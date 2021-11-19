Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия
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Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, согласно госбюджету 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
По его словам, согласно государственному бюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача - 20 тыс. грн.
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+13 Настя Мозгова
показать весь комментарий19.11.2021 01:02
+9 Dust
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+8 Кардан_вал
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Пожалуйста, подождите...
корона ведь еще не закончится, медики по-прежнему будут в три смены пахать....
вы лучше деньги на кино тунеядцам раздайте
ну правда вже не смішно...
За даною моделлю на середній рівень заробітної плати лікаря та медичної сестри може впливати:
зміни в обсягах надходжень від ПМГ;
зміни в обсягах надходжень з інших джерел (платні послуги, місцевий бюджет, державний бюджет, благодійна допомога, тощо);
зміни у структурі та кількості штатних працівників;
зміни у середньомісячних витратах на оплату праці керівників, керівників структурних підрозділів,
"Вместо выполнения одного обещания - лучше пообещать пять новых!"
На некоторых неЛОХов это даже действует.
Главное, не уточнять когда именно) а следующий год - это 12 месяцев) как раз в декабре можно "кинуть кость" и сказать: на 2023 денег в бюджете уже нет...