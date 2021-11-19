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Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия

Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, согласно госбюджету 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, согласно государственному бюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача - 20 тыс. грн.

Также читайте: Больницы в прошлом году не использовали 3,8 млрд грн, выделенных на оказание помощи при COVID-19, из них 1,17 млрд грн разместили на депозитах, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
А зарплата учителей 4000$
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19.11.2021 01:02
+9
".... и бесплатно покажет кино"
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19.11.2021 01:07
+8
Дивлячись на пики Арахамії, Стефанчука та інших шизоїдів, я згадую слова проф. Преображенського: "Біда нашої країни в тому, що деякі люди приймають закони замість того, щоб приймати пігулки..."
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19.11.2021 05:50
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А зарплата учителей 4000$
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19.11.2021 01:02 Ответить
".... и бесплатно покажет кино"
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19.11.2021 01:07 Ответить
Бесплатно ли?
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19.11.2021 01:22 Ответить
Тільки тим, хто вакцинується після 19 -го грудня!
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19.11.2021 09:18 Ответить
А это у них заплпнировано на 3022 год.
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19.11.2021 07:18 Ответить
И тем не менее---помним и знаем, в стране живёт 3 миллиона пенсов с пенсией 1857гр. Это минимальная пенсия. И ещё столько же на диапазоне от 1900гр, до 2400гр!
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19.11.2021 01:02 Ответить
это мы помним, а они помнят кто за них будет голосовать по-приколу за билетик в кино
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19.11.2021 01:09 Ответить
а че так рано ?
корона ведь еще не закончится, медики по-прежнему будут в три смены пахать....

вы лучше деньги на кино тунеядцам раздайте
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19.11.2021 01:06 Ответить
Яка самовпевнена мавпа
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19.11.2021 01:17 Ответить
Що та Хламідія чеше?! Та хай спочатку забезпечать медперсоналу ковідних лікарень обіцяні 300% !
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19.11.2021 03:04 Ответить
Это у нас платят, но только тем кто в ковидной бригаде,( попадают туда только проявившие личную верность руководству), остальным в мэжах посадового окладу, несмотря на то что консультируем и лечим ковид пациентов
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19.11.2021 12:08 Ответить
закрийте вже "говорящего" покемона, please.
ну правда вже не смішно...
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19.11.2021 04:42 Ответить
Дивлячись на пики Арахамії, Стефанчука та інших шизоїдів, я згадую слова проф. Преображенського: "Біда нашої країни в тому, що деякі люди приймають закони замість того, щоб приймати пігулки..."
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19.11.2021 05:50 Ответить
а коли ще техпрацівниця повідомить про підвищення. У нас всіхто при владі все вирішують. Країна людей з надможливостями
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19.11.2021 05:56 Ответить
Вже відомо, що це відбуватиметься за рахунок скорочення робочих місць!!!
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19.11.2021 06:32 Ответить
Вчителі отримали свої 4 тис $, військові свою гарантовану зарплату і тепер черга лікарів
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19.11.2021 06:51 Ответить
Обіцянки-цяцянки...
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19.11.2021 07:20 Ответить
можливість розрахувати максимально можливу заробітну плату для лікаря і медичної сестри і відповідно можливість виконання Указу Президента України.

За даною моделлю на середній рівень заробітної плати лікаря та медичної сестри може впливати:

зміни в обсягах надходжень від ПМГ;
зміни в обсягах надходжень з інших джерел (платні послуги, місцевий бюджет, державний бюджет, благодійна допомога, тощо);
зміни у структурі та кількості штатних працівників;
зміни у середньомісячних витратах на оплату праці керівників, керівників структурних підрозділів,
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19.11.2021 07:31 Ответить
Каким образом телепень зеленый ты подымешь зарплату ? с какого кармана ты возьмёшь (или статьи) и дашь медикам ? Когда как ты говорил бовдур (новоиспеченный украинец) что все предприниматели держат свое бабло а офшорах и твоя жена имеет офшорный счет и не платит налоги в Украине. Посмешище на весь мир, страна заслуживает своих героев - правителей.
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19.11.2021 08:11 Ответить
Слуги живут по принципу:
"Вместо выполнения одного обещания - лучше пообещать пять новых!"
На некоторых неЛОХов это даже действует.
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19.11.2021 08:12 Ответить
Очередное бабло Кучмисты украдут совсем скоро...,придумали оригинальный способ...каждому украинцу дадут личный самолет..., для путешествий по всему Миру...,следом выдадут по отдельному поезду типа Киев-Варшава...скоростной и комфортный...
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19.11.2021 08:13 Ответить
Верните обезьяну агрохимию в зоопарк!
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19.11.2021 08:26 Ответить
И сократят всех медработников на 0.5 ставки, т.к.реальных денег не дадут. Последствия такого повышения не хочу даже комментировать.
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19.11.2021 08:31 Ответить
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19.11.2021 08:33 Ответить
Лицо, обезображенное интелектом, сказало......
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19.11.2021 08:43 Ответить
Шото шибко обезображенное!
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19.11.2021 08:53 Ответить
Природа постаралася, вона і не таке може начудити.
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19.11.2021 09:23 Ответить
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19.11.2021 09:49 Ответить
Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, Источник: https://censor.net/ru/n3300381
Главное, не уточнять когда именно) а следующий год - это 12 месяцев) как раз в декабре можно "кинуть кость" и сказать: на 2023 денег в бюджете уже нет...
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19.11.2021 08:48 Ответить
чергова брехня від зеленської хламідії
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19.11.2021 08:59 Ответить
А хіба ще в 2020 році не підвищували так, що аж лікарі змушені були виїзджати на роботу за кордон?
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19.11.2021 09:21 Ответить
слава охметову, пальцем Лероса
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19.11.2021 09:27 Ответить
8000 долларов?
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19.11.2021 10:05 Ответить
Вже вчора зайшов завхоз з отг і сказав що сумістить маніпуляційну з туалетом, і скоротить персонал.
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19.11.2021 10:43 Ответить
Х.з., что об этом говорит Арахамия,но нас уже собирали и предупредили о отпусках за свой счёт в 2022м ,с целью экономии фонда зарплаты
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19.11.2021 11:58 Ответить
Да! Забыл .О грядущей оптимизации тоже напомнили, а кто будет 3.14здеть против оклада и доплат с премиальными команды эфэктывных медичных мэнэджэрив( руководства больницы), того точно оптимизируют
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19.11.2021 12:03 Ответить
 
 