Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас вторую неделю подряд видим снижение количества новых случаев заболевания и количества госпитализации. Сегодня, например, количество выздоровевших пациентов большее чем заболевших. Это положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости и мы ожидаем тенденции к понижению", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав отслеживает ситуацию с COVID-19 в европейском регионе и видит там стремительный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

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Он отметил, что из-за этого Минздрав не исключает, что в Украине потенциально возможна очередная вспышка заболеваемости.

"Для того чтобы этого не произошло, чтобы не увеличивалось количество случаев, нужно вакцинироваться. В Украине сегодня вакцинированы более 40% украинцев по крайней мере одной дозой. Это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%", - добавил министр.