Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція розглядає публікацію Росією конфіденційних нот щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі як демарш, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.
"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова оприлюднити наше листування. Ми розглядаємо цей демарш як такий, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям", - сказано в повідомленні МЗС Франції.
У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Було надано кілька конкретних пропозицій стосовно зустрічі міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі", про яку канцлерка Меркель, президент Макрон та президент Путін домовилися у жовтні.
"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами", - заявляють французькі дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
On November 10, 1942, Winston Churchill said this:
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning."
РФ штурмует границы Европы, используя людей как расходный материал.
Грозит всему миру ядерным оружием.
РФ совершила теракт в космосе, подорвав свой старый спутник ракетой, тем самым создав облако из сотен тысяч обломков, создав смертельную опасность для находящихся на МКС, и потенциальную опасность для всего остального что там будет летать на десятки лет вперёд.
А Французы рассказывают как нехорошо выкладывать на всеобщее обозрение дипломатическую переписку
У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Джерело: https://censor.net/ua/n3300379
Крысы Мавзолейные... вы хуже шакалов...