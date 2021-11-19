Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми зараз другий тиждень підряд бачимо зниження кількості нових випадків захворювання та кількості госпіталізації. Сьогодні, наприклад, кількість пацієнтів, що одужали більша, аніж тих, що захворіли. Це позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності і ми очікуємо тенденції до зниження", - зауважив він.

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За словами Ляшка, МОЗ відслідковує ситуацію з COVID-19 у європейському регіоні і бачить там стрімке зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Він зазначив, що через це МОЗ не виключає, що в Україні потенційно можливий черговий спалах захворюваності.

"Для того, щоб цього не відбулося, щоб не збільшувалась кількість випадків, потрібно вакцинуватися. В Україні сьогодні вакциновано понад 40% українців принаймні однією дозою. Це ще мало. Нам потрібно досягнути як мінімум 70%", - додав міністр.