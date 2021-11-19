Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сійярто орденом Дружби

Президент Росії Володимир Путін нагородив міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто орденом Дружби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ президента країни-агресора.

Сійярто нагородили за "великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва".

Нагадаємо, відносини Угорщини та України ускладнилися на тлі мовного питання. Так, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який починає реформу освіти в Україні. Документ, який набув чинності 28 вересня 2017 року, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Згодом у МЗС Румунії висловили стурбованість ухваленим ВРУ законом про освіту, а Угорщина заявила, що припиняє підтримку України на міжнародній арені.

Відносини України та Угорщини погіршилися ще більше після скандалу з роздачею угорських паспортів на Закарпатті

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