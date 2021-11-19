Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сійярто орденом Дружби
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін нагородив міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто орденом Дружби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ президента країни-агресора.
Сійярто нагородили за "великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва".
Нагадаємо, відносини Угорщини та України ускладнилися на тлі мовного питання. Так, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який починає реформу освіти в Україні. Документ, який набув чинності 28 вересня 2017 року, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
Згодом у МЗС Румунії висловили стурбованість ухваленим ВРУ законом про освіту, а Угорщина заявила, що припиняє підтримку України на міжнародній арені.
Відносини України та Угорщини погіршилися ще більше після скандалу з роздачею угорських паспортів на Закарпатті
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а с награждением Зели и Ермака чего тянет ?
Но тогда Венгрия была союзником Рейха.
Интересно, как в НАТО отреагируют на получение наград министром страны-союзницы от страны-врага.