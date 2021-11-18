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МВД сообщило, что на одного из министров готовили покушение
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Злоумышленники задержаны. По данным Цензор.НЕТ, они собирались убить министра аграрной политики Романа Лещенко.
Министерство внутренних дел анонсировало брифинг своего руководителя Дениса Монастырского по поводу задержания лиц, планировавших убийство министра, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского Правительства", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах сообщил Цензор.НЕТ, что убить собирались министра аграрной политики Романа Лещенко. Он занимает эту должность с 17 декабря 2020 года.
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+21 Игор Басс
показать весь комментарий18.11.2021 17:22
+15 Салаутдин
показать весь комментарий18.11.2021 17:19
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показать весь комментарий18.11.2021 17:30
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Справді: а нащо припинили? Нехай би один одного...
Сначала в Шифера стреляли, теперь Лещенка убить хотели.
Завтра ещё какого-нибудь никому не известного министра забаранить попробуют.
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
Было это как раз тогда, когда Виктор Янукович был президентом Украины.
Ну ведущий спрашивает, мол про что вы? На что Семен Маркович ответил, что на руках в Украине не 5 миллионов незаконных стволов, а гораздо больше, про что ему сказал один высокопоставленный сотрудник МВД., и Глузман очень боится стихийного, вооруженного бунта в Украине.
Никакого креатива и полёта мысли, чтобы отвлечь народ от госизмены зе-офиса!
Нет, чтобы анонсировать, например, падение метеорита в Бенин НПЗ, или приезд Маска на открытие завода "Тесла" в Жмеринке, или капитуляция РФ и возврат Крыма...в конце концов объявите о помолвке Ясько и Трухина, Третьяковой с Арахамией и Безуглой с Брагаром....
Или расстрелять в упор из тепловизора?
И часом не Антоненко ли организатор: ведь как ни крути, он на свободе!
Синочок з глузду з'їхав?
Який це в нього "громадянин сполучених штатів України"???
Заказ был на Лещенко - министра с/х, крупного латифундиста.
Заказали за то, что Лещенко, в совместном бизнесе с гражданином США, взял крупную сумму денег (2018-й год, когда он еще не был министром, а Зеленский еще не был президентом) и отказался возвращать.
Так что это не покушение на министра, а бандитские разборки.
Люди смотрите, кого Зеленский назначает во власть!!!
Ну и это пытаются власти раздуть, чтобы отвлечь внимание от фактов государственной измены, которые всплыли по расследованию Беллинкгет по делу Вагнеровцев.
Ну хоч під час брифінгу явно тремтів, бо це можливо не єдина пара, котру він кинув на бабки.
Вчера было заседание Кабмина, но рассматривали на заседании не проблемы в энергетике, а выделили еще 100 млн гривен на ремонт отремонтированной трассы на Кончу-Заспу, то есть туда, где живут власти!!! Другие вопросы на вчерашнем Кабмине не рассматривали.
Або звиздять або щось знають....
Ось з цих розрахунків - як що зима тепла, то дотягнемо і до кінця лютого, ну а як що на три тиждня температура впаде до мінус 20, то тоді вже у січні вєєрні відключення, закриття деяких підприємств...
Запаси не закінчатся, але їх буде обміль і сітуація буде важкою, на те і розрахунок у Кремлі. Можу припустити, що у Кремлі розраховують на масові мітингі по всієї країні, тому Зеленському хтось і запропанував перекласти відповідальність за рост таріфів та холод у оселях на місцєву владу.
До речи, той, хто підкинув таку ідею, той агент впливу Кремля. Маю надію, що і в СБУ хтось до цього додумався.