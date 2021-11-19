Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко
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Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы сейчас вторую неделю подряд видим снижение количества новых случаев заболевания и количества госпитализации. Сегодня, например, количество выздоровевших пациентов большее чем заболевших. Это положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости и мы ожидаем тенденции к понижению", - отметил он.
По словам Ляшко, Минздрав отслеживает ситуацию с COVID-19 в европейском регионе и видит там стремительный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.
Он отметил, что из-за этого Минздрав не исключает, что в Украине потенциально возможна очередная вспышка заболеваемости.
"Для того чтобы этого не произошло, чтобы не увеличивалось количество случаев, нужно вакцинироваться. В Украине сегодня вакцинированы более 40% украинцев по крайней мере одной дозой. Это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%", - добавил министр.
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там ваще трупов в Ганг спускают, как и фекалии
Кстати, видео .... видел - кацап идет по городу в котором по словам пропагандонов - все забито трупами, на парковках тупо подкидывают их в чужие костры - ничего такого нету, крематорий спокойно работает и нет никаких куч с мертвыми индусами.
вот и "прошла". Новогодние распродажи срывать нельзя.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
твердейшее первое место в мире, а эти твари гундят еще что то.
Чтобьі все Буковели для зеленого ублюдка к новому году открьілись
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за направление на бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты.
И наверняка так не только в этой раенной поликлинике, а везде
Біла Церква - центр однойменного району Київської області, розташована на р.Рось.
эти тесты до одного места - пока подтвердят, то иногда поциент уже ниже земли, а соседи и родня уже пьяные и поделившие наследство.
этого Ляшко надо везти до таких докторов и тут диалог:
- Я министр.
- Че?
- деньги берете за тесты?
- не.
- До сви-Дания
- до сви-Голландия, дверь закрой - дует.
- Дует?
- Нет блин, трио.
Виктор, вы православный? Так вот - у вас будет другая должность - прямо возле левой руки Сотоны(возле правой - Сталин). издевается блин, "министр"
Это уже третий пик и третье плато за три недели прошли.