МВД сообщило, что на одного из министров готовили покушение

Злоумышленники задержаны. По данным Цензор.НЕТ, они собирались убить министра аграрной политики Романа Лещенко.

Министерство внутренних дел анонсировало брифинг своего руководителя Дениса Монастырского по поводу задержания лиц, планировавших убийство министра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского Правительства", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил Цензор.НЕТ, что убить собирались министра аграрной политики Романа Лещенко. Он занимает эту должность с 17 декабря 2020 года.

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