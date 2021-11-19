Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто "орденом Дружбы"
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Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "орденом Дружбы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента страны-агрессора.
Сийярто наградили за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".
Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, который вступил в силу 28 сентября 2017, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.
Отношения Украины и Венгрии ухудшились еще больше после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье
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а с награждением Зели и Ермака чего тянет ?
Но тогда Венгрия была союзником Рейха.
Интересно, как в НАТО отреагируют на получение наград министром страны-союзницы от страны-врага.