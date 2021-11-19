8 717 38
Підвищення мінімальної зарплати лікарям та медперсоналу заплановано на 2022 рік, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Мінімальні зарплати лікарів та медперсоналу зростуть наступного року, згідно з держбюджетом 2022.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.
За його словами, згідно з державним бюджетом на 2022 рік, мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря буде 20 тис. грн.
Топ коментарі
+13 Настя Мозгова
показати весь коментар19.11.2021 01:02
+9 Dust
показати весь коментар19.11.2021 01:07
+8 Кардан_вал
показати весь коментар19.11.2021 05:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
корона ведь еще не закончится, медики по-прежнему будут в три смены пахать....
вы лучше деньги на кино тунеядцам раздайте
ну правда вже не смішно...
За даною моделлю на середній рівень заробітної плати лікаря та медичної сестри може впливати:
зміни в обсягах надходжень від ПМГ;
зміни в обсягах надходжень з інших джерел (платні послуги, місцевий бюджет, державний бюджет, благодійна допомога, тощо);
зміни у структурі та кількості штатних працівників;
зміни у середньомісячних витратах на оплату праці керівників, керівників структурних підрозділів,
"Вместо выполнения одного обещания - лучше пообещать пять новых!"
На некоторых неЛОХов это даже действует.
Главное, не уточнять когда именно) а следующий год - это 12 месяцев) как раз в декабре можно "кинуть кость" и сказать: на 2023 денег в бюджете уже нет...