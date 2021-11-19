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Новости За рубежом Нормандские переговоры
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МИД РФ (1629) Франция (3076) нормандская четверка (1596)

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

Франция рассматривает публикацию Россией конфиденциальных нот о подготовке встречи в нормандском формате как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы рассматриваем этот демарш как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", - сказано в сообщении МИД Франции.

В нем отмечается, что Германия и Франция месяцами работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки с целью достижения мира на основе Минских договоренностей. Было предоставлено несколько конкретных предложений по поводу встречи министров иностранных дел в "Нормандском формате", о которой канцлер Меркель, президент Макрон и президент Путин договорились в октябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

"Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и по согласованным принципам", – заявляют французские дипломаты.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
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19.11.2021 00:14
+16
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19.11.2021 00:14
+15
Та неужели?!
РФ штурмует границы Европы, используя людей как расходный материал.
Грозит всему миру ядерным оружием.
РФ совершила теракт в космосе, подорвав свой старый спутник ракетой, тем самым создав облако из сотен тысяч обломков, создав смертельную опасность для находящихся на МКС, и потенциальную опасность для всего остального что там будет летать на десятки лет вперёд.
А Французы рассказывают как нехорошо выкладывать на всеобщее обозрение дипломатическую переписку
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19.11.2021 00:20
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Вот же упорото-наивные!
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19.11.2021 00:11 Ответить
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19.11.2021 00:14 Ответить
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19.11.2021 00:14 Ответить
Мені більше сподобалась фотка де ***** насадило Луку на прутень.
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19.11.2021 00:19 Ответить
Россия для Запада больше не неудобный и проблематичный партнёр, а реальное враждебное государство. Браво Путин - ты смог. Дальше будет только хуже. Для россиян.
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19.11.2021 00:18 Ответить
Have strength and courage.
On November 10, 1942, Winston Churchill said this:
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning."

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19.11.2021 03:05 Ответить
россии и росссиянам всегда было плевать на запад. Вы видимо не в ккрсе
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19.11.2021 07:44 Ответить
Не, та то понятно. Вот только свои деньги они на западе держут, а не в сев Корее. И не в Белорусии. Детей везут учиться на запад. Жён , любовниц и самих себя лечат на западе. Даже вакцины заможние россияне предпочли западные
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19.11.2021 07:54 Ответить
Это да, потребительское отношение к западу. Что им надо - берут и плюют после на тот запад. А мы преклоняемся перед ними
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19.11.2021 08:05 Ответить
Так ми ж не росія, і слава Богу !
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19.11.2021 09:30 Ответить
А россияне наверняка счастливы что у них не Украина.
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19.11.2021 11:06 Ответить
Та неужели?!
РФ штурмует границы Европы, используя людей как расходный материал.
Грозит всему миру ядерным оружием.
РФ совершила теракт в космосе, подорвав свой старый спутник ракетой, тем самым создав облако из сотен тысяч обломков, создав смертельную опасность для находящихся на МКС, и потенциальную опасность для всего остального что там будет летать на десятки лет вперёд.
А Французы рассказывают как нехорошо выкладывать на всеобщее обозрение дипломатическую переписку
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19.11.2021 00:20 Ответить
Жабоїди ошелешені. Так годили ***** і тут на тобі.
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19.11.2021 00:21 Ответить
Ах, этот негодяй Лавров, взял и опубликовал как немцы с французами России подмахивали, "справедливое" негодование лицемеров и двурушников.
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19.11.2021 00:25 Ответить
Усі хоч трохи адекватні аналітики заходу добре розуміють: ******* не потрібні ніякі "норманді" - йому потрібна нова "Ялта", він прагне щоб захід визнав його "священне право" на країни пострадянського простору, і перш за все Україна. Звідси і стягування його гарматного м'яса до наших кордонів, звідси й компрометація дипломатичного листування щодо підготовки до "Нормандських" перемовин, звідси й інформація про можливу зустріч ***** ще до кінця цього року з Байденом. Захід, принаймі якась його частина і досі не може призвичаїтись до простої логічної думки: в особі ********** вони мають справу зі звичайним гопником(якого до влади привели люди з країни де гопництво є майже нормою життя на усіх рівнях), і усі їх розрахунки на якусь більш - менш прийнятну поведінку з боку плішивого чмурдла приречені на тотальне фіаско, це гопницьке лайно розуміє лише мову грубої сили("кто сільнєє - тот і прав").
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19.11.2021 00:32 Ответить
Куйло водит им х*ем по губам, а они "призывают"
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19.11.2021 00:42 Ответить
якщо в ***** насправді є плани напасти на Україну з півночі і з північного сходу - то, звісно, йому такі переговори не потрібні. Так само *****... ой, Йоська відмовлявся від переговорів з Маннергеймом в 1939-му; а потім напав на Фінляндію. Нічого нового.
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19.11.2021 00:43 Ответить
До речі: майже відкритий зрив парашею "Нормандської" зустрічі може свідчити про те що у кремлі вже прийняли рішення про чергове вторгнення в Україну, за результатами якого(на їх сподівання -"бистрая пабєданосная вайна"- аналог гітлерівського "бліцкригу") за задумкою ординців буде якась типу"ялтинська" зустріч із представниками колективного Заходу(де Україна має бути об'єктом) перемовин, тому чхати вони хотіли на "мінськ" і "Нормандський"формат. Нам таки потрібно бути готовими до останнього кидка рашистської гадини - бо якщо він станеться, це вже точно буде останній випад конаючої недоімперії, вона буде остаточно зруйнована і розірвана на шматки як під дією зовнішніх так і внутрішніх чинників внаслідок бездумної авантюри їх навіженого недоф'юрера під назвою "сабіраніє ісконна рузькіх зємєль": єдине що вони внаслідок цього "сабєрут" - це врожай гробів своїх вояк по всіх цвинтарях "неаб'ятнай", над якими будуть побиватись від горя їх мамаші, їх діти та їх "баби"(які своєю мовчазною згодою з рашистським режимом підписали смертний вирок своїм дітям, чоловікам та батькам).
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19.11.2021 01:36 Ответить
та ***** з меріном наркотом вас, жабоїдів, навіть не помічають що ви е...
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19.11.2021 01:46 Ответить
России плевать на все договорённости она идёт по беспркделу и хочет воевать но все договариваются.Позно пить боржоми когда почки отпали.Надо было действовать когда забрал Крым и начал войну на донбасе сбил самолет.Но немцам нужен газ и это меркель виновата в дальше будет хуже
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19.11.2021 03:30 Ответить
Ну у РФії - зосім інші плани та ідеї І взагалі - домовленності з нею - що вірити алкашу який клянеться , що більше - ні краплі не буде
У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
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19.11.2021 04:32 Ответить
фашисты и лягушатники толкают Украину в руSSкий мир. Никаких с ними переговоров! Нет предательским "минским соглашениям". Барыга был невменяем от испуга перед ******, когда подписал это предательское соглашение.
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19.11.2021 06:36 Ответить
Член паРаша клала на хрянцуське занепокєння!
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19.11.2021 07:10 Ответить
Так и надо жабоедам. Нашли с кем в дипломатию играть.
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19.11.2021 07:51 Ответить
Нашли кому р порядочности рассказывать..
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19.11.2021 08:17 Ответить
Мавзолейные говноеды скоро правду и о войне с братской Германией расскажут и про обсобенно про 50 млн. Сралинских служак дедываевалов.... погибших при блокаде чЛенинграда...
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19.11.2021 07:55 Ответить
Марк Солонин выдал пару видосов недавно... про Мавзолейных шакалов образца 1938 года.....

Крысы Мавзолейные... вы хуже шакалов...
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19.11.2021 07:57 Ответить
нехай оцей "великий жаль" засуне собі в тряпочку !!! проти ХУ@ЛА треба діяти більш рішуче та більш дієвіше !!! БРАТИ ЗА "ПОМІДОРИ" і викручувати їх поки очі в нього не повилазять !!!
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19.11.2021 08:07 Ответить
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19.11.2021 08:09 Ответить
Просто выполнять всем Минские соглашения
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19.11.2021 08:09 Ответить
 
 