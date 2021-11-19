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замах (471) Єнін (336) Лещенко Роман (69)

Лещенко "народився вдруге", замах розкрили завдяки збігу, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Події

Лещенко

Замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка вдалося викрити завдяки збігу.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто за дивовижним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге... Чиста удача, що перший виконавець відмовився, а другий кілер діяв під контролем поліції", - написав Єнін у фейсбуці.

Він уточнив, що спочатку замовник, громадянин США, шукав виконавця для замаху на Лещенка своїми силами.

Дивіться: Брифінг голови МВС Монастирського щодо замаху на одного з міністрів. ВIДЕО

"І знайшов. Але знайдений убивця, на щастя, вирішив просто вкрасти гроші та зникнути. Громадянин США не розгубився, і почав пошуки іншого кілера, який мав спочатку прибрати вбивцю-шахрая, як імовірного свідка, а потім узявся б за "вибивання" грошей у Романа Лещенка. Роман, як виявилося, працював із цим громадянином іще до його потрапляння у велику політику та мав свої цивільно-правові відносини", - зазначив Єнін.

За його словами, після того як кілер, який працював під контролем поліції, погодився на виконання зазначеного замовлення, події були "справою техніки".

Також читайте: Лещенко - єдиний серед міністрів, хто мав державну охорону через раніше скоєні на нього замахи, - пресслужба Мінагрополітики

"Підставне викрадення (першого, – ред.) кілера, розробка фейкового фото як доказ скоєного вбивства й оперативна робота. Потім зустріч у ресторані під прицілом відеокамер для зйомки отримання нового замовлення від громадянина США і його помічниці та зйомки отримання авансу в $20 тис. за катування Р.Лещенка. І, після всього, захоплення цієї парочки, яка вирішила, що за гроші можна забирати життя людей", - розповів Єнін.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що громадянин США і громадянка України планували вбивство нинішнього міністра аграрної політики Романа Лещенка у зв'язку з його діяльністю в 2018 році.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
нах того лещенка.. всем наплевать.

что там с Вагнергейтом и гос.преступлением зеленского и ермака?
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18.11.2021 21:40
+43
Пішла інформаційна перебивка по вагнергейту! Що-що, а це вони навчилися робити...
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18.11.2021 21:44
+28
Сейчас этим Лещенкой с милиционерами забьют весь эфир. Уже из каждого утюга по милиционеру с микрофоном торчит.
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18.11.2021 21:45
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нах того лещенка.. всем наплевать.

что там с Вагнергейтом и гос.преступлением зеленского и ермака?
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18.11.2021 21:40 Відповісти
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19.11.2021 09:54 Відповісти
Пішла інформаційна перебивка по вагнергейту! Що-що, а це вони навчилися робити...
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18.11.2021 21:44 Відповісти
кстати не слышно что то про расследование страшного "покушения" на Шефира)))) кажется им даже для перебивки уже неудобно вытаскивать это в сми ткт уже последняя пенсионерка поняла насколько это фуфло))
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19.11.2021 09:23 Відповісти
а почему его хотели минусовать - вот в чем вопрос ...., есть случаи что и убить мало ....- а ...
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18.11.2021 21:45 Відповісти
https://kraina.biz.ua/editor8/92816/
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18.11.2021 21:51 Відповісти
Должен был 150 тысяч баксов, но у зеленых школа--долги отдают только трусы!
Вот так развел амера на бабки и чтобы долг не отдавать засадил его в тюрьму)))
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18.11.2021 22:18 Відповісти
Сейчас этим Лещенкой с милиционерами забьют весь эфир. Уже из каждого утюга по милиционеру с микрофоном торчит.
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18.11.2021 21:45 Відповісти
Вагнергейт не замнете ніякими лещенками-жуєщенками...
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18.11.2021 21:49 Відповісти
о, уже внайома випустили

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18.11.2021 21:50 Відповісти
да заткнитесь вы уже с этим лещем!
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18.11.2021 21:50 Відповісти
Нехай хоч вп'яте ваш Лещенко народжується,всім по цимбалах.Не вийде задурити людям голови черговим цирковим номером.Всі пам'ятають про вагнерівців.
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18.11.2021 21:51 Відповісти
Та насрати, краще скажіть, що там "вагнерівці"?
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18.11.2021 21:54 Відповісти
Вдруге чи втрете НАРОДИВСЯ немає значення! Однозначно-АБОРТ!
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18.11.2021 22:02 Відповісти
чергове мінування мосту Метро
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18.11.2021 22:03 Відповісти
Клоунам -95 нужно менять сценариста, стрельба с "Шифером" не зашла, а тут какой-то черт левый, на что вы расчитываете ?
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18.11.2021 22:09 Відповісти
ну и славненько...проехали...
давайте теперь за основное беритесь - государственная измена первых лиц страны...
и не надо зубы заговаривать....
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18.11.2021 22:16 Відповісти
Не до измены сейчас, видите что творится, киллеры что чума выстроились в очередь за нашими честными, незащищенными чиновниками.
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18.11.2021 22:35 Відповісти
тут бы день простоять... да ночь продержаться ...
а там новый зашквар позашкваристей (хотя куда уж))) может всплыть как..... и сбить интерес...
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18.11.2021 22:45 Відповісти
спокійніше, шановний - була би воля.
а спокою від кацапні так точно не буде ніколи...
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19.11.2021 07:27 Відповісти
хватит пугать минагро
он бедняга на прессухе еле стоял от страха
ему сказали что на него покушались прямо перед выходом
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18.11.2021 22:16 Відповісти
почём нынче за басню для лохов?
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18.11.2021 22:17 Відповісти
Цікава передача, діалог трьох лейтенантів (щоправда, два з них - генерали). Наприкінці там - саме про відволікання уваги від Pandora Papers імітацією "замаху на Шефіра", а також від "вагнергейту" - "замахом на міністра лещенка".
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18.11.2021 22:18 Відповісти
знаете, как народ думает? грохнули- хорошо, не грохнули - тоже хорошо, ведь каждый зеленый министр это еще тот долб@**
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18.11.2021 22:19 Відповісти
По сценарию все жертвы/дружбаны Зели выживают - шифер, лещ......
А вот Героям уготована другая судьба - погиб разведчик Журавель, полковник Шаповал, Амина Окуева...
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18.11.2021 22:20 Відповісти
а шо з першим кілером , гроші повернув ?
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18.11.2021 22:21 Відповісти
і вигляд у міністра то якби його неділю гвалтували ...
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18.11.2021 22:26 Відповісти
ти хтів казать мабуть тиждень...
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18.11.2021 22:40 Відповісти
+
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19.11.2021 10:28 Відповісти
от ти "шельма" , такі заметів...
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19.11.2021 10:52 Відповісти
так...помітив
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Что то глазки он в пол упер когда давал комментарий,явно рыльце в пушку.
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18.11.2021 22:28 Відповісти
Тут как раз вчера было обнародован "Вагнер-гейт" и Монастырский сообщил нам, что некие граждане США и Украины решили убить целого министра Зеленского, но тревога оказалась «учебной».

Цель очевидно была показать бескомпромиссную борьбу МВД с международной мафией, а также показать гражданам, что министры Зеленского не щадя живота своего и под пулями строят великую аграрную супердержаву…

Естественно, в ОП хотели бы максимально отвлечь внимание общественности от него. Вот, возможно, и решили срочно организовать «покушение» на министра… (с)
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18.11.2021 22:31 Відповісти
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18.11.2021 22:38 Відповісти
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18.11.2021 22:39 Відповісти
Вся "фірма "Курта складалась з нього самого і неоформленого серожі десь з Вінниччини,двох незареєстрованих тракторів і "бляхи "на американських номерах.Цей аферюга під маркою "обкраденого партнерами,судамиполіцєюбандитами",десь на житомирщині,набився в суборенду на 200га до Лещенко( в якого працювало понад 70 чол)почавши цим самим свою чергову

шахрайську гру.Перший дзвіночок прозвучав коли Курт зробив свій внесок в справу в вигляді двох тон згнившої сої в якості посівного матеріалу,намагаючись в усьому звинуватити водія що ії привіз і вимагаючи тепер купляти її за свої кошти нову.Другий дзвіночок прозвучав,коли вже й червень розпочався а на виділених йому площах і кінь ще не валявся,а "американський інвестор"разом з серожою вдавав з себе інженера збираючи до кучі незареєстровану сівалку,аж поки це КБ не підсилили місцевими механізаторами,які вже й почали нудьгувати після закінчення посівної та обслуговування техніки.В поле цей агроном вийшов аж 14 червня,відсіявся 22,сою йому найкращих сортів збирали по залишкам з півУкраїни.Третій дзвіночок прозвучав коли це чудо приперло (прекрасно то знаючи) заборонені в Україні гербіциди,було послано нахєр,приїхало знову,але тепер з каністрами без маркування,і прямо ж звідти так же само з ними і поїхало ,тільки в зворотному напрямку.Почало погрожувати після цього агроному,працівникам якимись бандитами і іншими неприємностями,але таки було змушене заправляти оприскувач під контролем...Намагався він підзаробити в Прогресі і на здачі в оренду техніки,але після спілкування з ним працівники відмовились працювати в ній(в його присутності з його інструктажем виходив трактор,через дві години він іх завертав з поля мотивуючи тим що власник і так йому захотілось),так було рівно двічі,перший раз просто списали на стрес і труднощі перекладу.Зовсім інша справа вийшла з оприскувачем,ні їх здвоєний з сірожою інтелект,ні постійні дзвінки на виробництво джон-дірів не дозволили їм опанувати таємницю калібрування виливу, не кажучи вже про поточне обслуговування,за то з цим прекрасно впорались місцев працівники,які пояснили і"нвестору "що подібні знання необхідно добувати спочатку закінчивши профільні ПТУ,технікуми, виші,(бо на пальцях він не зрозуміє )і що для нього в цьому плані перешкод немає.Тому це чудо само наполягло на спільному використанні данної системи,тому що було не в змозі зробити самостійно його тех.обслуговування...Працював куртосерожа так щоб не пітніти,розтягуючи агрономічні процеси і порушуючи всі терміни,відповідно іі врожай "американський інвестор" мав" вражаючий".Від 11 до 18ц з га.,в залежності від ділянки.Ділити зароблене в їхньому спільному з Лещенко підприємстві ,досвідчений в таких справах"американський інвестор" розпочав з того що поховав по гаражах за 90км свою техніку і розпочав погрожувати розправою,бандитами працівникам
комори...За землі де господарював цей "інвестор"Прогресу довелося доплачувати орендодавцям щей свої кошти,про прибуток і мови не було...Тому кому сильно потрібні такі "інвестори" заберіть собі цього Курта.Хай він вас загоне в мінус,ви.бе мозги,шантажує і в кінці найме кілера.
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19.11.2021 07:24 Відповісти
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19.11.2021 08:38 Відповісти
Все у нас черех ..опу.
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18.11.2021 22:46 Відповісти
Невже оте кончене зе падло не розуміє, що їхні кіна-екшн вже нікотра думаюча людина не сприймає поважно, особливо при теперішній їхній щурячій метушні : " БЕЛЛІНҐКАТ, шеф!😪, усьо пропало!!!
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18.11.2021 22:47 Відповісти
Просто за дивовижним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге Джерело: https://censor.net/ua/n3300366 ...І чого ж ви, зе виродки, в зручний момент ( "просто за дивовижним збігом") викиднями не повипадали?
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18.11.2021 23:01 Відповісти







Базікання_рудого_ледаря


@Nightingale_555

·
4 ч



В ответ
@censor_net

Нова дурна вистава від ОПи нашого невдахи. Після кумедного"замаху"на Шефіра-це вже друга за схожим сценарієм. Вони б так пацювали на користь громадянського суспільства,як ставлять вистави задля відволікання уваги від своїх провалів по всіх напрямках діяльності. Жалюгідні нікчеми.
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18.11.2021 23:12 Відповісти
Смешить народ привычными кварталовскими шутками у них лучше получается.
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18.11.2021 23:36 Відповісти
коли вже зявится графік замахів?
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19.11.2021 00:08 Відповісти
такого афериста взял клоун на работу, что очередь из бывших партнеров стоит, чтобы поквитаться
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19.11.2021 03:17 Відповісти
надо Зеленскому срочно ехать в ООН - есть отмазка
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19.11.2021 04:22 Відповісти
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19.11.2021 05:50 Відповісти
Цікаво, а що іще вигадають варіяти Монастирський та члЄнін, щоб прикрити Вагнергейт???
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19.11.2021 05:59 Відповісти
Пусть родится обратно
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19.11.2021 06:00 Відповісти
"...другий кілер діяв під контролем поліції..." так что же получается - заказчик убийства полиция? ай да мунистярський, ай да ай да-да..
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19.11.2021 07:31 Відповісти
Теперь буду знать как называет когда кто-то кого-то обокрал: "имел свои гражданско-правовые отношения"
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19.11.2021 20:23 Відповісти
 
 