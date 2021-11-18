Кива здав два нагородні пістолети, - Нацполіція
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Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї нардепу ОПЗЖ Іллі Киві анульовано.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дозвіл анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя".
На підставі зазначеного наказу Міністра внутрішніх справ України був складений висновок про анулювання дозволів Іллі Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений Головою Національної поліції України.
Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.
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А то этот полудурок еще одну, но уже докторскую "диссертацию" наваяет!!!!!!
- Что ты делаешь, она же взорвется!
- ничего страшного, у меня еще одна есть.
Який ти догадливий.
бо наголосували...(
капец полный! какой дебил ему подарил пистолет с автоматическим ведения огня? ну и дебилизм!!! и вообще за какие заслуги?
а если разобраться, то он стрелял в фото Бандеры, который признан Героем Украины! Таким образом он осквернил память Героя... за это статья не полагается УК???
Ну так ворваться ночью, бросить в автозак, отвезти на пустырь и .... дать 19 лет на рудниках без права снимать штаны.
все - совок, ах да, в камере - развесить максимально противные совковые плакаты и включать ему каждый день совковые "марши" и прочие "сраны оголоблые".
оно знает шо ничо не будет, и даже ОНО знает что в совке оно бы не то шо сидело бы, а просто было бы одним из миллионов ниже уровня земли.
в праву та ліву скроні відразу з двох рук