Любая агрессия со стороны России будет иметь последствия, - Квин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В США обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников.
Об этом в интервью "Общественному" сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает Цензор.НЕТ.
"В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что у Украины нет собственной территориальной целостности, чтобы ее защищать. Это беспокоит нас, поэтому что они, по моему мнению, дестабилизирующий фактор. Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия", - подчеркнула Квин.
По ее словам, США будут тесно сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы показать, какие последствия это будут.
"В то же самое время мы тесно сотрудничаем с Украиной по ее безопасности. С 2014 года мы предоставили более 2,5 миллиарда долларов помощи (Украине) и она растет ежегодно. Только на этой неделе мы предоставили необходимое военное снаряжение, и я уверена, что это будет продолжаться и может увеличиваться. Мы также тренируем украинских военных (в Украине), имеем Общий тренировочный центр возле Львова. Также мы имеем американских гвардейцев, постоянно тренирующих украинских военных, и оказываем другую тренировочную помощь, как совместные военные учения, как то, что недавно мы провели в Черном море. Поэтому мы продолжим сотрудничать с Украиной как двусторонне, так и с помощью НАТО, чтобы помочь ей защитить себя против России или другой агрессии", - добавила Квин.
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Остальная территория- подарки русских царей.
Хімік-характерник@geterogen
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