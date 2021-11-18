Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень на 14,3%, - Госстат
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Число умерших в Украине в сентябре 2021 года составило 48,425 тыс., что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат)
По данным статведомства, всего с начала 2021 года в Украине умерли 487,855 тыс. человек, что на 14,3% больше, чем в 2020-м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в январе 2021 года количество умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале - на 9%, марте - на 34,4%, апреле - на 48,5%, мае - на 28,2%, июне – на 4,3%, тогда как в июле и августе количество умерших сократилось на 0,9% и 1,1% соответственно.
В то же время, по данным Госстата, количество новорожденных в Украине в сентябре-2021 сократилось на 10,8% по сравнению с сентябрем-2020 – до 24,557 тыс., а всего за девять месяцев этот показатель снизился на 6,9% – до 205,385 тыс.
В целом население Украины по состоянию на 1 октября 2021 года составило 41 млн 319,8 тыс. человек, что на 383,489 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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Я скажу за свою маму старенькую - квартиру убили квартиранты.Просто разнесли подчистую. Украли даже медали дедовы, старую "За отвагу", она на рынке ничего не стоит - не погнушались.
Ок, квартиру продали.
хорошо что у матери большая пенсия, спасибо Гройсману. Но местным деревенским об этом знать не нужно - завидовать будет. в селах НИЩЕТА.
Старушки с пенсией 2,5 тыс выживают. Столько тратят только на лекарства. На отопление не хватает. Воруют в лесхозах как могут.
Дрова в лесу - если здоровье есть то супер. Но у наших стариков, особенно деревенских, с их травмами и полным отсутствием медобслуживания здоровья НЕТ.
Мать, как и ее сверстницы, может в день пройти максимум квартал. У многих и этого нет.
Субсидия -нету здоровья ее оформить.
Семейный врач - до него ехать - надо 2 часа времени потратить, и автобус ходит неудобно - уезжает назад через час. А 10 км пешком в 70 лет мало кто пройдет - я пытался - это вам не город, лавочек нет.
ну так-то одной мивиной можно питаться и спать в шубе, тоже экономия
Ты, правда, и не вспомнишь, ЗА ЧТО это тебе.
Но ответка будет.
так мир устроен.
Не ровняй с населением остальной нищей страны, где квартиры сдают в основном за коммуналку.
Я это ваше высокомерие киевляне терпеть не могу. Небожители тоже мне.
Вы ПОНЯТИЯ не имеете как выживают люди за пределами Обухова.
И не стоит так высокомерно относиться к тем кто не сберег здоровье.
У моей матери диабет и гипертония при отсутствии лишнего веса - так простите, это плата за то что она всю семью кормила, когда отца парализовало в 40 лет. ВСЕХ, включая мою сестру, отца полуживого и его мать старушку.
что, кто-то умирает от большого здоровья? та не, кто от рака (друг похоронил жену 45 лет, здоровую молодую красавицу, не курила, тренажерки, прекрасное здоровье, кстати, Стивен Джобс тоже не сильно больным умер), кто от инсультов, кто от других болезней сосудов.
Умирают здоровенькими только в мечтах об идеальном мире.
Не суди других - себе накличешь.
дексаметазон+ремдесивір+ШВЛ в лікарнях вбиває
таков протокол -
нарушать его все равно нельзя...
а вдруг кто выживет?
Тогда , несмотря на горы трупов к счастью у них не вышло..
Но Мировой Дебило-интернационал повторяет все сейчас - но у них тоже не выйдет !!!.
Мир без Бога - не может существовать, цивилизация отказавшись от Бога неизменно гибнет . (с)
и таки да - пoмогает от мозолей.... иногда...