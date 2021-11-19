Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Ми зараз другий тиждень підряд бачимо зниження кількості нових випадків захворювання та кількості госпіталізації. Сьогодні, наприклад, кількість пацієнтів, що одужали більша, аніж тих, що захворіли. Це позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності і ми очікуємо тенденції до зниження", - зауважив він.
За словами Ляшка, МОЗ відслідковує ситуацію з COVID-19 у європейському регіоні і бачить там стрімке зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус.
Він зазначив, що через це МОЗ не виключає, що в Україні потенційно можливий черговий спалах захворюваності.
"Для того, щоб цього не відбулося, щоб не збільшувалась кількість випадків, потрібно вакцинуватися. В Україні сьогодні вакциновано понад 40% українців принаймні однією дозою. Це ще мало. Нам потрібно досягнути як мінімум 70%", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
там ваще трупов в Ганг спускают, как и фекалии
Кстати, видео .... видел - кацап идет по городу в котором по словам пропагандонов - все забито трупами, на парковках тупо подкидывают их в чужие костры - ничего такого нету, крематорий спокойно работает и нет никаких куч с мертвыми индусами.
вот и "прошла". Новогодние распродажи срывать нельзя.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
твердейшее первое место в мире, а эти твари гундят еще что то.
Чтобьі все Буковели для зеленого ублюдка к новому году открьілись
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за направление на бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты.
И наверняка так не только в этой раенной поликлинике, а везде
Біла Церква - центр однойменного району Київської області, розташована на р.Рось.
эти тесты до одного места - пока подтвердят, то иногда поциент уже ниже земли, а соседи и родня уже пьяные и поделившие наследство.
этого Ляшко надо везти до таких докторов и тут диалог:
- Я министр.
- Че?
- деньги берете за тесты?
- не.
- До сви-Дания
- до сви-Голландия, дверь закрой - дует.
- Дует?
- Нет блин, трио.
Виктор, вы православный? Так вот - у вас будет другая должность - прямо возле левой руки Сотоны(возле правой - Сталин). издевается блин, "министр"
Это уже третий пик и третье плато за три недели прошли.