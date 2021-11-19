Росія діє дуже цинічно і провокаційно, де-факто вона вже вийшла з мінського процесу, - представник України в ТКГ Мережко

Росія де-факто вже вийшла з мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але вона відкрито про це не заявлятиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" заявив Олександр Мережко, заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, Росія не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з мінського процесу або з Нормандського формату. З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний мінський процес, і абсолютно не збирається виконувати мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною мінських домовленостей, і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація", - сказав він.

Мережко зазначив, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід з мінського переговорного процесу, по-перше, тому що це "остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів".

"А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін

По-друге, вихід РФ із мінського процесу - це нові санкції із боку Заходу.

"Тобто санкції, які вже були запроваджені за спробу анексії Криму та за збройне вторгнення на Донбас, залишаться. Але можуть з'явитися ще нові санкції, якщо Росія остаточно вийде з мінського процесу", - продовжив Мережко.

Заступник глави української делегації у ТКГ заявив, що де-факто РФ уже вийшла з мінського формату.

"Але відкрито вона не робить заяви про це. Навпаки, Росія намагається звинуватити Україну у зриві мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють, зокрема, ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі. Вони теж це все чудово бачать", - резюмував він.