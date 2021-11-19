Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам
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Франция рассматривает публикацию Россией конфиденциальных нот о подготовке встречи в нормандском формате как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы рассматриваем этот демарш как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", - сказано в сообщении МИД Франции.
В нем отмечается, что Германия и Франция месяцами работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки с целью достижения мира на основе Минских договоренностей. Было предоставлено несколько конкретных предложений по поводу встречи министров иностранных дел в "Нормандском формате", о которой канцлер Меркель, президент Макрон и президент Путин договорились в октябре.
"Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и по согласованным принципам", – заявляют французские дипломаты.
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РФ штурмует границы Европы, используя людей как расходный материал.
Грозит всему миру ядерным оружием.
РФ совершила теракт в космосе, подорвав свой старый спутник ракетой, тем самым создав облако из сотен тысяч обломков, создав смертельную опасность для находящихся на МКС, и потенциальную опасность для всего остального что там будет летать на десятки лет вперёд.
А Французы рассказывают как нехорошо выкладывать на всеобщее обозрение дипломатическую переписку
У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
Крысы Мавзолейные... вы хуже шакалов...