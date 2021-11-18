Смертність в Україні перевищує торішній рівень на 14,3%, - Держстат

Кількість померлих в Україні у вересні 2021 року становила 48,425 тис., що на 0,1% більше, ніж у вересні 2020 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат)

За даними статвідомства, загалом з початку 2021 року в Україні померли 487,855 тис. осіб, що на 14,3% більше, ніж 2020-го, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, лютому - на 9%, березні - на 34,4%, квітні - на 48,5%, травні - на 28,2%, червні - на 4,3%, тоді як у липні та серпні кількість померлих скоротилася на 0,9% та 1,1% відповідно.

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Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у вересні-2021 скоротилася на 10,8% порівняно з вереснем-2020 - до 24,557 тис., а загалом за дев'ять місяців цей показник знизився на 6,9% - до 205,385 тис.

Загалом населення України станом на 1 жовтня 2021 року становило 41 млн 319,8 тис. осіб, що на 383,489 тис., або на 0,9% менше ніж роком раніше, констатує статслужба.