изложенные в ней, могут "не совсем соответствовать действительности". В частности, речь идет о внедрении результатов научных исследований "на предприятиях, учреждениях, организациях, в законотворческой, преподавательской деятельности".

Мартыненко пояснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, его не следует обвинять в искажении фактов.

"Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то исказили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными", – объяснил советник министра внутренних дел.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.