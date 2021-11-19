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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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США (23177) Нуланд (302) Резников (1167)

Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, - Нуланд. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Министр обороны Украины Алексей Резников в Вашингтоне провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твитере.

"Спасибо за радушный прием и продуктивную встречу, заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. У Украины и США как стратегических партнеров много вызовов: в рамках продолжения развития стратегического оборонного партнерства, в противодействии агрессии РФ... Я уверен, что это будет замечательное партнерство", – написал Резников в своем в твитере в пятницу.

В свою очередь Нуланд в твитере подчеркнула, что приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима.

"Рада встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым во время его первой поездки в Вашингтон в качестве министра. Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима", - написала Нуланд.

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Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, - Нуланд 01
Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, - Нуланд 02

Автор: Наталя Джума
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Краще би пані Нуланд ще пам'ятала о відданості будапештському меморандуму
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19.11.2021 11:08 Ответить
Що саме не було виконано з цього меморандуму?
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19.11.2021 11:20 Ответить
А там вообще что то викононо? Кроме обязательства Украины отдать лишиться яо.
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19.11.2021 11:24 Ответить
Фоткі супер! Віка, так з якою метою наш іздив то?
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19.11.2021 11:16 Ответить
всі вони там "наші", лиш нажаль НЕ НАШІ
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19.11.2021 13:11 Ответить
Все что нужно Резникову рассказал глава Пентагона Ллойд Остин...Джавелины для Украины уже в пути... Остальное в процессе...
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19.11.2021 11:22 Ответить
джавелінів там на півдня бойових дій
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19.11.2021 13:07 Ответить
Поэтому Крым и Донбас оккупированы россией.....
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19.11.2021 11:30 Ответить
выражают ********** приверженность условиям Бангладешского меморандума
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19.11.2021 12:32 Ответить
брехня, брехня, брехня, брехня....
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19.11.2021 12:52 Ответить
коли здорові сили Америки нарешті повикидають цю путіноїдну сволоту???
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19.11.2021 12:56 Ответить
подивіться лише, в що ця неадекватна вдягнена!
це їй лавров пошив, чи блм-щики подарували?
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19.11.2021 13:01 Ответить
А не та ли это Пафосная Бабища Витулька Нуланд которая вместо членства в НАТО (штаб-квартира в Брюсселе) предложила Украине членство в Роттердам и Копенгаген, шоб голова не шаталась?
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19.11.2021 13:16 Ответить
 
 