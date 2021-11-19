Будь-яка агресія з боку Росії матиме наслідки, - Квін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В США занепокоєні не тільки через нарощення військ, але і через агресивні заяви президента Путіна та інших російських високопосадовців.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ.
"У великій кількості подібних заяв йдеться про те, що Україна – не незалежна держава, не має права вирішувати за себе, за свої майбутні союзи, й про те, що Україна не має власну територіальну цілісність, щоб її захищати. Це непокоїть нас, тому що вони, на мою думку, є дестабілізуючим фактором. Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку буде мати наслідки", - наголосила Квін.
За її словами, США будуть тісно співпрацювати з європейськими партнерами, щоб показати, які саме наслідки це будуть.
"У той же самий час ми тісно співпрацюємо з Україною щодо її безпеки. З 2014 року ми надали більше 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги (Україні) й вона зростає щороку. Тільки цього тижня ми надали необхідне військове спорядження, і я впевнена, що це буде продовжуватися і може збільшуватися. Ми також тренуємо українських військових (в Україні), маємо Спільний тренувальний центр біля Львова. Також ми маємо американських гвардійців, що постійно тренують українських військових, і надаємо іншу тренувальну допомогу, як-то спільні військові навчання, як те, що не так давно ми провели в Чорному морі. Тому ми продовжимо співпрацювати з Україною як двосторонньо, так і за допомогою НАТО, щоб допомогти її захистити себе проти Росії чи іншої агресії", - додала Квін.
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Остальная территория- подарки русских царей.
Хімік-характерник@geterogen
В США знайдений мертвим ********* Ґюлен.
Попередньо припускають, що його могли отруїти.
Бомбоубежища в каком состоянии? СНБО?! Ты ведь за безопасность отвечаешь, а мы воюем со страной имеющей авиацию!
Минирование возможных путей наступления! Минирование важных стратегических объектов и АЭС в том числе! Чтобы озабоченность Запада была на более высоком уровне и СП2 не казался уже такой хорошей идеей!
Мобилизация и организация на базе местных военкоматах всех желающих защищать свой город добровольцев! Хранение оружия в военкомате и выдача в случае ЧП на руки отрядам ГО.
Дипломатам необходимо организовать международные решения в случае агрессии. Мгновенное отключение от Свифта, интернета и арест счетов верхушки наРФии зарубежом!
Поставки Джавелинов и Стингеров необходимы уже сейчас, чтобы к январю у тварей было четкое понимание, что их ждет здесь!