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МВС (2877) замах (471) Монастирський (367) Лещенко Роман (69)

МВС повідомило, що на одного з міністрів готували замах

Новини Цензор.НЕТ Події

МВС повідомило, що на одного з міністрів готували замах

Зловмисників затримано. За даними Цензор.НЕТ, вони збиралися вбити міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Міністерство внутрішніх справ анонсувало брифінг свого очільника Дениса Монастирського щодо затримання осіб, які планували вбивство міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського Уряду", - йдеться у повідомленні.

Джерело у правоохоронних органах повідомило Цензор.НЕТ, що вбити збиралися міністра аграрної політики.

З 17 грудня 2020 року цю посаду обіймає Роман Лещенко.

Читайте: Хто перший інвестує в землю, в будь-якому випадку буде у виграші, - міністр Лещенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Зедебилы отвлекают от расследования по вагнеровам.Кому нужен этот зедебил -министр,его фамилию да же никто не знает.Сегодня мосейчучка по Г+г будет голосить
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18.11.2021 17:22
+15
єдине питання - "зачєм" ?
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18.11.2021 17:19
+14
Як тільки для влади запахло смаленим, черговий замах... Не піддавайтесь на маніпуляції.
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18.11.2021 17:30
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За 20 гривневе сало?
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18.11.2021 17:18 Відповісти
єдине питання - "зачєм" ?
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18.11.2021 17:19 Відповісти
ківа на шкарлета.
Справді: а нащо припинили? Нехай би один одного...
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18.11.2021 17:20 Відповісти
Шо значит "зачем", ето алигархи боятся реформаторов, бьют по самым больным местам.
Сначала в Шифера стреляли, теперь Лещенка убить хотели.
Завтра ещё какого-нибудь никому не известного министра забаранить попробуют.
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18.11.2021 17:23 Відповісти
Самые "больные места" - головы у этих "реформаторов"...
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18.11.2021 17:39 Відповісти
??? Там же вместо голов - емкости для... боюсь даже сказать, чего. Как это может болеть?
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18.11.2021 17:53 Відповісти
"Как голова может болеть? Это-же кость!" (с)
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18.11.2021 18:03 Відповісти
Шефір -2?
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18.11.2021 17:39 Відповісти
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Як на мене, єдине запитання: "хто ці довбо*оби"? Якщо вони "підписалися" на цю піар-акцію ОПи, и інакше їх назвати не можна. Це друга серія "замаху" на Шефіра. 😁
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18.11.2021 18:16 Відповісти
Включення в "розстрільний список" це як "зелена індульгенція імені шефіра"...
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18.11.2021 17:20 Відповісти
Мабуть відкат взяв, а справу не зробив...
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18.11.2021 17:20 Відповісти
Зедебилы отвлекают от расследования по вагнеровам.Кому нужен этот зедебил -министр,его фамилию да же никто не знает.Сегодня мосейчучка по Г+г будет голосить
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18.11.2021 17:22 Відповісти
А заказал его конечно же Порошенко
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18.11.2021 17:22 Відповісти
чи Остап
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18.11.2021 17:33 Відповісти
Мошонки підтяг увесь склад Кабміну, тепер краще будуть слухати ЗЕлю.
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18.11.2021 17:24 Відповісти
Задержанные так и сказали: "Мы собирались убить министра. Просим отметить за хорошую службу правоохранителей!"
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18.11.2021 17:25 Відповісти
По фингалу от снайперского прицела под глазом, вычислили?
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18.11.2021 17:44 Відповісти
Як тільки для влади запахло смаленим, черговий замах... Не піддавайтесь на маніпуляції.
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18.11.2021 17:30 Відповісти
Классно Порох вас козломордих ******, да кацап?
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Некто Александр Викторович Янукович, наехал на бизнес-партнеров по владению крупнейшей в Украине нефте-газоводобывающей компании и потребовал у них половину их акций. Ну Нестор Шуфрич, друг Медведчука и Рудьковский (правая рука социалиста Мороза) согласились, так как им лицензии на добычу не давали.
Было это как раз тогда, когда Виктор Янукович был президентом Украины.
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18.11.2021 17:59 Відповісти
дуня, ты что в девяностых, что сейчас - завистливая злобная мухосранка на швабре. стоп, раньше была бутылка. в остальном всё то же.
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18.11.2021 18:15 Відповісти
Настало время о)(уительных историй, срочно отвлекать лохторат от очередного зашквара)))
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18.11.2021 17:31 Відповісти
Бодай одного кокнули, рукожопі ))
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Семён Глузман пару дней назад сказал - "Зеленский про своё будущее думает?"

Ну ведущий спрашивает, мол про что вы? На что Семен Маркович ответил, что на руках в Украине не 5 миллионов незаконных стволов, а гораздо больше, про что ему сказал один высокопоставленный сотрудник МВД., и Глузман очень боится стихийного, вооруженного бунта в Украине.
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18.11.2021 17:56 Відповісти
От и тупые эти квартальные сценаристы - то покушение на Шефира, то теперь убийство министра.....
Никакого креатива и полёта мысли, чтобы отвлечь народ от госизмены зе-офиса!
Нет, чтобы анонсировать, например, падение метеорита в Бенин НПЗ, или приезд Маска на открытие завода "Тесла" в Жмеринке, или капитуляция РФ и возврат Крыма...в конце концов объявите о помолвке Ясько и Трухина, Третьяковой с Арахамией и Безуглой с Брагаром....
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18.11.2021 17:34 Відповісти
Министра заставили свести дебет с кредитом??
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18.11.2021 17:34 Відповісти
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18.11.2021 17:34 Відповісти
За мешок макухи?
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Кому потрібен той міністр, якого ніхто не знає чи може якісь реформи відомі запровадив, "очередной" чефір.
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18.11.2021 17:37 Відповісти
На автомобіль Шифера-це також міністр
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18.11.2021 17:38 Відповісти
Планировали угнать трамвай и таранить ни разу не бронированное авто министра?
Или расстрелять в упор из тепловизора?
И часом не Антоненко ли организатор: ведь как ни крути, он на свободе!
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Ну, если бы готовили покушение на Сергея Лещенко, то это ещё как-то можно было понять. А, вот, на Романа? Зачем?
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18.11.2021 17:41 Відповісти
Толік!
Синочок з глузду з'їхав?
Який це в нього "громадянин сполучених штатів України"???
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18.11.2021 17:41 Відповісти
"Не верю!" (с)
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18.11.2021 17:42 Відповісти
... на языке военных: выпустили ложную тепловую цель (это не беллигхаузены, щи лаптем хлебают)
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18.11.2021 17:42 Відповісти
Тепловизор нашли? Как нету?
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Лавры Кефира покоя не дают? 😂🤣😂
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Это снова обосравшийся зекрыса никому покоя не даёт -с кефиром оно думало,что "Pandora" заглушит ,а с этим глушит "вагнергейт")
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18.11.2021 17:56 Відповісти
А виконавці, мабуть, ті криворукі чуваки, що стріляли в Шефіра...
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Никогда не догадаетесь...но киллер американец,который прибыл по заказу украинки
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18.11.2021 17:53 Відповісти
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18.11.2021 17:44 Відповісти
Главное, чтобы Серж Лещенко не узнал, а то обоссыться от перепугу, шо он под прицелом
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18.11.2021 17:47 Відповісти
Хай сцится -киллер перепутал )
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18.11.2021 17:52 Відповісти
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18.11.2021 17:52 Відповісти
щас расплачусь
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18.11.2021 17:51 Відповісти
На аграрного...в общем у зекрысы ни ума ,ни фантазии
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18.11.2021 17:51 Відповісти
Всё проще простого.
Заказ был на Лещенко - министра с/х, крупного латифундиста.
Заказали за то, что Лещенко, в совместном бизнесе с гражданином США, взял крупную сумму денег (2018-й год, когда он еще не был министром, а Зеленский еще не был президентом) и отказался возвращать.

Так что это не покушение на министра, а бандитские разборки.
Люди смотрите, кого Зеленский назначает во власть!!!

Ну и это пытаются власти раздуть, чтобы отвлечь внимание от фактов государственной измены, которые всплыли по расследованию Беллинкгет по делу Вагнеровцев.
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18.11.2021 17:51 Відповісти
Щось при слові "брифінг" згадується брифінг в грудні 2019 року по справі про вбивство Шеремета. Тоді були "призначені" вбивці.
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18.11.2021 17:56 Відповісти
ну там среди "слуг" куча сценаристов квартала 95...
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18.11.2021 17:59 Відповісти
Ну покушение действительно было. Только на Лещенко не как на министра, а как бандитские разборки между двумя бывшими бизнес-партнёрами и из-за больших денег.
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18.11.2021 18:02 Відповісти
Вот вчера в Николаеве застрелили бизнесмена по строительству. То есть когда в Украине хотят, тогда убивают.
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18.11.2021 18:07 Відповісти
Кільки тих міністрів? 18? Тоді може вийти міні-серіал. 😊 А язагарі, режисуючи такі серіали сценаристи ОПи нічим не ризикують. Навіть якщо найняті ними "кілери" і не дай Боже вб'ють одного з них, то Кабмін цього навіть не зауважить. Тут треба рівень Єрмака, який єдиний і незамінний. Але Єрмаком зелені ризикувати не будуть - він тримає всю конструкцію зеленої влади. Я звичайно категорично проти вбивств взагалі і політичних чи замовних вбивств зокрема. Але цей "замах" якийсь беззмістовний. Він якщо і мав місце, то не як на державного діяча, а як на кидалу, якими є більшість зелених. Сумніви є ще й тому, що цим шоу спробу ть перебити розслідування по вагнергейту. Надто все це вчасно розганяється.
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18.11.2021 18:26 Відповісти
Ціх, що Лещенко не вбили, можуть посадити пожиттево, бо він же міністр, хоча по факту шахрай - взяв гроши а повертати відмовився.
Ну хоч під час брифінгу явно тремтів, бо це можливо не єдина пара, котру він кинув на бабки.
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18.11.2021 19:10 Відповісти
Вчера Беларусь заявила, что более не будет поставлять нам электроэнергию.

Вчера было заседание Кабмина, но рассматривали на заседании не проблемы в энергетике, а выделили еще 100 млн гривен на ремонт отремонтированной трассы на Кончу-Заспу, то есть туда, где живут власти!!! Другие вопросы на вчерашнем Кабмине не рассматривали.
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18.11.2021 19:23 Відповісти
мені тут кацапи в інеті вихваляються що в нас закінчиться газ в січні-лютому
Або звиздять або щось знають....
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18.11.2021 21:10 Відповісти
В нас тількі ледащі ще не розповіли про про те, скільки в нас запасу газу, та ще й розрахунки зробили.

Ось з цих розрахунків - як що зима тепла, то дотягнемо і до кінця лютого, ну а як що на три тиждня температура впаде до мінус 20, то тоді вже у січні вєєрні відключення, закриття деяких підприємств...
Запаси не закінчатся, але їх буде обміль і сітуація буде важкою, на те і розрахунок у Кремлі. Можу припустити, що у Кремлі розраховують на масові мітингі по всієї країні, тому Зеленському хтось і запропанував перекласти відповідальність за рост таріфів та холод у оселях на місцєву владу.

До речи, той, хто підкинув таку ідею, той агент впливу Кремля. Маю надію, що і в СБУ хтось до цього додумався.
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18.11.2021 21:37 Відповісти
Я вже згадав Румунію, коли в них десь років з 25 тому була енергетична криза, то вони ввели обмеження на тепло у приміщеннях (крім лікарен) до + 15 градусів (ирохи нижче, чім звичайно у Лондонських домах) і нічого - здюжили.
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18.11.2021 21:40 Відповісти
 
 