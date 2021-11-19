Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів

Франція розглядає публікацію Росією конфіденційних нот щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі як демарш, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова оприлюднити наше листування. Ми розглядаємо цей демарш як такий, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям", - сказано в повідомленні МЗС Франції.

У ньому наголошується, що Німеччина і Франція місяцями працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного з метою досягнення миру на основі Мінських домовленостей. Було надано кілька конкретних пропозицій стосовно зустрічі міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі", про яку канцлерка Меркель, президент Макрон та президент Путін домовилися у жовтні.

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"Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі. Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії у затверджених форматах і за узгодженими принципами", - заявляють французькі дипломати.