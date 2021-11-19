Зеленський підписав указ щодо присудження премії імені Патона
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Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо присудження Національної премії України імені Бориса Патона.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 585/2021 опублікований на сайті Президента.
"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статті 4, пункту 2 статті 11 Закону України "Про державні нагороди України постановляю затвердити такі, що додаються: опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; малюнок Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона; опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона", - ідеться в документі.
Указом встановлено здійснювати присудження премії за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки відповідно до Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого указом Президента України від 31 травня 2016 року № 230.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
17 листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу Президента щодо національної премії імені Бориса Патона.
Будь ласка, зачекайте...
по злому, чі спонтанно, чі я не доґнав?
як зелені загребуть Київ? - пряме "велике будівництво" до кацапляндіі.
Кияни - не дайте цьому статися!
Сейчас он разрушается на глазах.
Наследие совкового прошлого.
і ви до мене теж ніколи більше..
кацапнею тхне від вас...
1000 раз сеня був правий - краще маленькій тин ніж асфальтована траса для оккупантів.
і діткам нашим все після вас-нас зелених відновляти...
как мост Патона - вручается эта премия.
Надо ввести ещё 3 степени патонизма.
хорошо в нём прозаведывал, бабло ...