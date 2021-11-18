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Кива здав два нагородні пістолети, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кива здав два нагородні пістолети, - Нацполіція

Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї нардепу ОПЗЖ Іллі Киві анульовано.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дозвіл анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя". 

На підставі зазначеного наказу Міністра внутрішніх справ України був складений висновок про анулювання дозволів Іллі Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений Головою Національної поліції України.

Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива каже, що його позбавили звання кандидата наук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
А "Калаш"?
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18.11.2021 14:48
+8
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18.11.2021 14:47
+8
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18.11.2021 15:09
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18.11.2021 14:47 Відповісти
Браво.

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18.11.2021 15:08 Відповісти
Печатгную машинку у лысого дрочера тоже заберите!!!
А то этот полудурок еще одну, но уже докторскую "диссертацию" наваяет!!!!!!
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18.11.2021 15:43 Відповісти
доверчивый ты наш, да разве он сам печатал?
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18.11.2021 15:58 Відповісти
Дерзкий-зухвалий
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18.11.2021 15:45 Відповісти
Русский - искусственно созданный язык, ничего удивительного
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18.11.2021 15:53 Відповісти
Теперь учи арабский, скоро пригодится.
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18.11.2021 20:25 Відповісти
А навіщо два?
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18.11.2021 14:47 Відповісти
кости черепа толстые
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18.11.2021 14:54 Відповісти
Сидит обезьяна и пилит пилой атомную бомбу. Подбегает к ней другая обезьяна:
- Что ты делаешь, она же взорвется!
- ничего страшного, у меня еще одна есть.
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18.11.2021 14:58 Відповісти
Так в то-то и дело... За что этого умственного инвалида в кандидаты в лаптях и ушанке с красными труселями наградили?
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18.11.2021 15:42 Відповісти
Смею предположить,что эта обезьяна хорошо сосёт (Авакову нравилось)
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18.11.2021 15:54 Відповісти
Та даже не сомневаюсь. Все волосы вырвали приучая к нужному темпу.
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18.11.2021 16:05 Відповісти
А мене взалі цікавить "...заохочувальних відзнак...". А саме, до чього саме, вони повинні були його "заохочувати"????
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18.11.2021 15:29 Відповісти
А "Калаш"?
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18.11.2021 14:48 Відповісти
Стрельба по-македонски
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18.11.2021 14:50 Відповісти
Таки знаешь ,а это действительно оптимальный набор для стрельбы по македонски , только это было актуально лет так 40-50 назад
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18.11.2021 15:23 Відповісти
Та если труснуть всех кого наградили---там на полк наберётся стрелкового. Хреновы бойцы невидимого фронта! Ну где такое ещё? Врядли даже в С. Корее!
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18.11.2021 14:49 Відповісти
А за какие заслуги перед Родиной этого прахфесора наградили????
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18.11.2021 14:50 Відповісти
Наверное, за уникальную, не имеющую аналогов, диссертацию!
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18.11.2021 15:04 Відповісти
Обезяна сдала гранаты.
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18.11.2021 14:51 Відповісти
Це Ківа ходив як ліворуційний матрос з Маузером?
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18.11.2021 14:51 Відповісти
Это Стечкин.
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18.11.2021 20:23 Відповісти
" Ілля Кива здав два нагородні пістолети - Glock-19 і АПС Джерело: https://censor.net/ua/n3300253"
Який ти догадливий.
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18.11.2021 23:07 Відповісти
Усьо у Кивы поотбирали ,только жомовая яма осталась...
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18.11.2021 14:51 Відповісти
Яму тоже забрали... Не любят у нас интеллигенцию.
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18.11.2021 14:53 Відповісти
Трусікі ж не відібрали , а могли би ще і разпять.
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18.11.2021 14:55 Відповісти
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18.11.2021 15:09 Відповісти
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18.11.2021 18:04 Відповісти
"Поки є унівєрсітєт Поплафскава, кадрів для Верховної ради не бракуватиме" (с) Місько Барбара
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18.11.2021 18:41 Відповісти
У ВР випускників Поплавського немає там монополістом "95 ква..." з його блазнями.
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19.11.2021 12:59 Відповісти
В нього що, арсенал?
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18.11.2021 14:52 Відповісти
Хоть бы из одного застрелился. Реальная польза была бы. Ивоздух чище.
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18.11.2021 14:54 Відповісти
Думаете он не пробовал? В кивиной черепной коробке нет мозга и она лысая. Там столько дырок что и волосы не растут и пластырь удобно накладывается.
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18.11.2021 16:00 Відповісти
Поміняйте йому пістолети на нагородну мотузку.
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Зачем контуженному пистолеты, еще поди чего русский мир в попе сильнее играть начнет!
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18.11.2021 15:03 Відповісти
...от би ще анулювати дозвіл, виданий 73%вими дебілами-експериментаторами-сватоводами-кварталовєдами, ще одному неадеквату - прездоболу зєлє.. краще б воно саме це зробило.. бо, небажаним нам усім зараз, Майданом скористується інше хйло... та, мабуть, не з цими зебілами Українцям чекати такого дарунку від зебілів......(((
бо наголосували...(
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18.11.2021 15:09 Відповісти
АПС? Стечкин?

капец полный! какой дебил ему подарил пистолет с автоматическим ведения огня? ну и дебилизм!!! и вообще за какие заслуги?

а если разобраться, то он стрелял в фото Бандеры, который признан Героем Украины! Таким образом он осквернил память Героя... за это статья не полагается УК???
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18.11.2021 15:28 Відповісти
Нарешті у мавпи відібрали гранату...
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18.11.2021 15:33 Відповісти
І що ж то за країна така де зрадниці гаді савченко дають героя України,а дебіла ківу два рази нагороджують зброєю? Моторошно стає за майбутнє цієї країни коли бачиш такі дії влади.
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18.11.2021 15:34 Відповісти
патаму шо Кива - кивбой ! ему на каждое бедро нужно было цацку с мушкой
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18.11.2021 15:53 Відповісти
АПС скорее всего дедовский, его наградили, кивину по наследству перешел. а вот Глок уже кивину дали? если да, то за какие такие заслуги?
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18.11.2021 15:36 Відповісти
Глоки Авакян всем давал… помните депутата пашковского - тоже с наградным глоком, больше чем уверен что у брата Добкина (помните в раде за колонной кокс нюхал и колёса глотал) тоже глок есть и у Кернеса и у самого допы и у лени Черновицкого и у Виталика…. Справедливости ради отмечу что Петя порох всей команде Киевского динамо включая массажистов раздал пистолеты Форт со словами всё что могу. «….Мля, кругом одна куйня, скризь одни кидарасы»Л.Подеревянский.
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18.11.2021 15:48 Відповісти
мушки на месте?
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18.11.2021 15:36 Відповісти
Трохи в говнеце...
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18.11.2021 15:48 Відповісти
Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1. 19.06.20. /Медведчук стал Коломойскому не нужен и у Медведчуки начались неприятности. Соответственно Зеленский перестал любить ОПЗЖ. Рабиновича как гражданина Израиля Зеленский не трогает, а за дрочуна никто не заступится, ему и достаётся.

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18.11.2021 15:41 Відповісти
Млять, ДВА НАГРАДНЫХ! Интересно, его награждали этими стволами так же как и кандидата наук присвоили? За такие же знания, подвиги и заслуги? Да любой начинающий практиковать психиатр, проведя беглый осмотр данного пациента, сражу выдаст ему направление на дневной стационар в психиатрический диспансер. ПОЖИЗНЕННЫЙ дневной стационар.
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18.11.2021 15:41 Відповісти
не стало аваківа, і кива вже не талановитий херой )
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18.11.2021 15:43 Відповісти
Мне вот любопытно, а за какие деньги приобретены эти наградные пистолеты, которые ну очень статусный и хитросделанный Аваков пораздавал всякому непотрибу и во всех ли наших спецподразделениях имеются на вооружение пистолеты Глок?
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18.11.2021 15:44 Відповісти
это ему Авакян второй пистоль про запас награждал ? а рюкзак для пистолетов где ?
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18.11.2021 15:47 Відповісти
Раньше оружием награждали только крупных военноначальников за победы в боях, а сейчас их дарят кому угодно! Думаю что даже дворники в ОП имеют именные пистолеты а вы про киву. Как думаете у ермака есть глок? Или у агрохимии? Или у мадам овальной которая блестяще расследовала дело о вагнергейте? Думаю что и все клоуны квартала давно с парабеллумами от главковерха ходят! Мля де чистота де икебана
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18.11.2021 15:54 Відповісти
Кива так топит за совок?
Ну так ворваться ночью, бросить в автозак, отвезти на пустырь и .... дать 19 лет на рудниках без права снимать штаны.
все - совок, ах да, в камере - развесить максимально противные совковые плакаты и включать ему каждый день совковые "марши" и прочие "сраны оголоблые".
оно знает шо ничо не будет, и даже ОНО знает что в совке оно бы не то шо сидело бы, а просто было бы одним из миллионов ниже уровня земли.
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18.11.2021 15:49 Відповісти
Это те "наградные" , которые были вещдоками и которые Кива спёр,работая в ОБОПе? Потрусите его - он припрятал и автоматы, и гранаты, и взрывчатых веществ с полтонны...
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18.11.2021 15:51 Відповісти
А хто дурнику з довідкою давав зброю понесе поркарання?
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18.11.2021 15:54 Відповісти
да вы шо, никогда в нашей истории такого не было ... и хрен его знает, когда случится
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18.11.2021 15:57 Відповісти
Мелочная месть Зепетушарни
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18.11.2021 16:00 Відповісти
Петушиные бои,ты прав )
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18.11.2021 16:06 Відповісти
Сдавать нужно не оружие Кивы, а самого Киву - в психушку.
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18.11.2021 16:08 Відповісти
Объявите какой ушлепок выдал НАГРАДНОЕ оружие этому дебилу извращенцу... ( да еще и в не одном экземпляре)
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18.11.2021 16:23 Відповісти
мабудь сАваков
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18.11.2021 17:13 Відповісти
краще вистрелив би собі
в праву та ліву скроні відразу з двох рук
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18.11.2021 17:12 Відповісти
Ну прям ковбой с дикого запада , на каждой задней лапе по пистолету и пулемёт в зубах . А другим и одного нельзя , и не на халяву к тому же , как этому вундеркинду достались .
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18.11.2021 17:15 Відповісти
Коли вже Киву закриють в дурдом або буцегарню - там йому місце.
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18.11.2021 19:35 Відповісти
Осталось еще звания майора полиции лишить
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19.11.2021 00:32 Відповісти
 
 