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94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы

За период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали COVID-19, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

Данные за последние три месяца указывают:

- людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку;

- вакцинированные имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

В Центре общественного здоровья добавили, что в Украине доступны 11,3 млн доз четырех вакцин:

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 AstraZeneca

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 CoronaVac

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 Pfizer

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 Moderna

"Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизнь", - подчеркнули в ЦОЗ.
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Топ комментарии
+15
Вы народ уже держите конкретно за быдло, которое ничего вокруг не видит и не слышит. У каждого из нас есть друзья, родственники, которые вакцинировались, и каждый имеет возможность сравнивать, что заявляете вы, и что происходит в реальности. Хватит врать, и поскромнее обращайтесь со статистикой.
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19.11.2021 18:48
+10
Если бы старина Дарвин был бы жив, то он бы дополнил свою теорию новым фактом эволюции: в 21 веке подыхают в первую очередь не самые слабые, а самые тупорылые. Именно эти тупорылые сейчас по 800 единиц в день подыхают от ковида. А были бы мозги - поняли, что вакцинация спасает жизнь
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19.11.2021 18:46
+10
Из Донецка@_dn_ru



Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
Приезжайте в ДНР!
Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
Врачей тоже почти нет.
Естественный отбор и свобода смерти.
Все, как вы любите.
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19.11.2021 19:38
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19.11.2021 18:29 Ответить
не обязательно. Есть ещё короновак, который ещё с первым штаммом вируса давал ~50% защиты.
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19.11.2021 18:44 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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19.11.2021 18:41 Ответить
завалив як на iспитi. йому русский сдeлал мозг узкiм. а ти його аглiцькою мовою душиш
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19.11.2021 18:43 Ответить
Фашизд
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19.11.2021 19:37 Ответить
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19.11.2021 21:40 Ответить
Владєєш язигом?!
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20.11.2021 21:18 Ответить
Якщо владєєш то тоді зрозуміло чому тема анального отвору така близька тобі, що аж публічно її рекламуєш!
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20.11.2021 21:22 Ответить
Если бы старина Дарвин был бы жив, то он бы дополнил свою теорию новым фактом эволюции: в 21 веке подыхают в первую очередь не самые слабые, а самые тупорылые. Именно эти тупорылые сейчас по 800 единиц в день подыхают от ковида. А были бы мозги - поняли, что вакцинация спасает жизнь
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19.11.2021 18:46 Ответить
Даже если бы они поняли это, побежали бы вакцинироваться не потому что это спасает жизнь а потому что за это пообещали 1000 грн.
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19.11.2021 19:36 Ответить
ні..Вони ідейні..

точно за 1000 не продаються..

...лише зі страху втратити роботу
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19.11.2021 21:42 Ответить
Вы народ уже держите конкретно за быдло, которое ничего вокруг не видит и не слышит. У каждого из нас есть друзья, родственники, которые вакцинировались, и каждый имеет возможность сравнивать, что заявляете вы, и что происходит в реальности. Хватит врать, и поскромнее обращайтесь со статистикой.
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19.11.2021 18:48 Ответить
У мене з вакцинованих друзів і родичів поки ніхто не у лікарні, зате серед невакцинованих є і ті, хто під киснем були, і померлі(
P.S. Чому в тебе коми так дивно стоять? Що у тебе за утворення, що ти такий "грамотний"?))
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19.11.2021 19:25 Ответить
Того ж і померли, що одразу під кисень, а не лікували. Як би були знайомі лікарі, які б лікували не за протоколом, був би шанс.
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19.11.2021 19:38 Ответить
Ні, якраз ті, що одразу під кисень, вижили...
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19.11.2021 19:42 Ответить
Жодної людини не знаю, яка померла від коронавіруса.
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19.11.2021 20:33 Ответить
Помирають зазвичай не від корони, а від спричиненої нею пневмонії...
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19.11.2021 20:55 Ответить
Вмирають не від вірусу, а від власного цитокинового шторму, який розриває легені. ВІрусу вже майже нема через 10 -15 днів хвороби. Але він зводить з ума імунітет. Як віч, тільки навпаки. Імунітет біситься.
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19.11.2021 22:26 Ответить
идет уничтожение неугодных людей ,т.е. нас с вами......
и я думаю что нам предстоит драться за свою жизнь с этими тварями...
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19.11.2021 20:25 Ответить
Похоже, что так. Им нужны тупые, безмозглые исполнители, которые по команде будут ширяться чем угодно, или сутками не вылазить с работы, получая нищенскую зарплату, которых можно натравить на любого, кто имеет достоинство и собственное мнение. Я смотрю на моих знакомых, которые вакцинировались, и у меня сложилось впечатление, что им ввели какой то ген ненависти и полное неприятие иного мнения.
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19.11.2021 20:37 Ответить
тупые, безмозглые исполнители, которые по команде будут ширяться чем угодно, или сутками не вылазить с работы, получая нищенскую зарплату, которых можно натравить на любого, кто имеет достоинство и собственное мнение...

як!?

вони ж безперервно на роботі!
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19.11.2021 21:46 Ответить
Нет, это у вас - гент тупости.
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19.11.2021 21:47 Ответить
Дебілів і так важко переносити після 2019, а тут вони ще про коронавірус та вакцинацію умнічають.... Так що нічого дивного
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19.11.2021 22:12 Ответить
знову чудак з промитими антиваксерними мізками" якусь..уйню городить"
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19.11.2021 21:44 Ответить
Из Донецка@_dn_ru



Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
Приезжайте в ДНР!
Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
Врачей тоже почти нет.
Естественный отбор и свобода смерти.
Все, как вы любите.
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19.11.2021 19:38 Ответить
Лень дать спам, скажу просто-фигня.
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19.11.2021 20:34 Ответить
Жать т.е.
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19.11.2021 20:35 Ответить
да-да, совок убіваєт, прічьом буквально



krtmn79@krtmn79



В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения.
Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
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20.11.2021 00:09 Ответить
У меня полно друзей и родственников. Практически все, кто привился, перенесли Ковид легко. А за быдло тебя держать не надо. Ты и есть было. Тупое, с промытыми пропагандой РФ мозгами.

О чем наглядно говорит твой тупой быдлячий коммент, в котором нет ничего кроме "а вот у нас у всех иначе!". Как именно иначе? Давай, чмошник - приведи пару тысяч своих знакомых вакцинированных и сколько из них умерло. Специально для дебила напоминаю, что именно с таких цифр мало-мальски значимая статистика и начинается.

Что-что? Нечего сказать в ответ? Ну, никто не сомневался.
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19.11.2021 21:31 Ответить
У меня полно друзей и родственников,и я могу делать выводы. Рабочий коллектив из 10 чел, все тесно общаются, и один напуганный пропагандой привился. Через две недели- короновирус. Переболел в легкой форме, а все остальные непривитые, как работали, так и работают, ничего и не заметили. Делайте выводы.
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19.11.2021 21:40 Ответить
особливо тупим...

ще раз.

статистика по Ковід оперує не десятками,сотнями,і навіть не тисячами..

на ваші "у нас ковіду немає можна відповісти хоча б фотками з Бразилії,де президентом дебіл-антивакцинатор../

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19.11.2021 21:52 Ответить
мені якийсь вумнік втирав що саме вакциновані винні в розповсюдженні ковід. бо піля прививок лазять кругом і розносять. ці цифри підтвержують що вакциновані лазять розносять ловлять ці бацили а дожнуть і просирають на кисні бютжет саме вперті антивакцинатори
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19.11.2021 18:59 Ответить
Так кажись лазять по місту однаково всі - і щеплені, і нещеплені...
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19.11.2021 19:25 Ответить
тож і я про те але одні під киснем а другі дома і переносять хворобу легше та швидше
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19.11.2021 19:40 Ответить
Ти дійсно віриш, що підлога хворих чи навіть більше - це саме вакциновані?))
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19.11.2021 19:26 Ответить
Навіщо Ви так жорстко з Андрійкою. *Підлога*. У нього тещо замість мозку вибухне
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19.11.2021 19:32 Ответить
Вибухне ********-транслейт очевидно...
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19.11.2021 19:36 Ответить
Дурень ти Андрію, як і твій футуролог, ти хоч почитай хто то є футуролог, тай чи варто його слухати коли мова про здоровля
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19.11.2021 19:28 Ответить
він не дурень. він колись почув що вакцинований помер від тромбу і зразу ж всрався. зара буде головою в стіну битися що вакцина є зло, тільки чомусь китайці вже потроху забувають про неї і євреї теж. а чому так, він не хоче знати і чути
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19.11.2021 19:47 Ответить
Единственное, что может называться вакциной, это КоронаВак. Все остальные непонятные генетические субстанции.
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19.11.2021 20:46 Ответить
Это не их недостаток, что они тебе непонятны.
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19.11.2021 21:52 Ответить
точніше і не скажеш
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19.11.2021 22:15 Ответить
дивно..

що ти назвав не Спутнік 5
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19.11.2021 21:58 Ответить
китайці якраз не забувають..

там діють жорсткі епідеміологічні заходи..

аж до перекриття кордонів між провінціями..
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19.11.2021 21:55 Ответить
я образно, а не досдовно
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20.11.2021 08:16 Ответить
19.11.21 12:45 На сьогодні в Україні є 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3300462
19.11.21 18:22 В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин Джерело: https://censor.net/ua/n3300569

Ви там з своїми відкатами за млн. доз та махінаціями з статистикою спочатку розберіться.
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19.11.2021 19:12 Ответить
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19.11.2021 20:10 Ответить
Поэтому они так спешат всех привить. Чтоб повыздыхали быстрее. Что ж не понятно?!
И у меня ощущения от этого вирусняка-движа похожи на сканирование и укатывание катком всех !!!
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19.11.2021 20:12 Ответить
Задумайся (если есть чем): в странах ЕС и в США привили дофига людей, и чем больше процент, тем меньше распространение и намного меньше смертность. Исключение там Румыния и Болгария (суть совок) да поехавшая на религии Австрия. А Украина, где все боятся что их чипируют и заставят по команде со спутника в сортир проваливаться, бьёт все рекорды и каждый день теряет почти тысячу человек.
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19.11.2021 20:34 Ответить
а вы уверены что все умерли от ковида!? меня еще интересует статистика - а сколько умерли от вакцины, рака, тубика , поноса и т.д..... а то я смотрю что у " светил от медицины " уже других болезней кроме ковида уже нет..
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19.11.2021 20:39 Ответить
Уже это всё несколько раз обсуждалось со ссылками на укрстат. Если честно, надоело отвечать на одни и те же вопросы по много раз. Антиваксы, потрудитесь сами найти укрстат, посмотреть смертность по причинам и сопоставить со смертностью от ковида. А хотя о чём это я, если бы вы могли это сделать, то давно бы сделали сами и не поднимали одни и те же идиотские вопросы.
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19.11.2021 21:07 Ответить
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19.11.2021 21:57 Ответить
За сентябрь текущего года умерло по статистике около,48000 человек.Примерно 1500 за сктки
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19.11.2021 22:11 Ответить
Из-за того, что ковидными антиваксерами забиты все больницы. Конечно стали больше умирать от инфаркта, инсульта, банального апендицита. Скорые перестали приезжать.
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19.11.2021 22:29 Ответить
вот эти люди,которых 94%,почувствовав заболевание обратились к врачу,и их поместили в стационар. и только 6% вакцинированых,нашли в себе смелость признать,что не смотря на вакцину,они всё же заболели. а остальные вакцинированные,не идут к врачу. по разным причинам,но не идут. ходят больными и в магазины и на работу...и в автобус...у них же сертификат есть...
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19.11.2021 20:15 Ответить
С бумажкой, уже не букашка.
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19.11.2021 20:19 Ответить
ну кАнечно .. а там, в тех странах где вакцинированно чуть ли ни под 100% всех граждан то тоже лежат одни не вакцинированные !? этот чес от "кандидатов в доктора" уже уморил !!!
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19.11.2021 20:17 Ответить
Количество смертей там меньше, Украина на первом месте в мире, о чем еще спорить?
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19.11.2021 22:31 Ответить
Заботятся о народе? Выдавайте бесплатные маски, тесты, санайзеры и лекарства! Или не трындите! Упоротым вакцину без очереди!
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19.11.2021 20:33 Ответить
Ну так все вірно)) Знову маніпуляції)) Якщо в Україні вакціновано 7% населення, то ***** скільки буде хворих невакциноввних??
Ненавиджу цю ЗЕлену владу.
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19.11.2021 20:39 Ответить
Останні дослідження показали, що 94 відсотки працівник моз і кабміну - без мізків та страждають ампутцією совісті.
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19.11.2021 20:41 Ответить
Час такии - коли скаламутити воду - на гору спливає гівно
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20.11.2021 00:20 Ответить
интересно как они оформляют умерших после вакцинации, "инфаркт"?
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19.11.2021 21:09 Ответить
Удивительное рядом,но оно запрещено...
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19.11.2021 22:15 Ответить
Заголовок не соответствует содержимому статьи. Враньё!
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19.11.2021 21:35 Ответить
Через півроку будуть писати, що 94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - неотримавші бустерної дози.
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20.11.2021 00:03 Ответить
Медик розповіла, що вірус мутує. Вона ж згадала, як проходило лікування перших пацієнтів із коронавірусом минулої весни. За її словами, лікарям тоді було вкрай складно, були киснезалежні пацієнти і також, низка з них потребувала реанімації.

Під час другої хвилі від додаткової подачі кисню залежали практично всі пацієнти, які потрапляли до стаціонару. було багато хворих у реанімаціях.

"Але тоді госпіталізували пацієнта, якщо він наполягав на цьому. Якщо ж зараз дивитися за протоколами, все жорстко - сатурація понад 92, то людина не повинна госпіталізуватися. Це середній ступінь тяжкості, який лікується вдома", - уточнила вона.

Говорячи про відмінність цієї ковідхвилі, Мостепан підкреслила, що вона "дуже страшна". І єдиним виходом із ситуації, що посилюється, залишається масова вакцинація населення.

"Ми бачимо, що просто масово йде дихальна недостатність і вона розвивається в організмі набагато швидше. Якщо раніше на це йшло 10-11 днів, зараз це відбувається на 7-8 день захворювання
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20.11.2021 09:17 Ответить
в Україні наразі доступні 11,3 млн доз
АЛЕ.

У лЬВОВІ ,НАПРИКЛАД,НЕ МОЖУТЬ НАРОСТИТИ ВАКЦИНАЦІЮ..

ТОМУ ЩО ХТОСЬ ВИРІШИВ ПІДЗАРОБИТИ..

І"запровадив" неймовірно тупу "альтернативну" систему обліку

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-004172-a/print/limited/pdf/ef781bedb70d4a22a39e49c7cf48fa56
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20.11.2021 09:23 Ответить
 
 