РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16396 посетителей онлайн
Новости Общество
2 309 21
наука (694) Патон (27) премия (469)

Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Патона

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Патона

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №585/2021 опубликован на сайте Президента.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 4, пункта 2 статьи 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю утвердить прилагаемые: описание Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; рисунок Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; описание Диплома лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона", - говорится в документе.

Указом установлено осуществлять присуждение премии по результатам конкурса, проведенного Комитетом по Государственным премиям Украины в области науки и техники в соответствии с Положением о Государственной премии Украины в области науки и техники, утвержденным указом Президента Украины от 31 мая 2016 года № 230.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

17 ноября Кабинет Министров одобрил проект указа Президента о национальной премии имени Бориса Патона.

Читайте: Зеленский подписал закон о создании Национальной премии имени Бориса Патона

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
ЗЕпрезиденту вже давно треба підписувати указ про запровадження премії Дарвіна, особливо своїм однопартійцям - Арахамії, Стефанчуку, Третьяковій, Гетьманцеву, Монастирському та іншим варіятам.
показать весь комментарий
19.11.2021 05:44
+2
Мост Патона начали строить в 1940-м году, а закончили в 1953-м.
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.

показать весь комментарий
19.11.2021 06:48
+2
если он наградил этого мужчину, то нет
показать весь комментарий
19.11.2021 08:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі нагороди, укази підписані президентом-зрадником - принижують досягнення нагороджених.
показать весь комментарий
19.11.2021 03:19 Ответить
если он наградил этого мужчину, то нет
показать весь комментарий
19.11.2021 08:35 Ответить
ви ніпанімаєтє. єто другоє.
показать весь комментарий
19.11.2021 08:51 Ответить
🐲🤢🤡"ЗЕЛЕНЕ ЧМО" 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
показать весь комментарий
19.11.2021 08:58 Ответить
то ви мене зара нашампуріли-напялили-загеросили?
по злому, чі спонтанно, чі я не доґнав?
показать весь комментарий
19.11.2021 09:03 Ответить
ЗЕпрезиденту вже давно треба підписувати указ про запровадження премії Дарвіна, особливо своїм однопартійцям - Арахамії, Стефанчуку, Третьяковій, Гетьманцеву, Монастирському та іншим варіятам.
показать весь комментарий
19.11.2021 05:44 Ответить
Коляна - котлету пропустили
показать весь комментарий
19.11.2021 09:00 Ответить
міст Патона не криворогатий!
як зелені загребуть Київ? - пряме "велике будівництво" до кацапляндіі.
Кияни - не дайте цьому статися!
показать весь комментарий
19.11.2021 06:03 Ответить
Мост Патона начали строить в 1940-м году, а закончили в 1953-м.
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.

показать весь комментарий
19.11.2021 06:48 Ответить
максімовіч, до вас не видписувався...
і ви до мене теж ніколи більше..
кацапнею тхне від вас...
показать весь комментарий
19.11.2021 07:03 Ответить
Тут водки нет, шуруй домой.
показать весь комментарий
19.11.2021 07:13 Ответить
Опять сутками в каждой новости гадить будешь?😂🌷
показать весь комментарий
19.11.2021 07:27 Ответить
повеликобудівнуйте вже велику трасу з московіі до Київа для кацапськів танків...
1000 раз сеня був правий - краще маленькій тин ніж асфальтована траса для оккупантів.
показать весь комментарий
19.11.2021 06:14 Ответить
За 60 лет на одной должности?
показать весь комментарий
19.11.2021 07:14 Ответить
коли ж ми нарешті дочекаємося премії імені вазєлінського? в одну тисячу грівєнь? мядаль та ордєн владіміра нєлохооманського? нєт мочі ждать. панімаєтє ?
показать весь комментарий
19.11.2021 08:50 Ответить
вот же ж падло...
показать весь комментарий
19.11.2021 09:17 Ответить
докі своіх зелених вошей з себе не витравите - все буде як зараз....
і діткам нашим все після вас-нас зелених відновляти...
показать весь комментарий
19.11.2021 09:20 Ответить
Если то, что человек делал, начинает интенсивно разрушаться,
как мост Патона - вручается эта премия.
Надо ввести ещё 3 степени патонизма.
показать весь комментарий
19.11.2021 09:24 Ответить
патон неплохое шапито создал,
хорошо в нём прозаведывал, бабло ...
показать весь комментарий
19.11.2021 09:31 Ответить
Генерал Зеленский проверяет ведомость на выплату своей зарплаты.

показать весь комментарий
19.11.2021 10:44 Ответить
 
 