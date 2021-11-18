РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5904 посетителя онлайн
Новости Происшествия
17 722 55
покушение (968) Енин (328) Лещенко Роман (68)

Лещенко "родился второй раз", покушение раскрыли благодаря совпадению, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Лещенко

Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко удалось разоблачить благодаря совпадению.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Просто по удивительному совпадению Лещенко удалось родиться во второй раз... Чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", - написал Енин в фейсбуке.

Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко своими силами.

"И нашел. Но найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и исчезнуть. Гражданин США не растерялся и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за "выбивание" денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до его попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", - отметил Енин.

По его словам, после того как киллер, работавший под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, события были "делом техники".

Читайте также: Лещенко - единственный среди министров, кто имел государственную охрану из-за ранее совершенных на него покушений, - пресс-служба Минагрополитики

"Подставное похищение (первого, – ред.) киллера, разработка фейковой фотографии как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Затем встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса в $20 тыс. за пытки Р.Лещенко. И, после всего, захват этой парочки, которая решила, что за деньги можно отнимать жизни людей", - рассказал Енин.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
нах того лещенка.. всем наплевать.

что там с Вагнергейтом и гос.преступлением зеленского и ермака?
показать весь комментарий
18.11.2021 21:40
+43
Пішла інформаційна перебивка по вагнергейту! Що-що, а це вони навчилися робити...
показать весь комментарий
18.11.2021 21:44
+28
Сейчас этим Лещенкой с милиционерами забьют весь эфир. Уже из каждого утюга по милиционеру с микрофоном торчит.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нах того лещенка.. всем наплевать.

что там с Вагнергейтом и гос.преступлением зеленского и ермака?
показать весь комментарий
18.11.2021 21:40 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 09:54 Ответить
Пішла інформаційна перебивка по вагнергейту! Що-що, а це вони навчилися робити...
показать весь комментарий
18.11.2021 21:44 Ответить
кстати не слышно что то про расследование страшного "покушения" на Шефира)))) кажется им даже для перебивки уже неудобно вытаскивать это в сми ткт уже последняя пенсионерка поняла насколько это фуфло))
показать весь комментарий
19.11.2021 09:23 Ответить
а почему его хотели минусовать - вот в чем вопрос ...., есть случаи что и убить мало ....- а ...
показать весь комментарий
18.11.2021 21:45 Ответить
https://kraina.biz.ua/editor8/92816/
показать весь комментарий
18.11.2021 21:51 Ответить
Должен был 150 тысяч баксов, но у зеленых школа--долги отдают только трусы!
Вот так развел амера на бабки и чтобы долг не отдавать засадил его в тюрьму)))
показать весь комментарий
18.11.2021 22:18 Ответить
Сейчас этим Лещенкой с милиционерами забьют весь эфир. Уже из каждого утюга по милиционеру с микрофоном торчит.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:45 Ответить
Вагнергейт не замнете ніякими лещенками-жуєщенками...
показать весь комментарий
18.11.2021 21:49 Ответить
о, уже внайома випустили

показать весь комментарий
18.11.2021 21:50 Ответить
да заткнитесь вы уже с этим лещем!
показать весь комментарий
18.11.2021 21:50 Ответить
Нехай хоч вп'яте ваш Лещенко народжується,всім по цимбалах.Не вийде задурити людям голови черговим цирковим номером.Всі пам'ятають про вагнерівців.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:51 Ответить
Та насрати, краще скажіть, що там "вагнерівці"?
показать весь комментарий
18.11.2021 21:54 Ответить
Вдруге чи втрете НАРОДИВСЯ немає значення! Однозначно-АБОРТ!
показать весь комментарий
18.11.2021 22:02 Ответить
чергове мінування мосту Метро
показать весь комментарий
18.11.2021 22:03 Ответить
Клоунам -95 нужно менять сценариста, стрельба с "Шифером" не зашла, а тут какой-то черт левый, на что вы расчитываете ?
показать весь комментарий
18.11.2021 22:09 Ответить
ну и славненько...проехали...
давайте теперь за основное беритесь - государственная измена первых лиц страны...
и не надо зубы заговаривать....
показать весь комментарий
18.11.2021 22:16 Ответить
Не до измены сейчас, видите что творится, киллеры что чума выстроились в очередь за нашими честными, незащищенными чиновниками.
показать весь комментарий
18.11.2021 22:35 Ответить
тут бы день простоять... да ночь продержаться ...
а там новый зашквар позашкваристей (хотя куда уж))) может всплыть как..... и сбить интерес...
показать весь комментарий
18.11.2021 22:45 Ответить
спокійніше, шановний - була би воля.
а спокою від кацапні так точно не буде ніколи...
показать весь комментарий
19.11.2021 07:27 Ответить
хватит пугать минагро
он бедняга на прессухе еле стоял от страха
ему сказали что на него покушались прямо перед выходом
показать весь комментарий
18.11.2021 22:16 Ответить
почём нынче за басню для лохов?
показать весь комментарий
18.11.2021 22:17 Ответить
Цікава передача, діалог трьох лейтенантів (щоправда, два з них - генерали). Наприкінці там - саме про відволікання уваги від Pandora Papers імітацією "замаху на Шефіра", а також від "вагнергейту" - "замахом на міністра лещенка".
показать весь комментарий
18.11.2021 22:18 Ответить
знаете, как народ думает? грохнули- хорошо, не грохнули - тоже хорошо, ведь каждый зеленый министр это еще тот долб@**
показать весь комментарий
18.11.2021 22:19 Ответить
По сценарию все жертвы/дружбаны Зели выживают - шифер, лещ......
А вот Героям уготована другая судьба - погиб разведчик Журавель, полковник Шаповал, Амина Окуева...
показать весь комментарий
18.11.2021 22:20 Ответить
а шо з першим кілером , гроші повернув ?
показать весь комментарий
18.11.2021 22:21 Ответить
і вигляд у міністра то якби його неділю гвалтували ...
показать весь комментарий
18.11.2021 22:26 Ответить
ти хтів казать мабуть тиждень...
показать весь комментарий
18.11.2021 22:40 Ответить
+
показать весь комментарий
19.11.2021 10:28 Ответить
от ти "шельма" , такі заметів...
показать весь комментарий
19.11.2021 10:52 Ответить
так...помітив
показать весь комментарий
19.11.2021 11:08 Ответить
Что то глазки он в пол упер когда давал комментарий,явно рыльце в пушку.
показать весь комментарий
18.11.2021 22:28 Ответить
Тут как раз вчера было обнародован "Вагнер-гейт" и Монастырский сообщил нам, что некие граждане США и Украины решили убить целого министра Зеленского, но тревога оказалась «учебной».

Цель очевидно была показать бескомпромиссную борьбу МВД с международной мафией, а также показать гражданам, что министры Зеленского не щадя живота своего и под пулями строят великую аграрную супердержаву…

Естественно, в ОП хотели бы максимально отвлечь внимание общественности от него. Вот, возможно, и решили срочно организовать «покушение» на министра… (с)
показать весь комментарий
18.11.2021 22:31 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 22:38 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 22:39 Ответить
Вся "фірма "Курта складалась з нього самого і неоформленого серожі десь з Вінниччини,двох незареєстрованих тракторів і "бляхи "на американських номерах.Цей аферюга під маркою "обкраденого партнерами,судамиполіцєюбандитами",десь на житомирщині,набився в суборенду на 200га до Лещенко( в якого працювало понад 70 чол)почавши цим самим свою чергову

шахрайську гру.Перший дзвіночок прозвучав коли Курт зробив свій внесок в справу в вигляді двох тон згнившої сої в якості посівного матеріалу,намагаючись в усьому звинуватити водія що ії привіз і вимагаючи тепер купляти її за свої кошти нову.Другий дзвіночок прозвучав,коли вже й червень розпочався а на виділених йому площах і кінь ще не валявся,а "американський інвестор"разом з серожою вдавав з себе інженера збираючи до кучі незареєстровану сівалку,аж поки це КБ не підсилили місцевими механізаторами,які вже й почали нудьгувати після закінчення посівної та обслуговування техніки.В поле цей агроном вийшов аж 14 червня,відсіявся 22,сою йому найкращих сортів збирали по залишкам з півУкраїни.Третій дзвіночок прозвучав коли це чудо приперло (прекрасно то знаючи) заборонені в Україні гербіциди,було послано нахєр,приїхало знову,але тепер з каністрами без маркування,і прямо ж звідти так же само з ними і поїхало ,тільки в зворотному напрямку.Почало погрожувати після цього агроному,працівникам якимись бандитами і іншими неприємностями,але таки було змушене заправляти оприскувач під контролем...Намагався він підзаробити в Прогресі і на здачі в оренду техніки,але після спілкування з ним працівники відмовились працювати в ній(в його присутності з його інструктажем виходив трактор,через дві години він іх завертав з поля мотивуючи тим що власник і так йому захотілось),так було рівно двічі,перший раз просто списали на стрес і труднощі перекладу.Зовсім інша справа вийшла з оприскувачем,ні їх здвоєний з сірожою інтелект,ні постійні дзвінки на виробництво джон-дірів не дозволили їм опанувати таємницю калібрування виливу, не кажучи вже про поточне обслуговування,за то з цим прекрасно впорались місцев працівники,які пояснили і"нвестору "що подібні знання необхідно добувати спочатку закінчивши профільні ПТУ,технікуми, виші,(бо на пальцях він не зрозуміє )і що для нього в цьому плані перешкод немає.Тому це чудо само наполягло на спільному використанні данної системи,тому що було не в змозі зробити самостійно його тех.обслуговування...Працював куртосерожа так щоб не пітніти,розтягуючи агрономічні процеси і порушуючи всі терміни,відповідно іі врожай "американський інвестор" мав" вражаючий".Від 11 до 18ц з га.,в залежності від ділянки.Ділити зароблене в їхньому спільному з Лещенко підприємстві ,досвідчений в таких справах"американський інвестор" розпочав з того що поховав по гаражах за 90км свою техніку і розпочав погрожувати розправою,бандитами працівникам
комори...За землі де господарював цей "інвестор"Прогресу довелося доплачувати орендодавцям щей свої кошти,про прибуток і мови не було...Тому кому сильно потрібні такі "інвестори" заберіть собі цього Курта.Хай він вас загоне в мінус,ви.бе мозги,шантажує і в кінці найме кілера.
показать весь комментарий
19.11.2021 07:24 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 08:38 Ответить
Все у нас черех ..опу.
показать весь комментарий
18.11.2021 22:46 Ответить
Невже оте кончене зе падло не розуміє, що їхні кіна-екшн вже нікотра думаюча людина не сприймає поважно, особливо при теперішній їхній щурячій метушні : " БЕЛЛІНҐКАТ, шеф!😪, усьо пропало!!!
показать весь комментарий
18.11.2021 22:47 Ответить
Просто за дивовижним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге Джерело: https://censor.net/ua/n3300366 ...І чого ж ви, зе виродки, в зручний момент ( "просто за дивовижним збігом") викиднями не повипадали?
показать весь комментарий
18.11.2021 23:01 Ответить







Базікання_рудого_ледаря


@Nightingale_555

·
4 ч



В ответ
@censor_net

Нова дурна вистава від ОПи нашого невдахи. Після кумедного"замаху"на Шефіра-це вже друга за схожим сценарієм. Вони б так пацювали на користь громадянського суспільства,як ставлять вистави задля відволікання уваги від своїх провалів по всіх напрямках діяльності. Жалюгідні нікчеми.
показать весь комментарий
18.11.2021 23:12 Ответить
Смешить народ привычными кварталовскими шутками у них лучше получается.
показать весь комментарий
18.11.2021 23:36 Ответить
коли вже зявится графік замахів?
показать весь комментарий
19.11.2021 00:08 Ответить
такого афериста взял клоун на работу, что очередь из бывших партнеров стоит, чтобы поквитаться
показать весь комментарий
19.11.2021 03:17 Ответить
надо Зеленскому срочно ехать в ООН - есть отмазка
показать весь комментарий
19.11.2021 04:22 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 05:50 Ответить
Цікаво, а що іще вигадають варіяти Монастирський та члЄнін, щоб прикрити Вагнергейт???
показать весь комментарий
19.11.2021 05:59 Ответить
Пусть родится обратно
показать весь комментарий
19.11.2021 06:00 Ответить
"...другий кілер діяв під контролем поліції..." так что же получается - заказчик убийства полиция? ай да мунистярський, ай да ай да-да..
показать весь комментарий
19.11.2021 07:31 Ответить
Теперь буду знать как называет когда кто-то кого-то обокрал: "имел свои гражданско-правовые отношения"
показать весь комментарий
19.11.2021 20:23 Ответить
 
 