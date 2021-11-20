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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Россия (91250) США (23182) Квин Кристина (100)

Любая агрессия со стороны России будет иметь последствия, - Квин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Любая агрессия со стороны России будет иметь последствия, - Квин

В США обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников.

Об этом в интервью "Общественному" сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает Цензор.НЕТ.

"В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина – не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что у Украины нет собственной территориальной целостности, чтобы ее защищать. Это беспокоит нас, поэтому что они, по моему мнению, дестабилизирующий фактор. Мы работаем с Украиной и наблюдаем за всем очень внимательно, и мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия", - подчеркнула Квин.

По ее словам, США будут тесно сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы показать, какие последствия это будут.

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"В то же самое время мы тесно сотрудничаем с Украиной по ее безопасности. С 2014 года мы предоставили более 2,5 миллиарда долларов помощи (Украине) и она растет ежегодно. Только на этой неделе мы предоставили необходимое военное снаряжение, и я уверена, что это будет продолжаться и может увеличиваться. Мы также тренируем украинских военных (в Украине), имеем Общий тренировочный центр возле Львова. Также мы имеем американских гвардейцев, постоянно тренирующих украинских военных, и оказываем другую тренировочную помощь, как совместные военные учения, как то, что недавно мы провели в Черном море. Поэтому мы продолжим сотрудничать с Украиной как двусторонне, так и с помощью НАТО, чтобы помочь ей защитить себя против России или другой агрессии", - добавила Квин.

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Які наслідки мала ерефія, коли напала на Грузію?? Весь світ висловив занепокоєння...
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19.11.2021 17:11 Ответить
Шо, опять зрада????
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19.11.2021 17:13 Ответить
В мыслях Путина - Украина как независимое государство, не существует. В этом вся беда.
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19.11.2021 17:16 Ответить
Для него, как и для многих россиян, Украина - это только Галичина, бывшая Австро- венгерская империя.
Остальная территория- подарки русских царей.
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19.11.2021 17:22 Ответить
Ну він же й..........й, йому можна мислити всяке, а є факт, що Україна міжнародно визнана держава, в тому числі і такою державою як і РФ.
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19.11.2021 18:25 Ответить
то це русскій подарок ердогану чи хлу?..





Хімік-характерник@geterogen



В США знайдений мертвим ********* Ґюлен.
Попередньо припускають, що його могли отруїти.
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19.11.2021 17:26 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне! Прописная уже истина. Для Украины она актуальна, как никогда.
Бомбоубежища в каком состоянии? СНБО?! Ты ведь за безопасность отвечаешь, а мы воюем со страной имеющей авиацию!
Минирование возможных путей наступления! Минирование важных стратегических объектов и АЭС в том числе! Чтобы озабоченность Запада была на более высоком уровне и СП2 не казался уже такой хорошей идеей!
Мобилизация и организация на базе местных военкоматах всех желающих защищать свой город добровольцев! Хранение оружия в военкомате и выдача в случае ЧП на руки отрядам ГО.
Дипломатам необходимо организовать международные решения в случае агрессии. Мгновенное отключение от Свифта, интернета и арест счетов верхушки наРФии зарубежом!
Поставки Джавелинов и Стингеров необходимы уже сейчас, чтобы к январю у тварей было четкое понимание, что их ждет здесь!
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19.11.2021 18:46 Ответить
Проявят озабоченность , дадут сигнал и т.п.
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20.11.2021 00:42 Ответить
 
 