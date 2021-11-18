Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат
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Кількість померлих в Україні у вересні 2021 року становила 48,425 тис., що на 0,1% більше, ніж у вересні 2020 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат)
За даними статвідомства, загалом з початку 2021 року в Україні померли 487,855 тис. осіб, що на 14,3% більше, ніж 2020-го, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, у січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, лютому - на 9%, березні - на 34,4%, квітні - на 48,5%, травні - на 28,2%, червні - на 4,3%, тоді як у липні та серпні кількість померлих скоротилася на 0,9% та 1,1% відповідно.
Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у вересні-2021 скоротилася на 10,8% порівняно з вереснем-2020 - до 24,557 тис., а загалом за дев'ять місяців цей показник знизився на 6,9% - до 205,385 тис.
Загалом населення України станом на 1 жовтня 2021 року становило 41 млн 319,8 тис. осіб, що на 383,489 тис., або на 0,9% менше ніж роком раніше, констатує статслужба.
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Я скажу за свою маму старенькую - квартиру убили квартиранты.Просто разнесли подчистую. Украли даже медали дедовы, старую "За отвагу", она на рынке ничего не стоит - не погнушались.
Ок, квартиру продали.
хорошо что у матери большая пенсия, спасибо Гройсману. Но местным деревенским об этом знать не нужно - завидовать будет. в селах НИЩЕТА.
Старушки с пенсией 2,5 тыс выживают. Столько тратят только на лекарства. На отопление не хватает. Воруют в лесхозах как могут.
Дрова в лесу - если здоровье есть то супер. Но у наших стариков, особенно деревенских, с их травмами и полным отсутствием медобслуживания здоровья НЕТ.
Мать, как и ее сверстницы, может в день пройти максимум квартал. У многих и этого нет.
Субсидия -нету здоровья ее оформить.
Семейный врач - до него ехать - надо 2 часа времени потратить, и автобус ходит неудобно - уезжает назад через час. А 10 км пешком в 70 лет мало кто пройдет - я пытался - это вам не город, лавочек нет.
ну так-то одной мивиной можно питаться и спать в шубе, тоже экономия
Ты, правда, и не вспомнишь, ЗА ЧТО это тебе.
Но ответка будет.
так мир устроен.
Не ровняй с населением остальной нищей страны, где квартиры сдают в основном за коммуналку.
Я это ваше высокомерие киевляне терпеть не могу. Небожители тоже мне.
Вы ПОНЯТИЯ не имеете как выживают люди за пределами Обухова.
И не стоит так высокомерно относиться к тем кто не сберег здоровье.
У моей матери диабет и гипертония при отсутствии лишнего веса - так простите, это плата за то что она всю семью кормила, когда отца парализовало в 40 лет. ВСЕХ, включая мою сестру, отца полуживого и его мать старушку.
что, кто-то умирает от большого здоровья? та не, кто от рака (друг похоронил жену 45 лет, здоровую молодую красавицу, не курила, тренажерки, прекрасное здоровье, кстати, Стивен Джобс тоже не сильно больным умер), кто от инсультов, кто от других болезней сосудов.
Умирают здоровенькими только в мечтах об идеальном мире.
Не суди других - себе накличешь.
дексаметазон+ремдесивір+ШВЛ в лікарнях вбиває
таков протокол -
нарушать его все равно нельзя...
а вдруг кто выживет?
Тогда , несмотря на горы трупов к счастью у них не вышло..
Но Мировой Дебило-интернационал повторяет все сейчас - но у них тоже не выйдет !!!.
Мир без Бога - не может существовать, цивилизация отказавшись от Бога неизменно гибнет . (с)
и таки да - пoмогает от мозолей.... иногда...