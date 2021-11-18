РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11598 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 119 62
МВД (9221) покушение (968) Монастырский (332) Лещенко Роман (68)

МВД сообщило, что на одного из министров готовили покушение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

МВД сообщило, что на одного из министров готовили покушение

Злоумышленники задержаны. По данным Цензор.НЕТ, они собирались убить министра аграрной политики Романа Лещенко.

Министерство внутренних дел анонсировало брифинг своего руководителя Дениса Монастырского по поводу задержания лиц, планировавших убийство министра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского Правительства", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил Цензор.НЕТ, что убить собирались министра аграрной политики Романа Лещенко. Он занимает эту должность с 17 декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Шефира до сих пор не встал на ноги после покушения

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Зедебилы отвлекают от расследования по вагнеровам.Кому нужен этот зедебил -министр,его фамилию да же никто не знает.Сегодня мосейчучка по Г+г будет голосить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:22
+15
єдине питання - "зачєм" ?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:19
+14
Як тільки для влади запахло смаленим, черговий замах... Не піддавайтесь на маніпуляції.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 20 гривневе сало?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:18 Ответить
єдине питання - "зачєм" ?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:19 Ответить
ківа на шкарлета.
Справді: а нащо припинили? Нехай би один одного...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:20 Ответить
Шо значит "зачем", ето алигархи боятся реформаторов, бьют по самым больным местам.
Сначала в Шифера стреляли, теперь Лещенка убить хотели.
Завтра ещё какого-нибудь никому не известного министра забаранить попробуют.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:23 Ответить
Самые "больные места" - головы у этих "реформаторов"...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:39 Ответить
??? Там же вместо голов - емкости для... боюсь даже сказать, чего. Как это может болеть?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:53 Ответить
"Как голова может болеть? Это-же кость!" (с)
показать весь комментарий
18.11.2021 18:03 Ответить
Шефір -2?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:39 Ответить
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
показать весь комментарий
18.11.2021 17:42 Ответить
Як на мене, єдине запитання: "хто ці довбо*оби"? Якщо вони "підписалися" на цю піар-акцію ОПи, и інакше їх назвати не можна. Це друга серія "замаху" на Шефіра. 😁
показать весь комментарий
18.11.2021 18:16 Ответить
Включення в "розстрільний список" це як "зелена індульгенція імені шефіра"...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:20 Ответить
Мабуть відкат взяв, а справу не зробив...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:20 Ответить
Зедебилы отвлекают от расследования по вагнеровам.Кому нужен этот зедебил -министр,его фамилию да же никто не знает.Сегодня мосейчучка по Г+г будет голосить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:22 Ответить
А заказал его конечно же Порошенко
показать весь комментарий
18.11.2021 17:22 Ответить
чи Остап
показать весь комментарий
18.11.2021 17:33 Ответить
Мошонки підтяг увесь склад Кабміну, тепер краще будуть слухати ЗЕлю.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:24 Ответить
Задержанные так и сказали: "Мы собирались убить министра. Просим отметить за хорошую службу правоохранителей!"
показать весь комментарий
18.11.2021 17:25 Ответить
По фингалу от снайперского прицела под глазом, вычислили?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:44 Ответить
Як тільки для влади запахло смаленим, черговий замах... Не піддавайтесь на маніпуляції.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:30 Ответить
Классно Порох вас козломордих ******, да кацап?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:42 Ответить
Некто Александр Викторович Янукович, наехал на бизнес-партнеров по владению крупнейшей в Украине нефте-газоводобывающей компании и потребовал у них половину их акций. Ну Нестор Шуфрич, друг Медведчука и Рудьковский (правая рука социалиста Мороза) согласились, так как им лицензии на добычу не давали.
Было это как раз тогда, когда Виктор Янукович был президентом Украины.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:59 Ответить
дуня, ты что в девяностых, что сейчас - завистливая злобная мухосранка на швабре. стоп, раньше была бутылка. в остальном всё то же.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:15 Ответить
Настало время о)(уительных историй, срочно отвлекать лохторат от очередного зашквара)))
показать весь комментарий
18.11.2021 17:31 Ответить
Бодай одного кокнули, рукожопі ))
показать весь комментарий
18.11.2021 17:40 Ответить
Семён Глузман пару дней назад сказал - "Зеленский про своё будущее думает?"

Ну ведущий спрашивает, мол про что вы? На что Семен Маркович ответил, что на руках в Украине не 5 миллионов незаконных стволов, а гораздо больше, про что ему сказал один высокопоставленный сотрудник МВД., и Глузман очень боится стихийного, вооруженного бунта в Украине.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:56 Ответить
От и тупые эти квартальные сценаристы - то покушение на Шефира, то теперь убийство министра.....
Никакого креатива и полёта мысли, чтобы отвлечь народ от госизмены зе-офиса!
Нет, чтобы анонсировать, например, падение метеорита в Бенин НПЗ, или приезд Маска на открытие завода "Тесла" в Жмеринке, или капитуляция РФ и возврат Крыма...в конце концов объявите о помолвке Ясько и Трухина, Третьяковой с Арахамией и Безуглой с Брагаром....
показать весь комментарий
18.11.2021 17:34 Ответить
Министра заставили свести дебет с кредитом??
показать весь комментарий
18.11.2021 17:34 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:34 Ответить
За мешок макухи?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:35 Ответить
Кому потрібен той міністр, якого ніхто не знає чи може якісь реформи відомі запровадив, "очередной" чефір.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:37 Ответить
На автомобіль Шифера-це також міністр
показать весь комментарий
18.11.2021 17:38 Ответить
Планировали угнать трамвай и таранить ни разу не бронированное авто министра?
Или расстрелять в упор из тепловизора?
И часом не Антоненко ли организатор: ведь как ни крути, он на свободе!
показать весь комментарий
18.11.2021 17:40 Ответить
Ну, если бы готовили покушение на Сергея Лещенко, то это ещё как-то можно было понять. А, вот, на Романа? Зачем?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:41 Ответить
Толік!
Синочок з глузду з'їхав?
Який це в нього "громадянин сполучених штатів України"???
показать весь комментарий
18.11.2021 17:41 Ответить
"Не верю!" (с)
показать весь комментарий
18.11.2021 17:42 Ответить
... на языке военных: выпустили ложную тепловую цель (это не беллигхаузены, щи лаптем хлебают)
показать весь комментарий
18.11.2021 17:42 Ответить
Тепловизор нашли? Как нету?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:43 Ответить
Лавры Кефира покоя не дают? 😂🤣😂
показать весь комментарий
18.11.2021 17:43 Ответить
Это снова обосравшийся зекрыса никому покоя не даёт -с кефиром оно думало,что "Pandora" заглушит ,а с этим глушит "вагнергейт")
показать весь комментарий
18.11.2021 17:56 Ответить
А виконавці, мабуть, ті криворукі чуваки, що стріляли в Шефіра...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:43 Ответить
Никогда не догадаетесь...но киллер американец,который прибыл по заказу украинки
показать весь комментарий
18.11.2021 17:53 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:44 Ответить
Главное, чтобы Серж Лещенко не узнал, а то обоссыться от перепугу, шо он под прицелом
показать весь комментарий
18.11.2021 17:47 Ответить
Хай сцится -киллер перепутал )
показать весь комментарий
18.11.2021 17:52 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:52 Ответить
щас расплачусь
показать весь комментарий
18.11.2021 17:51 Ответить
На аграрного...в общем у зекрысы ни ума ,ни фантазии
показать весь комментарий
18.11.2021 17:51 Ответить
Всё проще простого.
Заказ был на Лещенко - министра с/х, крупного латифундиста.
Заказали за то, что Лещенко, в совместном бизнесе с гражданином США, взял крупную сумму денег (2018-й год, когда он еще не был министром, а Зеленский еще не был президентом) и отказался возвращать.

Так что это не покушение на министра, а бандитские разборки.
Люди смотрите, кого Зеленский назначает во власть!!!

Ну и это пытаются власти раздуть, чтобы отвлечь внимание от фактов государственной измены, которые всплыли по расследованию Беллинкгет по делу Вагнеровцев.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:51 Ответить
Щось при слові "брифінг" згадується брифінг в грудні 2019 року по справі про вбивство Шеремета. Тоді були "призначені" вбивці.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:56 Ответить
ну там среди "слуг" куча сценаристов квартала 95...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:59 Ответить
Ну покушение действительно было. Только на Лещенко не как на министра, а как бандитские разборки между двумя бывшими бизнес-партнёрами и из-за больших денег.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:02 Ответить
Вот вчера в Николаеве застрелили бизнесмена по строительству. То есть когда в Украине хотят, тогда убивают.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:07 Ответить
Кільки тих міністрів? 18? Тоді може вийти міні-серіал. 😊 А язагарі, режисуючи такі серіали сценаристи ОПи нічим не ризикують. Навіть якщо найняті ними "кілери" і не дай Боже вб'ють одного з них, то Кабмін цього навіть не зауважить. Тут треба рівень Єрмака, який єдиний і незамінний. Але Єрмаком зелені ризикувати не будуть - він тримає всю конструкцію зеленої влади. Я звичайно категорично проти вбивств взагалі і політичних чи замовних вбивств зокрема. Але цей "замах" якийсь беззмістовний. Він якщо і мав місце, то не як на державного діяча, а як на кидалу, якими є більшість зелених. Сумніви є ще й тому, що цим шоу спробу ть перебити розслідування по вагнергейту. Надто все це вчасно розганяється.
показать весь комментарий
18.11.2021 18:26 Ответить
Ціх, що Лещенко не вбили, можуть посадити пожиттево, бо він же міністр, хоча по факту шахрай - взяв гроши а повертати відмовився.
Ну хоч під час брифінгу явно тремтів, бо це можливо не єдина пара, котру він кинув на бабки.
показать весь комментарий
18.11.2021 19:10 Ответить
Вчера Беларусь заявила, что более не будет поставлять нам электроэнергию.

Вчера было заседание Кабмина, но рассматривали на заседании не проблемы в энергетике, а выделили еще 100 млн гривен на ремонт отремонтированной трассы на Кончу-Заспу, то есть туда, где живут власти!!! Другие вопросы на вчерашнем Кабмине не рассматривали.
показать весь комментарий
18.11.2021 19:23 Ответить
мені тут кацапи в інеті вихваляються що в нас закінчиться газ в січні-лютому
Або звиздять або щось знають....
показать весь комментарий
18.11.2021 21:10 Ответить
В нас тількі ледащі ще не розповіли про про те, скільки в нас запасу газу, та ще й розрахунки зробили.

Ось з цих розрахунків - як що зима тепла, то дотягнемо і до кінця лютого, ну а як що на три тиждня температура впаде до мінус 20, то тоді вже у січні вєєрні відключення, закриття деяких підприємств...
Запаси не закінчатся, але їх буде обміль і сітуація буде важкою, на те і розрахунок у Кремлі. Можу припустити, що у Кремлі розраховують на масові мітингі по всієї країні, тому Зеленському хтось і запропанував перекласти відповідальність за рост таріфів та холод у оселях на місцєву владу.

До речи, той, хто підкинув таку ідею, той агент впливу Кремля. Маю надію, що і в СБУ хтось до цього додумався.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:37 Ответить
Я вже згадав Румунію, коли в них десь років з 25 тому була енергетична криза, то вони ввели обмеження на тепло у приміщеннях (крім лікарен) до + 15 градусів (ирохи нижче, чім звичайно у Лондонських домах) і нічого - здюжили.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:40 Ответить
 
 