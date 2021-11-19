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Зеленський підписав указ щодо присудження премії імені Патона

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський підписав указ щодо присудження премії імені Патона

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо присудження Національної премії України імені Бориса Патона.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 585/2021 опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статті 4, пункту 2 статті 11 Закону України "Про державні нагороди України постановляю затвердити такі, що додаються: опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; малюнок Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона", - ідеться в документі.

Указом встановлено здійснювати присудження премії за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки відповідно до Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого указом Президента України від 31 травня 2016 року № 230.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

17 листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента щодо національної премії імені Бориса Патона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про створення Національної премії імені Бориса Патона

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
ЗЕпрезиденту вже давно треба підписувати указ про запровадження премії Дарвіна, особливо своїм однопартійцям - Арахамії, Стефанчуку, Третьяковій, Гетьманцеву, Монастирському та іншим варіятам.
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19.11.2021 05:44
+2
Мост Патона начали строить в 1940-м году, а закончили в 1953-м.
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.

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19.11.2021 06:48
+2
если он наградил этого мужчину, то нет
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19.11.2021 08:35
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всі нагороди, укази підписані президентом-зрадником - принижують досягнення нагороджених.
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19.11.2021 03:19 Відповісти
если он наградил этого мужчину, то нет
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19.11.2021 08:35 Відповісти
ви ніпанімаєтє. єто другоє.
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19.11.2021 08:51 Відповісти
🐲🤢🤡"ЗЕЛЕНЕ ЧМО" 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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19.11.2021 08:58 Відповісти
то ви мене зара нашампуріли-напялили-загеросили?
по злому, чі спонтанно, чі я не доґнав?
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19.11.2021 09:03 Відповісти
ЗЕпрезиденту вже давно треба підписувати указ про запровадження премії Дарвіна, особливо своїм однопартійцям - Арахамії, Стефанчуку, Третьяковій, Гетьманцеву, Монастирському та іншим варіятам.
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19.11.2021 05:44 Відповісти
Коляна - котлету пропустили
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19.11.2021 09:00 Відповісти
міст Патона не криворогатий!
як зелені загребуть Київ? - пряме "велике будівництво" до кацапляндіі.
Кияни - не дайте цьому статися!
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19.11.2021 06:03 Відповісти
Мост Патона начали строить в 1940-м году, а закончили в 1953-м.
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.

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19.11.2021 06:48 Відповісти
максімовіч, до вас не видписувався...
і ви до мене теж ніколи більше..
кацапнею тхне від вас...
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19.11.2021 07:03 Відповісти
Тут водки нет, шуруй домой.
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19.11.2021 07:13 Відповісти
Опять сутками в каждой новости гадить будешь?😂🌷
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19.11.2021 07:27 Відповісти
повеликобудівнуйте вже велику трасу з московіі до Київа для кацапськів танків...
1000 раз сеня був правий - краще маленькій тин ніж асфальтована траса для оккупантів.
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19.11.2021 06:14 Відповісти
За 60 лет на одной должности?
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19.11.2021 07:14 Відповісти
коли ж ми нарешті дочекаємося премії імені вазєлінського? в одну тисячу грівєнь? мядаль та ордєн владіміра нєлохооманського? нєт мочі ждать. панімаєтє ?
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19.11.2021 08:50 Відповісти
вот же ж падло...
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19.11.2021 09:17 Відповісти
докі своіх зелених вошей з себе не витравите - все буде як зараз....
і діткам нашим все після вас-нас зелених відновляти...
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19.11.2021 09:20 Відповісти
Если то, что человек делал, начинает интенсивно разрушаться,
как мост Патона - вручается эта премия.
Надо ввести ещё 3 степени патонизма.
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19.11.2021 09:24 Відповісти
патон неплохое шапито создал,
хорошо в нём прозаведывал, бабло ...
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19.11.2021 09:31 Відповісти
Генерал Зеленский проверяет ведомость на выплату своей зарплаты.

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19.11.2021 10:44 Відповісти
 
 