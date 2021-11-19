Россия действует очень цинично и провокационно, де-факто она уже вышла из минского процесса, - представитель Украины в ТКГ Мережко

Россия де-факто уже вышла из минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Но она открыто об этом не будет заявлять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявил Александр Мережко, заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Россия действует очень цинично и провокационно. Потому что, с одной стороны Россия не делает открытое заявление, что они собираются выйти из Минского процесса или из Нормандского формата. С другой стороны, Россия полностью блокировала весь переговорный Минский процесс, и абсолютно не собирается выполнять Минские договоренности. Она заявляет, что она не является стороной конфликта, не является стороной Минских договоренностей, и, по сути, не собирается их выполнять. Это парадоксальная ситуация", - сказал он.

Мережко отметил, что Россия и далее не будет открыто заявлять о выходе из Минского переговорного процесса, во-первых, потому что это "окончательно подорвет остатки доверия к ней со стороны западных партнеров".

"А Россия по прежнему называет Францию и Германию своими партнерами", - добавил он.

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Во-вторых, выход РФ из Минского процесса - это новые санкции со стороны Запада.

"То есть санкции, которые уже были введены за попытку аннексии Крыма и за вооруженное вторжение на Донбасс, останутся. Но могут появиться еще новые санкции, если Россия окончательно выйдет из Минского процесса", - продолжил Мережко.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ заявил, что де-факто РФ уже вышла из Минского формата.

"Но открыто она не делает заявления об этом. Наоборот, Россия пытается обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Хотя это тотальная ложь, и наши западные партнеры все это прекрасно видят, понимают, в том числе, ОБСЕ, которая является медиатором, посредником в этом процессе. Они тоже это все прекрасно видят", - резюмировал он.