Лещенко "родился второй раз", покушение раскрыли благодаря совпадению, - Енин

Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко удалось разоблачить благодаря совпадению.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Просто по удивительному совпадению Лещенко удалось родиться во второй раз... Чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", - написал Енин в фейсбуке.

Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко своими силами.

"И нашел. Но найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и исчезнуть. Гражданин США не растерялся и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за "выбивание" денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до его попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", - отметил Енин.

По его словам, после того как киллер, работавший под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, события были "делом техники".

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"Подставное похищение (первого, – ред.) киллера, разработка фейковой фотографии как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Затем встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса в $20 тыс. за пытки Р.Лещенко. И, после всего, захват этой парочки, которая решила, что за деньги можно отнимать жизни людей", - рассказал Енин.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.