Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень на 14,3%, - Госстат

Число умерших в Украине в сентябре 2021 года составило 48,425 тыс., что на 0,1% больше, чем в сентябре 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат)

По данным статведомства, всего с начала 2021 года в Украине умерли 487,855 тыс. человек, что на 14,3% больше, чем в 2020-м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе 2021 года количество умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале - на 9%, марте - на 34,4%, апреле - на 48,5%, мае - на 28,2%, июне – на 4,3%, тогда как в июле и августе количество умерших сократилось на 0,9% и 1,1% соответственно.

В то же время, по данным Госстата, количество новорожденных в Украине в сентябре-2021 сократилось на 10,8% по сравнению с сентябрем-2020 – до 24,557 тыс., а всего за девять месяцев этот показатель снизился на 6,9% – до 205,385 тыс.

В целом население Украины по состоянию на 1 октября 2021 года составило 41 млн 319,8 тыс. человек, что на 383,489 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

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