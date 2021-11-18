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Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат

Кількість померлих в Україні у вересні 2021 року становила 48,425 тис., що на 0,1% більше, ніж у вересні 2020 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат)

За даними статвідомства, загалом з початку 2021 року в Україні померли 487,855 тис. осіб, що на 14,3% більше, ніж 2020-го, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, лютому - на 9%, березні - на 34,4%, квітні - на 48,5%, травні - на 28,2%, червні - на 4,3%, тоді як у липні та серпні кількість померлих скоротилася на 0,9% та 1,1% відповідно.

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Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у вересні-2021 скоротилася на 10,8% порівняно з вереснем-2020 - до 24,557 тис., а загалом за дев'ять місяців цей показник знизився на 6,9% - до 205,385 тис.

Загалом населення України станом на 1 жовтня 2021 року становило 41 млн 319,8 тис. осіб, що на 383,489 тис., або на 0,9% менше ніж роком раніше, констатує статслужба.
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Топ коментарі
+3
Украинская нация вымирает. Я помню ещё рекламу про 52 миллиона. В первую очередь это из за экономических причин...от которых зависит всё.
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18.11.2021 17:02
+3
в село в твой дом приехать или куда?
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18.11.2021 20:36
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Дык какие могут быть дети когда вокруг такой пипец творится?
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18.11.2021 16:46 Відповісти
стресс. и уровень жизни.
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18.11.2021 16:47 Відповісти
А как выживать пенсионеру на 2200гр. в месяц?Вот и мрут как мухи от постоянного недоедания и отсутствия элементарных медикаментов и портят зелёным статистику!
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18.11.2021 16:50 Відповісти
Если обл. центр, то легко: сдать квартиру и уехать в деревню или пгт и радоваться, в деревне коммуналки нет, разве электричество. Так же вариант продать квартиру и уехать в деревню. Это не смешно конечно, но если есть жилье, то не всё так плохо. И не нужно про жизнь прожили и т.д., многие молодые по 10 квартир сменили и области даже и ничего, не жалуются. Я в свое время поменял 6 квартир и 3 общаги и еще и копил на свое жилье, т.к. приходят хозяева, в основном пенсионеры и нужно платить аренду, и в итоге или плати или пошел вон на улицу. Молодым нужно сейчас вообще купить за свои и параллельно еще и собирать, ну или жить в коробке на улице. Я собирал 12 лет и в старости я аналогично сдам квартиру и уеду из города, если доживу конечно, а на пенсию и не надеюсь, 30 лет стажа - это в современных условия не реально, молодым пенсии не видать, потому и рождаемость ниже плинтуса, рабочие уезжают за границу, а пенсионерам некому платить пенсию + воруют, это экономика.
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18.11.2021 17:55 Відповісти
В 90-е я ходил и собирал дрова сухие, бесплатно, денег не было, так же дрова не критично по цене + можно субсидию оформить на покупку дров и т.д., варианты есть. Контролировать можно, есть методы и договора. Вот депутаты нанимают риелтора, платят % и он бегает и всё контролирует, такой себе вариант, но вариант. Так же в большинства есть дети, которые могут помочь и контролировать. Если нет детей, то на крайняк продать к чертям ту квартиру и пожить пару лет, подлечится, покушать нормально, где то съездить. Я снимал жилье и долго, видел много бабушек, которые живут на 1800грн и жалуются, на предложение мол я буду вам платить сумму денег, но едем к нотариусу и оформляем документы с условиями (есть механизмы по закону), а после смерти жилье перейдет мне, но в ответ: НЕЕЕТ, у меня дети, им нужно оставить, ну то я в ответ - пускай ваши дети и помогают и нечего жаловаться. Варианты есть. Если 80, то продать и найти людей которые досмотрят за деньги или за жилье. Варианты есть, понятное дело начнется, что откуда бабушке знать как правильно? но те кому нужно, то те знают, а кто не знает, то пускай думают заранее, чтобы не плакать на пенсию 2200грн. Молодежь уже на пенсию не надеется и ищет другие пути, золото складывать, недвижимость и т.д., увы сейчас иначе никак или померать под мусорником.
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18.11.2021 20:40 Відповісти
в 90-е у тебя здоровье было.
Я скажу за свою маму старенькую - квартиру убили квартиранты.Просто разнесли подчистую. Украли даже медали дедовы, старую "За отвагу", она на рынке ничего не стоит - не погнушались.
Ок, квартиру продали.
хорошо что у матери большая пенсия, спасибо Гройсману. Но местным деревенским об этом знать не нужно - завидовать будет. в селах НИЩЕТА.
Старушки с пенсией 2,5 тыс выживают. Столько тратят только на лекарства. На отопление не хватает. Воруют в лесхозах как могут.
Дрова в лесу - если здоровье есть то супер. Но у наших стариков, особенно деревенских, с их травмами и полным отсутствием медобслуживания здоровья НЕТ.
Мать, как и ее сверстницы, может в день пройти максимум квартал. У многих и этого нет.
Субсидия -нету здоровья ее оформить.
Семейный врач - до него ехать - надо 2 часа времени потратить, и автобус ходит неудобно - уезжает назад через час. А 10 км пешком в 70 лет мало кто пройдет - я пытался - это вам не город, лавочек нет.
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18.11.2021 22:53 Відповісти
в село в твой дом приехать или куда?
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18.11.2021 20:36 Відповісти
У меня лично дома нет, нужно будет уехать, то буду искать и покупать. Можно снимать в селе за 300-500грн в месяц, а в городе сдавать за много больше, если уже вообще некуда. Я когда искал себе жилье, то люди так и делали, в Киеве сдавали квартиру свою за 400 у.е., а жили под Киевом и снимали за 100 у.е. - профит. На крайняк купить, слабо? даже собирая в месяц по 20 у.е. на работе за 20 лет это 4800 у.е. на легке, многие на кофе и сигареты больше тратят. Например в обл. центре квартира около 30 000 у.е., даже в пгд квартиры продают по 20 000 у.е. Село конечно не по Киевом, но в небольших селах до 1000 человек дом можно купить за 3000-4000 у.е., не убитый дом, повезет, то даже кирпичный, да это будет не пгт, но магазин есть и автобус в больницу за 20 км. Да и у многих дачи пооставались от родителей по селам. Села умирают и домов хватает, не нужно ныть, типа в мой дом, я снимал 12 лет у бабушек и кому сталось жилье и знаю многое, отдал боле 20 000 у.е. хозяевам и еще и собрал себе на квартиру, и работал не на самых крутых работах. Была бы у меня своя квартира, то уже было бы три своих. Люди многие не хотят считать деньги и не думают о будущем, надеются на дядю, а потом плачут.
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18.11.2021 20:56 Відповісти
хочешь жить, умей крутиться?
ну так-то одной мивиной можно питаться и спать в шубе, тоже экономия
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18.11.2021 21:31 Відповісти
Можно, в общаге многие так и жили на мивину и спали в одежде, и на работе я по первой тоже так же, не было денег, первая з.п. вся ушла на аренду и на еду почти не осталось. Вы правильно написали: хочешь жить - умей крутится, всегда так было. Если вообще капец, то можно идти за субсидией, походу только пенсионерам уже её и дают. Если молодым не будет жизни, то старикам вообще будет капец, потому как пенсии - это отчисления с з.п. работающих. Иначе не бывает. Деньги не печатаются просто так, их нужно производить в виде товара, чтобы работала экономика, иначе инфляция. А если люди пашут за бугром, то и платят налоги для пенсионеров за бугром. Это еще спасибо, что есть еще пенсии, в будущем их не будет, или будут у единиц. 30 лет стажа - это просто капец, да и до пенсии еще и дожить нужно.
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18.11.2021 22:36 Відповісти
Вова, ты за свою самоуверенность и высокомерие к несчастным людям поплатишься. Мало не покажется.
Ты, правда, и не вспомнишь, ЗА ЧТО это тебе.
Но ответка будет.
так мир устроен.
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18.11.2021 23:02 Відповісти
слушай, я сам в Киевеживу, но таких городов в Украине - штук пять, где можно за нормальные деньги квартиру сдать.
Не ровняй с населением остальной нищей страны, где квартиры сдают в основном за коммуналку.
Я это ваше высокомерие киевляне терпеть не могу. Небожители тоже мне.
Вы ПОНЯТИЯ не имеете как выживают люди за пределами Обухова.
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18.11.2021 22:55 Відповісти
Тебе не надоело чужие деньги считать? Уймись уже!
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19.11.2021 05:12 Відповісти
Украинская нация вымирает. Я помню ещё рекламу про 52 миллиона. В первую очередь это из за экономических причин...от которых зависит всё.
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18.11.2021 17:02 Відповісти
Во всех своих бедах и заботах надо в первую очередь винить самих себя! Не я придумал эту фразу и никакого зеленого или шоколадного оттенка она не имеет! Переедание и малоподвижность, избыточный вес, в сочетании с куревом и неконтролируемым потреблением алкоголя, стрессы - и у вас большой шанс стать жертвой убийцы № 1 - сердечно - сосудистых заболеваний!
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18.11.2021 18:38 Відповісти
вбивця №1 - нестача коштів та стреси
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18.11.2021 20:52 Відповісти
Все умершие сердечники вместе не стоят и одной слезинки ковидного больного...
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18.11.2021 22:41 Відповісти
в определенном возрасте никакие здоровые образы жизни тебя не спасут.
И не стоит так высокомерно относиться к тем кто не сберег здоровье.
У моей матери диабет и гипертония при отсутствии лишнего веса - так простите, это плата за то что она всю семью кормила, когда отца парализовало в 40 лет. ВСЕХ, включая мою сестру, отца полуживого и его мать старушку.
что, кто-то умирает от большого здоровья? та не, кто от рака (друг похоронил жену 45 лет, здоровую молодую красавицу, не курила, тренажерки, прекрасное здоровье, кстати, Стивен Джобс тоже не сильно больным умер), кто от инсультов, кто от других болезней сосудов.
Умирают здоровенькими только в мечтах об идеальном мире.
Не суди других - себе накличешь.
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18.11.2021 23:00 Відповісти
Самое худшее, что есть на свете - это гипертония и диабет в сочетании с нормальным , или даже ПОНИЖЕННЫМ весом! Уверен, что ты весь в свою маман. Так и мечешь здесь фекалии во все стороны круглосуточно! Кого я сужу, млядь , здоровье не сберегших, надорвавшихся на работе! Не сильно сейчас надрываются, только звиздят, как им тяжело после пятого стакана, или второй пачки сигарет, или пройти одну остановку. Не приплетай своих родных со Стивом Джобсом вместе сюда. По сравнению с академиком Амосовым хотя бы в вопросе здорового образа жизни - ты для меня пыль подплинтусная, или остатки таракана, засохшего под тем же плинтусом! И возраст у тебя точно определенный - возраст раннего старческого маразма! И ничего более...
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19.11.2021 05:27 Відповісти
Выборочные данные ни о чем. Нет корреляции между % смертности по месяцам и количеством больных которые нуждались и которым отказали в планновой госпитализации ( состояние которых естественно ухудшилось) из за закрытия отделений под больных ковидом.
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18.11.2021 19:47 Відповісти
лохдаун вбиває
дексаметазон+ремдесивір+ШВЛ в лікарнях вбиває
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18.11.2021 20:35 Відповісти
ну, извините.
таков протокол -
нарушать его все равно нельзя...
а вдруг кто выживет?
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18.11.2021 22:43 Відповісти
И с овценацией это конечно никак не связано..правда Айболиты !!!
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18.11.2021 22:35 Відповісти
За пох...ость в плане личной безопасности во время ковида надо просто САЖАТЬ КУДА НАДО - хотя бы для жизни родственников ближайших.
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18.11.2021 22:48 Відповісти
Встретил человек Чуму, и спросил: Куда идешь? Она отвечает : В город иду. Хочу убить 5 000 человек. Через мецяц умерли 50 000. Человек опять встретил Чуму и говорит: Ты же говорила, что убьешь 5 000 , а убила 50 000. И отвечает Чума : я убила 5000 , а остальные от страха сами поумирали.
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18.11.2021 22:50 Відповісти
какой дурак верит Чуме?
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18.11.2021 23:01 Відповісти
Eще в 1917 году комиссары кричали - « Мы наш, мы Новый Мир построим!»
Тогда , несмотря на горы трупов к счастью у них не вышло..
Но Мировой Дебило-интернационал повторяет все сейчас - но у них тоже не выйдет !!!.
Мир без Бога - не может существовать, цивилизация отказавшись от Бога неизменно гибнет . (с)
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18.11.2021 22:52 Відповісти
Почти 400 тыс за год, и это еще без учеты выехавших.
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18.11.2021 22:58 Відповісти
Так, ми вимираємо - це факт. Фак.
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18.11.2021 23:14 Відповісти
Украина страна пенсионеров была при Союзе и некоторое время еще будет... Пока природа не возьмёт своё.
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18.11.2021 23:16 Відповісти
выпускай те бубизяну и люсю
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19.11.2021 00:04 Відповісти
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19.11.2021 04:55 Відповісти
потом 3 раза присесть, назвать свою фамилию потом фамилию мамки жены брата своей жены, тоже 3 раза...
и таки да - пoмогает от мозолей.... иногда...
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19.11.2021 05:02 Відповісти
 
 