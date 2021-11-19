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Новости За рубежом
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Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто "орденом Дружбы"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто

Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "орденом Дружбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента страны-агрессора.

Сийярто наградили за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, который вступил в силу 28 сентября 2017, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились еще больше после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье

Также читайте: В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
Красномовнішого клейма не придумаєш!
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19.11.2021 10:36
+26
Ото ж ти, *****, і відпрацьовуєш справно. Зараза така.
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19.11.2021 10:36
+19
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!
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19.11.2021 10:38
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Ото ж ти, *****, і відпрацьовуєш справно. Зараза така.
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19.11.2021 10:36 Ответить
Без нефти, газа с оккупированных территорий северных народов Рашка - это отсталая, загаженная помойка. Ботоксный фюрер Путлер подсаживает сейчас своё в очередной раз препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, в основном русских. И ещё пытается распространять свою стадно-холуйскую систему управления государством на другие страны. Ботоксную крысу поддерживают в основном хамоватые русские Шариковы, подсаженные на лживую пропаганду в гебельсовском стиле от вертухаев купленного кремлёвским ворьём зомбоящика
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19.11.2021 10:55 Ответить
Фрау Шмеркель и мосье Микрон лопнут от зависти
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19.11.2021 10:59 Ответить
Не дратуйте москальського члєна NATO)))
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19.11.2021 11:06 Ответить
Красномовнішого клейма не придумаєш!
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19.11.2021 10:36 Ответить
На черзі ЗЄнелох
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19.11.2021 10:38 Ответить
В Европе всё больше прослеживается стремление уйти от такого порочного явления как так называемая "шрёдеризация". Этим термином стали с недавних пор называть процесс, когда российская власть, Кремль и приближённые к нему нувориши, в основном за счёт огромных нефтегазовых денег оказывали влияние на некоторых политиков в Европе. По сути, это было ползучее вовлечение их в коррупционные схемы, которые являются стандартной практикой для российской власти. За счёт этих денег тайно и иногда явно, как в случае со Шрёдером, скупались "агенты влияния", "полезные идиоты" для Кремля в европейском политическом спектре
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19.11.2021 10:58 Ответить
Красуня явно до смаку пині.
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19.11.2021 11:33 Ответить
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!
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19.11.2021 10:38 Ответить
Лол))) я не читая комментов написал свое сообщение, потом смотрю , такое уже есть
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19.11.2021 10:46 Ответить
Ахахах, так За заслуги же надо
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19.11.2021 10:44 Ответить
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
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19.11.2021 10:45 Ответить
Ось і засмердів черговий кремлівський *****. Терміно посилити на Закарпатті боротьбу з усим мадярським, як з впливом недружньої (навіть, - ворожої) держави. Першим чином, заборонити в умовах енергетичної кризи експорт до Угорщини електроенергії, прининити будь-які перемовини з мовного питання та встановити норму навчання виключно на державній мові, звернутись до ЄС з проханням переглянути питання стосунків Євросоюзу з мад'ярами на фоні відкритої зради інтересів ЄС та НАТО.
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19.11.2021 10:50 Ответить
Стоїть верба поблизу лісу
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19.11.2021 10:51 Ответить
Короче говоря, мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование.
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19.11.2021 10:51 Ответить
Они очень могут помочь Московии взять в кольцо наше государство Украину, для возврата в Московское стойло
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19.11.2021 11:14 Ответить
главное для мадяров при взятии в кольцо Украины - не обосраться с натуги..
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19.11.2021 13:01 Ответить
нашошала
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19.11.2021 10:52 Ответить
Мадьярня совсем не палится.))
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19.11.2021 10:52 Ответить
******* драные
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19.11.2021 10:52 Ответить
Шось кремлівський педофіл почав "видавати" всю свою агентуру, дурень. Це добре, дуже добре.
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19.11.2021 10:54 Ответить
На очереди тёзка ***** - Бубочка. Орден "Лучшему иностранному агенту"
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19.11.2021 10:56 Ответить
Дал премию агенту.
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19.11.2021 10:54 Ответить
не удивлен
а с награждением Зели и Ермака чего тянет ?
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19.11.2021 10:55 Ответить
Мы рады принять эмигрантов с Беларуси!
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19.11.2021 10:55 Ответить
Мальчиша-Плохиша наградили банкой варенья
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19.11.2021 10:56 Ответить
Боярышниковое варенье с нового урожая
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19.11.2021 10:58 Ответить
от такой "награды" отмыться будет тяжело в будущем.
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19.11.2021 10:58 Ответить
Дешёвая, общедоступная певица ртом и не только, Анялорак ездила в аннексированный Крым за алюминиевым самоваром, которым её наградили путинские выродки за плевок в сторону Украины..... Венгерское "сиятро" - из той же породы шестёрок - попрошаек, любитель запаха путенских гениталий....
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19.11.2021 10:59 Ответить
Надо Путину нагородить и Ермака-Зеленского за великолепную операцию "Вагнергейт"
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19.11.2021 11:03 Ответить
Орден "Дружбы" из рук путина - это как орден "Любви" из рук Чикатило.
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19.11.2021 11:04 Ответить
Крыс своих Путлер всегда палит...
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19.11.2021 11:04 Ответить
Всё что нужно знать о сегодняшней Венгрии ! Ни фига мы с ними ни о чем не договоримся и в НАТО они поперек дороги нам лягут. Это продажные шавки фашиствующих режимов со стажем ! Такие твари понимают только грубую силу и подкуп !
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19.11.2021 11:05 Ответить
Кремлевский убийца пуюлично подтвердил, сийярто продажная проститутка.
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19.11.2021 11:07 Ответить
ху@ло ******* наградил, как трогательно ...
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19.11.2021 11:08 Ответить
Визитку Яроша забыл...
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19.11.2021 11:12 Ответить
А що з цього приводу скаже наш "розовощекій піонер" Кулєба, який ще нещодавно ручкався з цим ************** мад'ярським покидьком?
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19.11.2021 11:16 Ответить
У мене є мемуарне видання книги "Пятьдесят лет в строю" О О Ігнатьєва (військового аташе у Франції часів І Світової війни) І він там згадує що коли після війни він був у Берліні то зустрічався з колишнім російським послом Гуляючи по Берліну посол вказав йому на погруддя видатних діячів Німеччмни кінця 19 -початку ХХ століття і сказав: "Усіх увічнили! Одна стара Клейнміхель без увічнення залишилася! А вона ой як "заслужила" і для Німеччини ой як багато зробила!" (Графиня Клейнміхель у Петербурзі тримала свій політичний салон який збирав усіх "германофілів" Були здогадки що саме він був "кришею" для німецької резидентури) Ну а Сійярто не забули "увіковічнить" - щоб не забував хто саме його "годує"! Він теж "ой як багато зробив" для Росії!
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19.11.2021 11:19 Ответить
Прям вижу, как в разгар ВМВ Гитлер награждает Министра Венгрии.

Но тогда Венгрия была союзником Рейха.

Интересно, как в НАТО отреагируют на получение наград министром страны-союзницы от страны-врага.
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19.11.2021 11:27 Ответить
А к ордену еще прилагаются акции ГАЗПРОМа!
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19.11.2021 11:55 Ответить
А в додачу до ордену дозволив ****** поцілувати себе в д@пу...
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19.11.2021 12:14 Ответить
а макрона... или эта европейская повия похлеще французской
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19.11.2021 12:46 Ответить
Уже в открытую свою агентуру награждают
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19.11.2021 12:46 Ответить
Недофашики лаптеногие награждают недофашиков - *******...
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19.11.2021 14:03 Ответить
"Каинова печать"
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19.11.2021 15:31 Ответить
 
 