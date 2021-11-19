Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Патона
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №585/2021 опубликован на сайте Президента.
"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 4, пункта 2 статьи 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю утвердить прилагаемые: описание Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; рисунок Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; описание Диплома лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона", - говорится в документе.
Указом установлено осуществлять присуждение премии по результатам конкурса, проведенного Комитетом по Государственным премиям Украины в области науки и техники в соответствии с Положением о Государственной премии Украины в области науки и техники, утвержденным указом Президента Украины от 31 мая 2016 года № 230.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
17 ноября Кабинет Министров одобрил проект указа Президента о национальной премии имени Бориса Патона.
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по злому, чі спонтанно, чі я не доґнав?
як зелені загребуть Київ? - пряме "велике будівництво" до кацапляндіі.
Кияни - не дайте цьому статися!
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.
і ви до мене теж ніколи більше..
кацапнею тхне від вас...
1000 раз сеня був правий - краще маленькій тин ніж асфальтована траса для оккупантів.
і діткам нашим все після вас-нас зелених відновляти...
как мост Патона - вручается эта премия.
Надо ввести ещё 3 степени патонизма.
хорошо в нём прозаведывал, бабло ...