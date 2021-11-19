РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11357 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиЗдоровье Коронавирус и карантин
2 189 70
вакцина (3815) Минздрав (4828) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Pfizer (180)

На сегодняшний день в Украине есть 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

На сегодняшний день в Украине есть 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

В Украине достаточно вакцин от коронавируса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Комментируя информацию о том, что в Киеве сложно записаться на вакцинацию препаратом Pfizer, он отметил: "Вакцины есть на территории страны, просто вы записываетесь через медицинско-информационную систему в центр массовой вакцинации или пункт прививки г. Киев, где выделены слоты для записи, но их довольно быстро занимают. Поэтому этот вопрос больше к организации процесса в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль

Министр заверил, что сегодня в режиме ожидания 10 млн доз COVID-вакцин.

Глава Минздрава также проинформировал, что на сегодняшний день в стране уже более 40 тысяч вакцинированных детей.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Израиль сделал прививки 80% населения,причём 60% получили уже третью,но это никак не останавливает корону. что же до Китая,то ты там не был,а статистика коммунистических режимов,сплошная ложь!
показать весь комментарий
19.11.2021 13:40
+4
А стільки бажаючих вакинуватися є?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:04
+4
Дело осталось за малым - найти неЛохов готовым за одну тысячу овценоваться ! Правильно!?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И столько же не привитых идиотов .
показать весь комментарий
19.11.2021 12:51 Ответить
Привитых тоже много идиотов, так как делают из-за работы, из-за выезда заграницу. Я, например, делал добровольно и сознательно. Но почему-то меня несколько человек назвали самоубийцей.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:19 Ответить
Еще не вечер.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:47 Ответить
Добавлю: называли меня так в июле... сейчас понятно, все туда побежали
показать весь комментарий
19.11.2021 13:20 Ответить
Если все туда побежали, то почему такой низкий процент вакцинации?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:32 Ответить
Потому что ВСЕ - это вранье и пропаганда.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:48 Ответить
и шо? ковиднаркоманы, бегите за дозой, пока халява не кончилась.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:34 Ответить
Люк Монтенье, вирусолог, профессор, лауреат Нобелевской премии, признанный во всем мире авторитет в вирусологии и науке заявляет, что массовая вакцинация в период пандемии серьезная ошибка, она недопустима, потому что приводик в эволюции вируса, появлению новых более патогенных штаммов и новые штаммы коронавируса -это результат вакцинации, и вакцинация в эпидемию ведет к возникновению гипериммунных опасных реакций. В странах, где началась массовая вакцинация населения увеличилась смертность людей от ковида, последствия вакцинации невозможно предвидеть на последующие 2-3 года. Монтенье удивляется молчанию ученых, эпидемиологов, вирусологов, их боязни говорить правду. Монтенье сказал, что введение зеленых паспортов позорное и скандальное явление, грубое нарушение человеческих прав . Он сказал, что откажется от вакцинации даже если она будет обязательной.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:46 Ответить
Если прикинуть какие бабки поставлены на кон, то ничего удивительного в молчании и боязни говорить правду. Можно понаблюдать за судьбой этого самого Монтье. Она будет показательна.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:51 Ответить
Це при тому, що є рекомендація від Кабміну вакцинувати 8 (вісім) мільйонів людей на місяць. Тобто - по 260-270 тис на добу.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:57 Ответить
А стільки бажаючих вакинуватися є?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:04 Ответить
Конечно есть, нужно несколько часов в очереди стоять..
показать весь комментарий
19.11.2021 14:31 Ответить
Где? Та волна, что изначально прокатилась в крупных городах уже спала. И сколь нибудь значительного процента к вакцинированным она не добавила. Было 22% до сегрегации - после стало 30%. Не густо.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:55 Ответить
в Киевы огромные очереди. Нужно стоять 2 часа. и пфайзер дефицит. Можно выстоять очередь ,а пфайзера не хватит.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:01 Ответить
Большие города, где сегрегация достигла больших масштабов, не показатель. На общий процент вакцинации они минимально влияют.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:23 Ответить
столько технически невозможно вакцинировать в день. Да и не нужно. Достаточно вакцинировать 80% населения, и будет иммунитет у целой популяции.
Только кроме этого нужно жестко контролировать новые случаи тестированием не только заболевшего но и всего его окружения, как это делали в Китае.
А у нас такого нет...
показать весь комментарий
19.11.2021 13:09 Ответить
У нас такое есть. Могу вполне обоснованно утверждать. Заболела супруга - нас с сыном заставили сделать экспрес тест. По его результату мне потом еще сделали ПЦР тест. Сыну не потребовалось.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:34 Ответить
значит молодцы, исправились. Потому что когда супруга заболела весной - врачам было по... все равно, с кем она контактировала и с кем живет и работает.
Кстати, меня в Фейсбуке университет Мэриленда регулярно спрашивает как там мой ковид)) и всегда в опросе есть вопрос - сколько людей спит со мной в комнате и живет в жилище.
Им это важно.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:46 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 13:07 Ответить
Комментируя информацию о том, что в Киеве сложно записаться на вакцинацию препаратом Pfizer, он отметил: "Вакцины есть на территории страны, просто вы записываетесь через медицинско-информационную систему в центр массовой вакцинации или пункт прививки г. Киев, где выделены слоты для записи, но их довольно быстро занимают. Поэтому этот вопрос больше к организации процесса в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3300462\\\\\\\\\\\\

Потому вы идешь наПутина.

\\\\\\\Министр заверил, что сегодня в режиме ожидания 10 млн доз COVID-вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3300462\\\\\

так есть или ож*даете?

А "заверение" - как то шо было с запретом в парках резвиться, или какое то другое?

Ляшко, купи другие штаны, заверяю, они не обосранные будут. тыщ за 550(шоб не быть наглым как Стебанов)
показать весь комментарий
19.11.2021 13:12 Ответить
в Китае побороли эпидемию в первую очередь благодаря поголовному тестированию и жесткой изоляции заболевших. Во вторую очередь - вакцинации.
Население Китая - 1,4 млрд
Количество вакцини­рованных 1 дозой (короновак) 1,2 млрд, или 82,35 %
Полностью вакцини­ровано, т.е. 2 дозы (короновак) - 1,07 млрд, или 74,61 % населения (не вакцинированы в основном маленькие дети).

болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.

итого, благодаря тестированию,карантинным ограничениям, масочному режиму и вакцинации,а главное - дисциплине - в миллиардном Китае болеет аж 1200 человек. ВСЕГО.
Кстати, не видел в Киеве ни одного китайца без маски.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:15 Ответить
статистика Компартии - она такая статистика.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:55 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:16 Ответить
Израиль сделал прививки 80% населения,причём 60% получили уже третью,но это никак не останавливает корону. что же до Китая,то ты там не был,а статистика коммунистических режимов,сплошная ложь!
показать весь комментарий
19.11.2021 13:40 Ответить
у Израиля была вспышка короны в СЕНТЯБРЕ, когда закончились полгода после первой вакцинации (они начали вакцинацию в декабре прошлого года).
Реально цифры заболевших зашкаливали - по 8 тыс в день.
Евреи быстро провели вакцинацию третьей дозой.
Результат за вчера - 465 новых случаев. ВСЕГО ЗА ДЕНЬ.
в больницах с короной 116 человек. ВСЕГО, а не за вчера.
а кому мне верить - я сам решу. И уж точно не хз кому, который клепает фейки в Интернете.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:49 Ответить
кто-то клепает фейки, а кто-то думает головой. третьим не дано ни того, ни другого.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:01 Ответить
"а кому мне верить - я сам решу. И уж точно не хз кому, который клепает фейки в Интернете." А іншим ви таке право дасте чи тільки ваксам?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:03 Ответить
ты то сам вакцинованный или за долю малую тут говно метаешь?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:04 Ответить
а почему не заражают вообще? нафик такая вакцина, которая не убивает вирус? или это прикол такой - снизить концентрацию ради тысячи повторных уколов?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:00 Ответить
потому что нет такой вакцины "которая убивает вирус". ни от одной болезни на свете.
В школу, в школу.. или к психиатру, я хз.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:06 Ответить
так если нет такой вакцины, нах колоть какой-то шмурдяк? для успокоения вакцинованного населения? бирку в ухо не надо вставить, чтобы вакцинированным с биркой в ухе спокойнее было?
показать весь комментарий
19.11.2021 15:28 Ответить
Хочется верить, что у нас достаточно холодильников на это количество доз
показать весь комментарий
19.11.2021 13:17 Ответить
Пфайзер поставляется вместе с холодильными боксами. Довольно дорогая штукенция
показать весь комментарий
19.11.2021 13:21 Ответить
Файзер можно как минимум месяц хранить в морозильнике (не -70, а -20) и какое-то время в обычном холодильнике. Т.е. если дозы расходятся, то проблем с хранением быть не дожно. Однако основная проблема это не вакцины, а вавка в головах людей.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:25 Ответить
я и не знал, что можно месяц в обычном холодильнике хранить. Меня вакцинировали короноваком, доставали из обычного холодильника.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:51 Ответить
Я, честно говоря, не помню уже имелся в виду обычный холодильник (околонуля) или обычный морозильник (-20). Когда-то находил ноту в документации на вакцину Файзер, где они обновляли рекоммендации по температурам хранения.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:59 Ответить
короновак можно хранить в обычном хоть 2 года
показать весь комментарий
19.11.2021 14:59 Ответить
Дело осталось за малым - найти неЛохов готовым за одну тысячу овценоваться ! Правильно!?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:21 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 13:21 Ответить
нет. Вакцинированные если и болеют (что бывает крайне редко по крайней мере первые полгода после 2 дозы), то легко, 4-5 дней. И очень редко кого-то заражают.

Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:52 Ответить
Олег,согласен с вами,только понимаете в нашей стране также само,как и на расеи статистику подгоняют,и веры нет. Веру в государство, как что-то справедливое и честное,во мне окончательно убил Порошенко своим враньём, а Зеленский своей брехнёй добил.Я лучше дома посижу,пока пройдёт весь этот вирусный хаус сумасшествия. Отвествености никто в этой стране не несёт.ВОЗ орал о вирусе,тут сказки рассказывали,ВОЗ орал о СПИДЕ,тут "интуристов" загоняли африканских в страну,студенты мол валюту несут государству вместе с вирусом.Ото таке.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:01 Ответить
Юрий, как я понимаю, вас так зовут?
Статистика нужна скорее для того чтобы следить за динамикой, она конечно относительна. Но отследить больше или меньше стали болеет - это можно и по нашей статистике. Тем более вы же можете опираться и на свои наблюдения.
За себя скажу - во время апрельской вспышки я переболел и моя жена. И весь подъезд нашего дома *(дети бегали друг к другу в гости и позаражали всех). так что могу на себе сказать - весной похоже вспышка была.
А осенняя вспышка для меня очевидна потому что окно выходит на улицу и во двор. Постоянно скорые последние недели 3. просто все время.
Вроде сегодня поменьше. В эти выходные были три скорых у нас в доме, женщину одну забрали в больницу - такого я весной не видел.
А насчет вакцинации - читайте англоязычные издания, следите за журналами Ланцет (самый уважаемый журнал в мире), читайте Ассошиейтед Пресс, Таймс, Рейтерс - современные браузеры легко переводят, это не проблема. Делайте выводы сами, тут много информации из первых рук - от ученых с мировым именем.
Не знаю как кто - я привык доверять специалистам, особенно зарубежным. И с детства убежден в пользе вакцинации.
Вы знали что есть вакцина от холеры? представьте, вам предстоит командировка, которую нельзя отложить, куда-то, где вспышка холеры. А вакцина защищает всего на 56%. И только на полгода. Это реально так и есть.
Вы бы укололись?
я - да.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:20 Ответить
зебил, именно система домашних докторов оказалась наиболее готова к встрече ковид19.
А что там за "уничтоженные институты медицинские" ты наслушалось, давай, перечисли очередные фейки кремлевской пропаганды)

Напомню зебилам, что ДО прихода их клована - медицина развивалась и получала ДОСТАТОЧНО денег, а после 2019 начали УРЕЗАТЬ бюджеты на медицину, более того - ковидный фонд в 65 млрд.грн потрачен и разворован на "великому крадивництве".. а виноват у долпо*епов как всегда - Порох))
показать весь комментарий
19.11.2021 14:15 Ответить
ага, т.е. зеленский, степанов и ляшко РАЗВАЛИЛИ за 2.5 года медицину и ничего НЕ денлают, верно?))
два года прошло, деньги твой клован разворовал - а виноват Порошенко?))
зебил, ты слишком наглоталось зеленого гЭ из зомбоящика

Напомню идиотам, что скорые не приезжали и в 2000.. и в 2010.. А зачем им приезжать - если за это не платят.
Но почему-то при Супрун, в 2019 году - скорые ВСЕГДА приезжали.. а сейчас - Нет... совпадение?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:24 Ответить
и еще, насчет "социальной медицины" - от которой визжали до 2016 года ВСЕ больные..
Системе, при которой больные в больницах - это БАЛЛАСТ, потому что финансирование шло по наличию в больнице "койко-мест"..

Что такое койко-места, зебил, ты знаешь?)
Это когда финансирование больницы - исключительно "па-бАмажкам".. деньги уходят и разворовываются, а лечить больных.. вообще даже держать больных в больницах - НЕ ВЫГОДНО и бессмысленно для врачей и, особенно, главрача.
Зачем ему морока с лечение и питанием больных, их обслуживанием. когда деньги идут за КОЙКИ - а сколько на них за месяц лежало - один больной или десять. или вообще НИКОГО - не важно.

Дальше - объяснять?)
Супрун начала реформу, когда врачам и больницам платят за ЛЕЧЕНИЕ больных, а не за пустые коко-места..
И это очень не нравилось рвачам в медицине, особенно глав.врачам..
Зато понравилось обычным и ЗНАЮЩИМ врачам, которые стали получать нормально за свой труд и свои ЗНАНИЯ..

И это еще не упоминая других реформ типа плана лечения и т.д...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:21 Ответить
самое печальное в медреформе Супрун - то, что до вспышки ковида не успели реформировать третий сектор - госпитальный..
то есть БОЛЬНИЦЫ. Они как финансировались по старой системе так и остались...
Вот это самая большая беда и минус Зеле.
Хотя в целом реформа оказалась такой продуманной и эффективной, что даже Зеля не стал ее отменять. Все продуманно, эффективно.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:24 Ответить
да, согласен.. но все упирается во ВРЕМЯ, кадры и деньги..
Реформа Супрун расчитана на 5-10 лет.. а было всего 2 года.

Сингапур стал таковым за 40 лет, а не за 2 года.. как "думают" зебилы - требуя того же от Супрун
показать весь комментарий
19.11.2021 14:26 Ответить
люди записываются через Е-хелз на определенное время, приходят а им объявляют что вакцинация до обеда или что вакцинация в порядке живой очереди...понятно что человеческий фактор и надо *бать всех подряд, но и Минздав проверять это должен
показать весь комментарий
19.11.2021 13:45 Ответить
откуда тебе это знать в твоем Мухосранске только Супутником колют.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:53 Ответить
Методичку смени, задолбал уже всех
показать весь комментарий
19.11.2021 13:59 Ответить
зачем мне менять методичку, если все антиваксы, по твоим словам, от нее уже задолбались)
спасибо, порадовал))

показать весь комментарий
19.11.2021 14:08 Ответить
вброс говна не вентилятор и измазывание всех вокруг фекалиями любимое занятие руссо-ботов, я на них даже не реагирую)))
показать весь комментарий
20.11.2021 11:49 Ответить
ВАКЦИНАЦИЯ: ОЧЕРЕДНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
https://www.youtube.com/watch?v=2dewQKmgme4&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
показать весь комментарий
19.11.2021 14:11 Ответить
Что наш Вова что ваш Вова - никто из них о народе не думает, не бзди.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:55 Ответить
Судя по комментариям стадо начинает потихоньку прозревать
показать весь комментарий
19.11.2021 14:25 Ответить
Это неправда. Хоть записуйся, хоть не записуйся. Все равно в Киеве живая очередь.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:32 Ответить
Могу даже предположить почему. Дабы эффективно использовать дозировку вакцин. Там же вроде фасовка по несколько доз в одной упаковке. Вскрыл - надо использовать или в мусор остаток.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:25 Ответить
эффективно было б брать людей по записи, дополняя с "живой очереди", а так просто создают толпу и хаос, при этом провоцируя нарушение социальной дистанции и демотивируя пользоваться цивилизованным инструментарием
показать весь комментарий
20.11.2021 11:53 Ответить
Бажаючим вистачить, а не бажаючі нехай не хворіють.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:15 Ответить
не поверите в начале всей етой хрени у меня сканировали driver license - видимо чипированые тетки - рептилоиздши, а с виду так вроде те же самые - сейчас забили болт, но в масочках на кассе... )))
показать весь комментарий
19.11.2021 15:24 Ответить
Есть кто-то, кто бустерную дозу уже сделал?)
показать весь комментарий
19.11.2021 22:01 Ответить
 
 