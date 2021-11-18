Лещенко "родился второй раз", покушение раскрыли благодаря совпадению, - Енин
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Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко удалось разоблачить благодаря совпадению.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Просто по удивительному совпадению Лещенко удалось родиться во второй раз... Чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", - написал Енин в фейсбуке.
Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко своими силами.
"И нашел. Но найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и исчезнуть. Гражданин США не растерялся и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за "выбивание" денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до его попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", - отметил Енин.
По его словам, после того как киллер, работавший под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, события были "делом техники".
"Подставное похищение (первого, – ред.) киллера, разработка фейковой фотографии как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Затем встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса в $20 тыс. за пытки Р.Лещенко. И, после всего, захват этой парочки, которая решила, что за деньги можно отнимать жизни людей", - рассказал Енин.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.
Пожалуйста, подождите...
что там с Вагнергейтом и гос.преступлением зеленского и ермака?
Вот так развел амера на бабки и чтобы долг не отдавать засадил его в тюрьму)))
давайте теперь за основное беритесь - государственная измена первых лиц страны...
и не надо зубы заговаривать....
а там новый зашквар позашкваристей (хотя куда уж))) может всплыть как..... и сбить интерес...
а спокою від кацапні так точно не буде ніколи...
он бедняга на прессухе еле стоял от страха
ему сказали что на него покушались прямо перед выходом
А вот Героям уготована другая судьба - погиб разведчик Журавель, полковник Шаповал, Амина Окуева...
Цель очевидно была показать бескомпромиссную борьбу МВД с международной мафией, а также показать гражданам, что министры Зеленского не щадя живота своего и под пулями строят великую аграрную супердержаву…
Естественно, в ОП хотели бы максимально отвлечь внимание общественности от него. Вот, возможно, и решили срочно организовать «покушение» на министра… (с)
шахрайську гру.Перший дзвіночок прозвучав коли Курт зробив свій внесок в справу в вигляді двох тон згнившої сої в якості посівного матеріалу,намагаючись в усьому звинуватити водія що ії привіз і вимагаючи тепер купляти її за свої кошти нову.Другий дзвіночок прозвучав,коли вже й червень розпочався а на виділених йому площах і кінь ще не валявся,а "американський інвестор"разом з серожою вдавав з себе інженера збираючи до кучі незареєстровану сівалку,аж поки це КБ не підсилили місцевими механізаторами,які вже й почали нудьгувати після закінчення посівної та обслуговування техніки.В поле цей агроном вийшов аж 14 червня,відсіявся 22,сою йому найкращих сортів збирали по залишкам з півУкраїни.Третій дзвіночок прозвучав коли це чудо приперло (прекрасно то знаючи) заборонені в Україні гербіциди,було послано нахєр,приїхало знову,але тепер з каністрами без маркування,і прямо ж звідти так же само з ними і поїхало ,тільки в зворотному напрямку.Почало погрожувати після цього агроному,працівникам якимись бандитами і іншими неприємностями,але таки було змушене заправляти оприскувач під контролем...Намагався він підзаробити в Прогресі і на здачі в оренду техніки,але після спілкування з ним працівники відмовились працювати в ній(в його присутності з його інструктажем виходив трактор,через дві години він іх завертав з поля мотивуючи тим що власник і так йому захотілось),так було рівно двічі,перший раз просто списали на стрес і труднощі перекладу.Зовсім інша справа вийшла з оприскувачем,ні їх здвоєний з сірожою інтелект,ні постійні дзвінки на виробництво джон-дірів не дозволили їм опанувати таємницю калібрування виливу, не кажучи вже про поточне обслуговування,за то з цим прекрасно впорались місцев працівники,які пояснили і"нвестору "що подібні знання необхідно добувати спочатку закінчивши профільні ПТУ,технікуми, виші,(бо на пальцях він не зрозуміє )і що для нього в цьому плані перешкод немає.Тому це чудо само наполягло на спільному використанні данної системи,тому що було не в змозі зробити самостійно його тех.обслуговування...Працював куртосерожа так щоб не пітніти,розтягуючи агрономічні процеси і порушуючи всі терміни,відповідно іі врожай "американський інвестор" мав" вражаючий".Від 11 до 18ц з га.,в залежності від ділянки.Ділити зароблене в їхньому спільному з Лещенко підприємстві ,досвідчений в таких справах"американський інвестор" розпочав з того що поховав по гаражах за 90км свою техніку і розпочав погрожувати розправою,бандитами працівникам
комори...За землі де господарював цей "інвестор"Прогресу довелося доплачувати орендодавцям щей свої кошти,про прибуток і мови не було...Тому кому сильно потрібні такі "інвестори" заберіть собі цього Курта.Хай він вас загоне в мінус,ви.бе мозги,шантажує і в кінці найме кілера.
Базікання_рудого_ледаря
@Nightingale_555
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4 ч
В ответ
@censor_net
Нова дурна вистава від ОПи нашого невдахи. Після кумедного"замаху"на Шефіра-це вже друга за схожим сценарієм. Вони б так пацювали на користь громадянського суспільства,як ставлять вистави задля відволікання уваги від своїх провалів по всіх напрямках діяльності. Жалюгідні нікчеми.