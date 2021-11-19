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Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - Ляшко

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми зараз другий тиждень підряд бачимо зниження кількості нових випадків захворювання та кількості госпіталізації. Сьогодні, наприклад, кількість пацієнтів, що одужали більша, аніж тих, що захворіли. Це позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності і ми очікуємо тенденції до зниження", - зауважив він.

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За словами Ляшка, МОЗ відслідковує ситуацію з COVID-19 у європейському регіоні і бачить там стрімке зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус.

Він зазначив, що через це МОЗ не виключає, що в Україні потенційно можливий черговий спалах захворюваності.

"Для того, щоб цього не відбулося, щоб не збільшувалась кількість випадків, потрібно вакцинуватися. В Україні сьогодні вакциновано понад 40% українців принаймні однією дозою. Це ще мало. Нам потрібно досягнути як мінімум 70%", - додав міністр.
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Топ коментарі
+8
скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
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19.11.2021 11:57
+8
Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
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19.11.2021 12:13
+6
дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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19.11.2021 11:58
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скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
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19.11.2021 11:57 Відповісти
а Индия?
там ваще трупов в Ганг спускают, как и фекалии
Кстати, видео .... видел - кацап идет по городу в котором по словам пропагандонов - все забито трупами, на парковках тупо подкидывают их в чужие костры - ничего такого нету, крематорий спокойно работает и нет никаких куч с мертвыми индусами.
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19.11.2021 12:30 Відповісти
Тело человека горит около двух часов. Если раковый - то дольше. Вопрос: сколько трупов можно кремировать за сутки?
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19.11.2021 12:32 Відповісти
миллион за год, в восьми печах руфельных, кто усомнится.... ну во понял.
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19.11.2021 12:40 Відповісти
В крематориях - газовые печи, а не муфельные.
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19.11.2021 12:43 Відповісти
ну значит тем более я оскорбил чувства наживающихся на этом, что указал выше.(хоть пойти и зацепить шею за петлю гггг)
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19.11.2021 12:47 Відповісти
Целых 2 часа? Да Вы гурман...
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19.11.2021 15:05 Відповісти
Был когда-то на экскурсии по работе в Киевском крематории. Печники мне довольно подробно объяснили весь процесс.
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19.11.2021 15:17 Відповісти
Да еще установлена суточная планка тестирования, в пределах 15 000 000.
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Посмотрели на упавшую выручку от транспорта и заведений -
вот и "прошла". Новогодние распродажи срывать нельзя.
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19.11.2021 17:35 Відповісти
дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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19.11.2021 11:58 Відповісти
я об этом и говорю - эти дебилы срав.нивают Байденщину или Рашку с нами, но там население как то поболее будет.
твердейшее первое место в мире, а эти твари гундят еще что то.
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19.11.2021 12:27 Відповісти
Який преЗЕдент, такий і Кабмін. А преЗЕдент ще й зрадник! 73% хотіло посміятися? Нехай тепер регоче до смерті! Вибрали кловуна-наркомана-зражника і хочуть при цьому ще й жити?!?! Що за країна імбіцилів?!
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19.11.2021 17:38 Відповісти
Новый Год и Букавель еще впереди.... Как ты обьяснишь мудрому нариду что сертификат вакцинации это не удостоверение Бэтмена?????
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19.11.2021 11:58 Відповісти
Вот и хорошо . Слишком много "бессмертных" без маски и не вакцинированных . Ничего , естественный отбор сработает .
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19.11.2021 11:59 Відповісти
Уже работает.
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19.11.2021 12:10 Відповісти
Ну да, ну да естественный отбор работает а естественный имунитет нет. Логика у вас однако
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19.11.2021 12:48 Відповісти
Рано, Ляшко, рано. Надо где-то в середине декабря.
Чтобьі все Буковели для зеленого ублюдка к новому году открьілись
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19.11.2021 12:06 Відповісти
шо? снова? Мы каждый день нащупываем новый пик и проходим его
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19.11.2021 12:08 Відповісти
Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Делали 150 тыс тестов а сейчас 110тыс, вот отсюда и якобы снижение.
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Ну тесты же принудительно не делаются. Только при обращении к врачу или в лабораторию. Значит таких обращений стало меньше.
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19.11.2021 12:20 Відповісти
Хотілося б спитати у Ляшка який це пік - малий чи великий? Бо по статистиці цього не видно.
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19.11.2021 12:14 Відповісти
Та невже? Я напишу то что слышал днями лично в одном из сел:
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за направление на бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты.
И наверняка так не только в этой раенной поликлинике, а везде
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19.11.2021 12:15 Відповісти
А тебе в этом селе не рассказали, что это за райцентр возле Белой Церкви?
Біла Церква - центр однойменного району Київської області, розташована на р.Рось.
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19.11.2021 12:23 Відповісти

эти тесты до одного места - пока подтвердят, то иногда поциент уже ниже земли, а соседи и родня уже пьяные и поделившие наследство.
этого Ляшко надо везти до таких докторов и тут диалог:
- Я министр.
- Че?
- деньги берете за тесты?
- не.
- До сви-Дания
- до сви-Голландия, дверь закрой - дует.
- Дует?
- Нет блин, трио.
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19.11.2021 12:25 Відповісти
Имя, сестра, имя!
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19.11.2021 15:25 Відповісти
Ур-ря
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19.11.2021 12:16 Відповісти
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19.11.2021 12:27 Відповісти
Врач, сорри, рвач на пике.
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19.11.2021 12:20 Відповісти
*****, в пересчете на миллиард жи*елей - мы далеко обогнали Рашку и Байдена по смертям, а тут чмудила, который закрывал парки для того "шоб боялись", не на нарах - а на должности министра и еще чет лепечет????
Виктор, вы православный? Так вот - у вас будет другая должность - прямо возле левой руки Сотоны(возле правой - Сталин). издевается блин, "министр"
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19.11.2021 12:21 Відповісти
Ура-а-а, завтра уже будем не на третьем месте в мире по смертности?
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19.11.2021 12:22 Відповісти
оптимистично так... коля-каклета просит послабить карантин??? гереги бьют тревогу - маловатая выручка???? да и тысяча презенелоха на развлечения не за горами... надо как-то помочь ее потратить (итить) на кино-цирк-театр-тошниловки и дотянуть как-то до новогодних корпоративов.... а там....а там что будет - то будет... но оно будет уже в 2022 отчетном году ... (под новый пик - новые денежные потоки опять жеж...)
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19.11.2021 12:23 Відповісти
Новогодние праздники то святое.
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19.11.2021 13:16 Відповісти
новогодний чёс - то святое ))))
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19.11.2021 13:59 Відповісти
ЗЕТИТАНИК прошел полпути до встречи с ПЕТРОАЙСБЕРГОМ!!!!!!!!
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19.11.2021 12:29 Відповісти
Шо опять????!!!

Это уже третий пик и третье плато за три недели прошли.
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19.11.2021 12:31 Відповісти
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19.11.2021 12:33 Відповісти
Вакси на дрищь зараз зійдуть.
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19.11.2021 12:45 Відповісти
Заболеваемость есть (сезонное орз) а вот ков-вируса нет... Потому что вирусы себя так не ведут (наверное вы не проходили в вузе тему - вирусы). А смерти - это последствия вакцинации.. КРАПКА
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19.11.2021 12:46 Відповісти
І як себе ведуть віруси?
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19.11.2021 12:54 Відповісти
Швидкі не приїздять, лікарі не ходять навіть до лежачих, в лікарню можна потрапити тіки в ковідну, та й те - переважно по блату. Так були і до штрикання, коли треба було статистику по смертях від ковідли підняти.
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19.11.2021 13:05 Відповісти
було
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19.11.2021 13:06 Відповісти
Вы не понимаете, что это новейшее Новосибирско-Уханское искусственно-биологическое-человеческое-вирусное оружие, поражающее сквозь госструктуры мозг через ушную раковину уже два года. Тут и вуз не нужен, школьной анатомии и биологии достаточно. А вообще у большинства людей огромные проблемы с ПАМЯТЬЮ, анализом и синтезированием информации.
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19.11.2021 13:37 Відповісти
А до вакцинації смерті від чого були?
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19.11.2021 12:52 Відповісти
А що таке "європейський регіон"?
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19.11.2021 13:52 Відповісти
 
 