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Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сійярто орденом Дружби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сійярто орденом Дружби

Президент Росії Володимир Путін нагородив міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто орденом Дружби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ президента країни-агресора.

Сійярто нагородили за "великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва".

Нагадаємо, відносини Угорщини та України ускладнилися на тлі мовного питання. Так, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який починає реформу освіти в Україні. Документ, який набув чинності 28 вересня 2017 року, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Згодом у МЗС Румунії висловили стурбованість ухваленим ВРУ законом про освіту, а Угорщина заявила, що припиняє підтримку України на міжнародній арені.

Відносини України та Угорщини погіршилися ще більше після скандалу з роздачею угорських паспортів на Закарпатті

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Красномовнішого клейма не придумаєш!
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19.11.2021 10:36
+26
Ото ж ти, *****, і відпрацьовуєш справно. Зараза така.
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19.11.2021 10:36
+19
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!
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19.11.2021 10:38
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Ото ж ти, *****, і відпрацьовуєш справно. Зараза така.
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19.11.2021 10:36 Відповісти
Без нефти, газа с оккупированных территорий северных народов Рашка - это отсталая, загаженная помойка. Ботоксный фюрер Путлер подсаживает сейчас своё в очередной раз препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, в основном русских. И ещё пытается распространять свою стадно-холуйскую систему управления государством на другие страны. Ботоксную крысу поддерживают в основном хамоватые русские Шариковы, подсаженные на лживую пропаганду в гебельсовском стиле от вертухаев купленного кремлёвским ворьём зомбоящика
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Фрау Шмеркель и мосье Микрон лопнут от зависти
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19.11.2021 10:59 Відповісти
Не дратуйте москальського члєна NATO)))
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19.11.2021 11:06 Відповісти
Красномовнішого клейма не придумаєш!
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19.11.2021 10:36 Відповісти
На черзі ЗЄнелох
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19.11.2021 10:38 Відповісти
В Европе всё больше прослеживается стремление уйти от такого порочного явления как так называемая "шрёдеризация". Этим термином стали с недавних пор называть процесс, когда российская власть, Кремль и приближённые к нему нувориши, в основном за счёт огромных нефтегазовых денег оказывали влияние на некоторых политиков в Европе. По сути, это было ползучее вовлечение их в коррупционные схемы, которые являются стандартной практикой для российской власти. За счёт этих денег тайно и иногда явно, как в случае со Шрёдером, скупались "агенты влияния", "полезные идиоты" для Кремля в европейском политическом спектре
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19.11.2021 10:58 Відповісти
Красуня явно до смаку пині.
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19.11.2021 11:33 Відповісти
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!
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19.11.2021 10:38 Відповісти
Лол))) я не читая комментов написал свое сообщение, потом смотрю , такое уже есть
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19.11.2021 10:46 Відповісти
Ахахах, так За заслуги же надо
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19.11.2021 10:44 Відповісти
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
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19.11.2021 10:45 Відповісти
Ось і засмердів черговий кремлівський *****. Терміно посилити на Закарпатті боротьбу з усим мадярським, як з впливом недружньої (навіть, - ворожої) держави. Першим чином, заборонити в умовах енергетичної кризи експорт до Угорщини електроенергії, прининити будь-які перемовини з мовного питання та встановити норму навчання виключно на державній мові, звернутись до ЄС з проханням переглянути питання стосунків Євросоюзу з мад'ярами на фоні відкритої зради інтересів ЄС та НАТО.
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19.11.2021 10:50 Відповісти
Стоїть верба поблизу лісу
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19.11.2021 10:51 Відповісти
Короче говоря, мадьяры- шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование.
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19.11.2021 10:51 Відповісти
Они очень могут помочь Московии взять в кольцо наше государство Украину, для возврата в Московское стойло
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19.11.2021 11:14 Відповісти
главное для мадяров при взятии в кольцо Украины - не обосраться с натуги..
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19.11.2021 13:01 Відповісти
нашошала
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19.11.2021 10:52 Відповісти
Мадьярня совсем не палится.))
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19.11.2021 10:52 Відповісти
******* драные
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19.11.2021 10:52 Відповісти
Шось кремлівський педофіл почав "видавати" всю свою агентуру, дурень. Це добре, дуже добре.
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19.11.2021 10:54 Відповісти
На очереди тёзка ***** - Бубочка. Орден "Лучшему иностранному агенту"
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19.11.2021 10:56 Відповісти
Дал премию агенту.
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19.11.2021 10:54 Відповісти
не удивлен
а с награждением Зели и Ермака чего тянет ?
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Мы рады принять эмигрантов с Беларуси!
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Мальчиша-Плохиша наградили банкой варенья
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19.11.2021 10:56 Відповісти
Боярышниковое варенье с нового урожая
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19.11.2021 10:58 Відповісти
от такой "награды" отмыться будет тяжело в будущем.
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19.11.2021 10:58 Відповісти
Дешёвая, общедоступная певица ртом и не только, Анялорак ездила в аннексированный Крым за алюминиевым самоваром, которым её наградили путинские выродки за плевок в сторону Украины..... Венгерское "сиятро" - из той же породы шестёрок - попрошаек, любитель запаха путенских гениталий....
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19.11.2021 10:59 Відповісти
Надо Путину нагородить и Ермака-Зеленского за великолепную операцию "Вагнергейт"
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19.11.2021 11:03 Відповісти
Орден "Дружбы" из рук путина - это как орден "Любви" из рук Чикатило.
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19.11.2021 11:04 Відповісти
Крыс своих Путлер всегда палит...
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19.11.2021 11:04 Відповісти
Всё что нужно знать о сегодняшней Венгрии ! Ни фига мы с ними ни о чем не договоримся и в НАТО они поперек дороги нам лягут. Это продажные шавки фашиствующих режимов со стажем ! Такие твари понимают только грубую силу и подкуп !
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19.11.2021 11:05 Відповісти
Кремлевский убийца пуюлично подтвердил, сийярто продажная проститутка.
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19.11.2021 11:07 Відповісти
ху@ло ******* наградил, как трогательно ...
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Визитку Яроша забыл...
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19.11.2021 11:12 Відповісти
А що з цього приводу скаже наш "розовощекій піонер" Кулєба, який ще нещодавно ручкався з цим ************** мад'ярським покидьком?
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19.11.2021 11:16 Відповісти
У мене є мемуарне видання книги "Пятьдесят лет в строю" О О Ігнатьєва (військового аташе у Франції часів І Світової війни) І він там згадує що коли після війни він був у Берліні то зустрічався з колишнім російським послом Гуляючи по Берліну посол вказав йому на погруддя видатних діячів Німеччмни кінця 19 -початку ХХ століття і сказав: "Усіх увічнили! Одна стара Клейнміхель без увічнення залишилася! А вона ой як "заслужила" і для Німеччини ой як багато зробила!" (Графиня Клейнміхель у Петербурзі тримала свій політичний салон який збирав усіх "германофілів" Були здогадки що саме він був "кришею" для німецької резидентури) Ну а Сійярто не забули "увіковічнить" - щоб не забував хто саме його "годує"! Він теж "ой як багато зробив" для Росії!
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19.11.2021 11:19 Відповісти
Прям вижу, как в разгар ВМВ Гитлер награждает Министра Венгрии.

Но тогда Венгрия была союзником Рейха.

Интересно, как в НАТО отреагируют на получение наград министром страны-союзницы от страны-врага.
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19.11.2021 11:27 Відповісти
А к ордену еще прилагаются акции ГАЗПРОМа!
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19.11.2021 11:55 Відповісти
А в додачу до ордену дозволив ****** поцілувати себе в д@пу...
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19.11.2021 12:14 Відповісти
а макрона... или эта европейская повия похлеще французской
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Уже в открытую свою агентуру награждают
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Недофашики лаптеногие награждают недофашиков - *******...
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19.11.2021 14:03 Відповісти
"Каинова печать"
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19.11.2021 15:31 Відповісти
 
 