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Підвищення мінімальної зарплати лікарям та медперсоналу заплановано на 2022 рік, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Підвищення мінімальної зарплати лікарям та медперсоналу заплановано на 2022 рік, - Арахамія

Мінімальні зарплати лікарів та медперсоналу зростуть наступного року, згідно з держбюджетом 2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

За його словами, згідно з державним бюджетом на 2022 рік, мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря буде 20 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні торік не використали 3,8 млрд грн, виділених на надання допомоги при COVID-19, з них 1,17 млрд грн розмістили на депозитах, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
А зарплата учителей 4000$
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19.11.2021 01:02
+9
".... и бесплатно покажет кино"
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19.11.2021 01:07
+8
Дивлячись на пики Арахамії, Стефанчука та інших шизоїдів, я згадую слова проф. Преображенського: "Біда нашої країни в тому, що деякі люди приймають закони замість того, щоб приймати пігулки..."
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19.11.2021 05:50
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А зарплата учителей 4000$
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19.11.2021 01:02 Відповісти
".... и бесплатно покажет кино"
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19.11.2021 01:07 Відповісти
Бесплатно ли?
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19.11.2021 01:22 Відповісти
Тільки тим, хто вакцинується після 19 -го грудня!
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19.11.2021 09:18 Відповісти
А это у них заплпнировано на 3022 год.
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19.11.2021 07:18 Відповісти
И тем не менее---помним и знаем, в стране живёт 3 миллиона пенсов с пенсией 1857гр. Это минимальная пенсия. И ещё столько же на диапазоне от 1900гр, до 2400гр!
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19.11.2021 01:02 Відповісти
это мы помним, а они помнят кто за них будет голосовать по-приколу за билетик в кино
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19.11.2021 01:09 Відповісти
а че так рано ?
корона ведь еще не закончится, медики по-прежнему будут в три смены пахать....

вы лучше деньги на кино тунеядцам раздайте
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19.11.2021 01:06 Відповісти
Яка самовпевнена мавпа
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19.11.2021 01:17 Відповісти
Що та Хламідія чеше?! Та хай спочатку забезпечать медперсоналу ковідних лікарень обіцяні 300% !
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19.11.2021 03:04 Відповісти
Это у нас платят, но только тем кто в ковидной бригаде,( попадают туда только проявившие личную верность руководству), остальным в мэжах посадового окладу, несмотря на то что консультируем и лечим ковид пациентов
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19.11.2021 12:08 Відповісти
закрийте вже "говорящего" покемона, please.
ну правда вже не смішно...
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19.11.2021 04:42 Відповісти
Дивлячись на пики Арахамії, Стефанчука та інших шизоїдів, я згадую слова проф. Преображенського: "Біда нашої країни в тому, що деякі люди приймають закони замість того, щоб приймати пігулки..."
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19.11.2021 05:50 Відповісти
а коли ще техпрацівниця повідомить про підвищення. У нас всіхто при владі все вирішують. Країна людей з надможливостями
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19.11.2021 05:56 Відповісти
Вже відомо, що це відбуватиметься за рахунок скорочення робочих місць!!!
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19.11.2021 06:32 Відповісти
Вчителі отримали свої 4 тис $, військові свою гарантовану зарплату і тепер черга лікарів
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19.11.2021 06:51 Відповісти
Обіцянки-цяцянки...
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19.11.2021 07:20 Відповісти
можливість розрахувати максимально можливу заробітну плату для лікаря і медичної сестри і відповідно можливість виконання Указу Президента України.

За даною моделлю на середній рівень заробітної плати лікаря та медичної сестри може впливати:

зміни в обсягах надходжень від ПМГ;
зміни в обсягах надходжень з інших джерел (платні послуги, місцевий бюджет, державний бюджет, благодійна допомога, тощо);
зміни у структурі та кількості штатних працівників;
зміни у середньомісячних витратах на оплату праці керівників, керівників структурних підрозділів,
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19.11.2021 07:31 Відповісти
Каким образом телепень зеленый ты подымешь зарплату ? с какого кармана ты возьмёшь (или статьи) и дашь медикам ? Когда как ты говорил бовдур (новоиспеченный украинец) что все предприниматели держат свое бабло а офшорах и твоя жена имеет офшорный счет и не платит налоги в Украине. Посмешище на весь мир, страна заслуживает своих героев - правителей.
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19.11.2021 08:11 Відповісти
Слуги живут по принципу:
"Вместо выполнения одного обещания - лучше пообещать пять новых!"
На некоторых неЛОХов это даже действует.
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19.11.2021 08:12 Відповісти
Очередное бабло Кучмисты украдут совсем скоро...,придумали оригинальный способ...каждому украинцу дадут личный самолет..., для путешествий по всему Миру...,следом выдадут по отдельному поезду типа Киев-Варшава...скоростной и комфортный...
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19.11.2021 08:13 Відповісти
Верните обезьяну агрохимию в зоопарк!
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19.11.2021 08:26 Відповісти
И сократят всех медработников на 0.5 ставки, т.к.реальных денег не дадут. Последствия такого повышения не хочу даже комментировать.
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19.11.2021 08:31 Відповісти
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19.11.2021 08:33 Відповісти
Лицо, обезображенное интелектом, сказало......
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19.11.2021 08:43 Відповісти
Шото шибко обезображенное!
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19.11.2021 08:53 Відповісти
Природа постаралася, вона і не таке може начудити.
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19.11.2021 09:23 Відповісти
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19.11.2021 09:49 Відповісти
Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, Источник: https://censor.net/ru/n3300381
Главное, не уточнять когда именно) а следующий год - это 12 месяцев) как раз в декабре можно "кинуть кость" и сказать: на 2023 денег в бюджете уже нет...
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19.11.2021 08:48 Відповісти
чергова брехня від зеленської хламідії
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19.11.2021 08:59 Відповісти
А хіба ще в 2020 році не підвищували так, що аж лікарі змушені були виїзджати на роботу за кордон?
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19.11.2021 09:21 Відповісти
слава охметову, пальцем Лероса
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19.11.2021 09:27 Відповісти
8000 долларов?
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19.11.2021 10:05 Відповісти
Вже вчора зайшов завхоз з отг і сказав що сумістить маніпуляційну з туалетом, і скоротить персонал.
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19.11.2021 10:43 Відповісти
Х.з., что об этом говорит Арахамия,но нас уже собирали и предупредили о отпусках за свой счёт в 2022м ,с целью экономии фонда зарплаты
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19.11.2021 11:58 Відповісти
Да! Забыл .О грядущей оптимизации тоже напомнили, а кто будет 3.14здеть против оклада и доплат с премиальными команды эфэктывных медичных мэнэджэрив( руководства больницы), того точно оптимизируют
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19.11.2021 12:03 Відповісти
 
 