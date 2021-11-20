Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022
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Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите Dynamic Move-2020, которые пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде (Бельгия).
Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move-2022 принято на конференции, которая проходила в режиме онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году также планировались учения этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", – объясняет старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Артем Матвиенко".
Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию.
Кстати, в Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, в то же время являющаяся центром обмена опытом НАТО.
Планируется, что в учебе примут участие представители государств-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.
Dynamic Move – ежегодные компьютерные учения, которые проводит с 2013 года Морское командование НАТО (MARCOM). Это одно из важнейших учений НАТО по противоминной войне, направленное на тренировку командного штаба. Самые современные программные модули позволяют трехмерное моделирование различных сценариев минной войны в сложных средах, отличающихся с точки зрения климата, материально-технического обеспечения и условий эксплуатации, чтобы максимально точно воспроизвести реальность.
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