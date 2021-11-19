Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

Франция рассматривает публикацию Россией конфиденциальных нот о подготовке встречи в нормандском формате как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы рассматриваем этот демарш как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", - сказано в сообщении МИД Франции.

В нем отмечается, что Германия и Франция месяцами работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки с целью достижения мира на основе Минских договоренностей. Было предоставлено несколько конкретных предложений по поводу встречи министров иностранных дел в "Нормандском формате", о которой канцлер Меркель, президент Макрон и президент Путин договорились в октябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

"Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и по согласованным принципам", – заявляют французские дипломаты.