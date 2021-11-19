На сегодняшний день в Украине есть 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
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В Украине достаточно вакцин от коронавируса.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Комментируя информацию о том, что в Киеве сложно записаться на вакцинацию препаратом Pfizer, он отметил: "Вакцины есть на территории страны, просто вы записываетесь через медицинско-информационную систему в центр массовой вакцинации или пункт прививки г. Киев, где выделены слоты для записи, но их довольно быстро занимают. Поэтому этот вопрос больше к организации процесса в Киеве.
Министр заверил, что сегодня в режиме ожидания 10 млн доз COVID-вакцин.
Глава Минздрава также проинформировал, что на сегодняшний день в стране уже более 40 тысяч вакцинированных детей.
Пожалуйста, подождите...
Только кроме этого нужно жестко контролировать новые случаи тестированием не только заболевшего но и всего его окружения, как это делали в Китае.
А у нас такого нет...
Кстати, меня в Фейсбуке университет Мэриленда регулярно спрашивает как там мой ковид)) и всегда в опросе есть вопрос - сколько людей спит со мной в комнате и живет в жилище.
Им это важно.
Потому вы идешь наПутина.
\\\\\\\Министр заверил, что сегодня в режиме ожидания 10 млн доз COVID-вакцин. Источник: https://censor.net/ru/n3300462\\\\\
так есть или ож*даете?
А "заверение" - как то шо было с запретом в парках резвиться, или какое то другое?
Ляшко, купи другие штаны, заверяю, они не обосранные будут. тыщ за 550(шоб не быть наглым как Стебанов)
Население Китая - 1,4 млрд
Количество вакцинированных 1 дозой (короновак) 1,2 млрд, или 82,35 %
Полностью вакцинировано, т.е. 2 дозы (короновак) - 1,07 млрд, или 74,61 % населения (не вакцинированы в основном маленькие дети).
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
итого, благодаря тестированию,карантинным ограничениям, масочному режиму и вакцинации,а главное - дисциплине - в миллиардном Китае болеет аж 1200 человек. ВСЕГО.
Кстати, не видел в Киеве ни одного китайца без маски.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Реально цифры заболевших зашкаливали - по 8 тыс в день.
Евреи быстро провели вакцинацию третьей дозой.
Результат за вчера - 465 новых случаев. ВСЕГО ЗА ДЕНЬ.
в больницах с короной 116 человек. ВСЕГО, а не за вчера.
а кому мне верить - я сам решу. И уж точно не хз кому, который клепает фейки в Интернете.
В школу, в школу.. или к психиатру, я хз.
Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Статистика нужна скорее для того чтобы следить за динамикой, она конечно относительна. Но отследить больше или меньше стали болеет - это можно и по нашей статистике. Тем более вы же можете опираться и на свои наблюдения.
За себя скажу - во время апрельской вспышки я переболел и моя жена. И весь подъезд нашего дома *(дети бегали друг к другу в гости и позаражали всех). так что могу на себе сказать - весной похоже вспышка была.
А осенняя вспышка для меня очевидна потому что окно выходит на улицу и во двор. Постоянно скорые последние недели 3. просто все время.
Вроде сегодня поменьше. В эти выходные были три скорых у нас в доме, женщину одну забрали в больницу - такого я весной не видел.
А насчет вакцинации - читайте англоязычные издания, следите за журналами Ланцет (самый уважаемый журнал в мире), читайте Ассошиейтед Пресс, Таймс, Рейтерс - современные браузеры легко переводят, это не проблема. Делайте выводы сами, тут много информации из первых рук - от ученых с мировым именем.
Не знаю как кто - я привык доверять специалистам, особенно зарубежным. И с детства убежден в пользе вакцинации.
Вы знали что есть вакцина от холеры? представьте, вам предстоит командировка, которую нельзя отложить, куда-то, где вспышка холеры. А вакцина защищает всего на 56%. И только на полгода. Это реально так и есть.
Вы бы укололись?
я - да.
А что там за "уничтоженные институты медицинские" ты наслушалось, давай, перечисли очередные фейки кремлевской пропаганды)
Напомню зебилам, что ДО прихода их клована - медицина развивалась и получала ДОСТАТОЧНО денег, а после 2019 начали УРЕЗАТЬ бюджеты на медицину, более того - ковидный фонд в 65 млрд.грн потрачен и разворован на "великому крадивництве".. а виноват у долпо*епов как всегда - Порох))
два года прошло, деньги твой клован разворовал - а виноват Порошенко?))
зебил, ты слишком наглоталось зеленого гЭ из зомбоящика
Напомню идиотам, что скорые не приезжали и в 2000.. и в 2010.. А зачем им приезжать - если за это не платят.
Но почему-то при Супрун, в 2019 году - скорые ВСЕГДА приезжали.. а сейчас - Нет... совпадение?
Системе, при которой больные в больницах - это БАЛЛАСТ, потому что финансирование шло по наличию в больнице "койко-мест"..
Что такое койко-места, зебил, ты знаешь?)
Это когда финансирование больницы - исключительно "па-бАмажкам".. деньги уходят и разворовываются, а лечить больных.. вообще даже держать больных в больницах - НЕ ВЫГОДНО и бессмысленно для врачей и, особенно, главрача.
Зачем ему морока с лечение и питанием больных, их обслуживанием. когда деньги идут за КОЙКИ - а сколько на них за месяц лежало - один больной или десять. или вообще НИКОГО - не важно.
Дальше - объяснять?)
Супрун начала реформу, когда врачам и больницам платят за ЛЕЧЕНИЕ больных, а не за пустые коко-места..
И это очень не нравилось рвачам в медицине, особенно глав.врачам..
Зато понравилось обычным и ЗНАЮЩИМ врачам, которые стали получать нормально за свой труд и свои ЗНАНИЯ..
И это еще не упоминая других реформ типа плана лечения и т.д...
то есть БОЛЬНИЦЫ. Они как финансировались по старой системе так и остались...
Вот это самая большая беда и минус Зеле.
Хотя в целом реформа оказалась такой продуманной и эффективной, что даже Зеля не стал ее отменять. Все продуманно, эффективно.
Реформа Супрун расчитана на 5-10 лет.. а было всего 2 года.
Сингапур стал таковым за 40 лет, а не за 2 года.. как "думают" зебилы - требуя того же от Супрун
спасибо, порадовал))
https://www.youtube.com/watch?v=2dewQKmgme4&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua