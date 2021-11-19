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Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас вторую неделю подряд видим снижение количества новых случаев заболевания и количества госпитализации. Сегодня, например, количество выздоровевших пациентов большее чем заболевших. Это положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости и мы ожидаем тенденции к понижению", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав отслеживает ситуацию с COVID-19 в европейском регионе и видит там стремительный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Также читайте: Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что из-за этого Минздрав не исключает, что в Украине потенциально возможна очередная вспышка заболеваемости.

"Для того чтобы этого не произошло, чтобы не увеличивалось количество случаев, нужно вакцинироваться. В Украине сегодня вакцинированы более 40% украинцев по крайней мере одной дозой. Это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%", - добавил министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
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19.11.2021 11:57
+8
Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
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19.11.2021 12:13
+6
дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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19.11.2021 11:58
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скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
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19.11.2021 11:57 Ответить
а Индия?
там ваще трупов в Ганг спускают, как и фекалии
Кстати, видео .... видел - кацап идет по городу в котором по словам пропагандонов - все забито трупами, на парковках тупо подкидывают их в чужие костры - ничего такого нету, крематорий спокойно работает и нет никаких куч с мертвыми индусами.
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19.11.2021 12:30 Ответить
Тело человека горит около двух часов. Если раковый - то дольше. Вопрос: сколько трупов можно кремировать за сутки?
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19.11.2021 12:32 Ответить
миллион за год, в восьми печах руфельных, кто усомнится.... ну во понял.
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19.11.2021 12:40 Ответить
В крематориях - газовые печи, а не муфельные.
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19.11.2021 12:43 Ответить
ну значит тем более я оскорбил чувства наживающихся на этом, что указал выше.(хоть пойти и зацепить шею за петлю гггг)
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19.11.2021 12:47 Ответить
Целых 2 часа? Да Вы гурман...
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19.11.2021 15:05 Ответить
Был когда-то на экскурсии по работе в Киевском крематории. Печники мне довольно подробно объяснили весь процесс.
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19.11.2021 15:17 Ответить
Да еще установлена суточная планка тестирования, в пределах 15 000 000.
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19.11.2021 12:13 Ответить
Посмотрели на упавшую выручку от транспорта и заведений -
вот и "прошла". Новогодние распродажи срывать нельзя.
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19.11.2021 17:35 Ответить
дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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19.11.2021 11:58 Ответить
я об этом и говорю - эти дебилы срав.нивают Байденщину или Рашку с нами, но там население как то поболее будет.
твердейшее первое место в мире, а эти твари гундят еще что то.
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19.11.2021 12:27 Ответить
Який преЗЕдент, такий і Кабмін. А преЗЕдент ще й зрадник! 73% хотіло посміятися? Нехай тепер регоче до смерті! Вибрали кловуна-наркомана-зражника і хочуть при цьому ще й жити?!?! Що за країна імбіцилів?!
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19.11.2021 17:38 Ответить
Новый Год и Букавель еще впереди.... Как ты обьяснишь мудрому нариду что сертификат вакцинации это не удостоверение Бэтмена?????
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19.11.2021 11:58 Ответить
Вот и хорошо . Слишком много "бессмертных" без маски и не вакцинированных . Ничего , естественный отбор сработает .
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19.11.2021 11:59 Ответить
Уже работает.
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19.11.2021 12:10 Ответить
Ну да, ну да естественный отбор работает а естественный имунитет нет. Логика у вас однако
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19.11.2021 12:48 Ответить
Рано, Ляшко, рано. Надо где-то в середине декабря.
Чтобьі все Буковели для зеленого ублюдка к новому году открьілись
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19.11.2021 12:06 Ответить
шо? снова? Мы каждый день нащупываем новый пик и проходим его
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19.11.2021 12:08 Ответить
Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
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19.11.2021 12:13 Ответить
Делали 150 тыс тестов а сейчас 110тыс, вот отсюда и якобы снижение.
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19.11.2021 12:13 Ответить
Ну тесты же принудительно не делаются. Только при обращении к врачу или в лабораторию. Значит таких обращений стало меньше.
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19.11.2021 12:20 Ответить
Хотілося б спитати у Ляшка який це пік - малий чи великий? Бо по статистиці цього не видно.
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19.11.2021 12:14 Ответить
Та невже? Я напишу то что слышал днями лично в одном из сел:
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за направление на бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты.
И наверняка так не только в этой раенной поликлинике, а везде
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19.11.2021 12:15 Ответить
А тебе в этом селе не рассказали, что это за райцентр возле Белой Церкви?
Біла Церква - центр однойменного району Київської області, розташована на р.Рось.
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19.11.2021 12:23 Ответить

эти тесты до одного места - пока подтвердят, то иногда поциент уже ниже земли, а соседи и родня уже пьяные и поделившие наследство.
этого Ляшко надо везти до таких докторов и тут диалог:
- Я министр.
- Че?
- деньги берете за тесты?
- не.
- До сви-Дания
- до сви-Голландия, дверь закрой - дует.
- Дует?
- Нет блин, трио.
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19.11.2021 12:25 Ответить
Имя, сестра, имя!
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19.11.2021 15:25 Ответить
Ур-ря
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19.11.2021 12:16 Ответить
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19.11.2021 12:27 Ответить
Врач, сорри, рвач на пике.
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19.11.2021 12:20 Ответить
*****, в пересчете на миллиард жи*елей - мы далеко обогнали Рашку и Байдена по смертям, а тут чмудила, который закрывал парки для того "шоб боялись", не на нарах - а на должности министра и еще чет лепечет????
Виктор, вы православный? Так вот - у вас будет другая должность - прямо возле левой руки Сотоны(возле правой - Сталин). издевается блин, "министр"
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19.11.2021 12:21 Ответить
Ура-а-а, завтра уже будем не на третьем месте в мире по смертности?
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19.11.2021 12:22 Ответить
оптимистично так... коля-каклета просит послабить карантин??? гереги бьют тревогу - маловатая выручка???? да и тысяча презенелоха на развлечения не за горами... надо как-то помочь ее потратить (итить) на кино-цирк-театр-тошниловки и дотянуть как-то до новогодних корпоративов.... а там....а там что будет - то будет... но оно будет уже в 2022 отчетном году ... (под новый пик - новые денежные потоки опять жеж...)
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19.11.2021 12:23 Ответить
Новогодние праздники то святое.
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19.11.2021 13:16 Ответить
новогодний чёс - то святое ))))
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19.11.2021 13:59 Ответить
ЗЕТИТАНИК прошел полпути до встречи с ПЕТРОАЙСБЕРГОМ!!!!!!!!
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19.11.2021 12:29 Ответить
Шо опять????!!!

Это уже третий пик и третье плато за три недели прошли.
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19.11.2021 12:31 Ответить
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19.11.2021 12:33 Ответить
Вакси на дрищь зараз зійдуть.
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19.11.2021 12:45 Ответить
Заболеваемость есть (сезонное орз) а вот ков-вируса нет... Потому что вирусы себя так не ведут (наверное вы не проходили в вузе тему - вирусы). А смерти - это последствия вакцинации.. КРАПКА
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19.11.2021 12:46 Ответить
І як себе ведуть віруси?
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19.11.2021 12:54 Ответить
Швидкі не приїздять, лікарі не ходять навіть до лежачих, в лікарню можна потрапити тіки в ковідну, та й те - переважно по блату. Так були і до штрикання, коли треба було статистику по смертях від ковідли підняти.
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19.11.2021 13:05 Ответить
було
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19.11.2021 13:06 Ответить
Вы не понимаете, что это новейшее Новосибирско-Уханское искусственно-биологическое-человеческое-вирусное оружие, поражающее сквозь госструктуры мозг через ушную раковину уже два года. Тут и вуз не нужен, школьной анатомии и биологии достаточно. А вообще у большинства людей огромные проблемы с ПАМЯТЬЮ, анализом и синтезированием информации.
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19.11.2021 13:37 Ответить
А до вакцинації смерті від чого були?
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19.11.2021 12:52 Ответить
А що таке "європейський регіон"?
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19.11.2021 13:52 Ответить
 
 