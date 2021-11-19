94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
За период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали COVID-19, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
Данные за последние три месяца указывают:
- людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку;
- вакцинированные имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.
В Центре общественного здоровья добавили, что в Украине доступны 11,3 млн доз четырех вакцин:
AstraZeneca
CoronaVac
Pfizer
Moderna
"Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизнь", - подчеркнули в ЦОЗ.
Пожалуйста, подождите...
точно за 1000 не продаються..
...лише зі страху втратити роботу
P.S. Чому в тебе коми так дивно стоять? Що у тебе за утворення, що ти такий "грамотний"?))
їх материнська компанія в Польщі зробила 10 трансплантацій щодо редукції цитокінового шторму,ще в травні. Щодне ЗМІ не написало. про це.
Я просто писав, що в мене ніхто з знайомих не помер. І це прекрасно.
и я думаю что нам предстоит драться за свою жизнь с этими тварями...
як!?
вони ж безперервно на роботі!
Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
Приезжайте в ДНР!
Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
Врачей тоже почти нет.
Естественный отбор и свобода смерти.
Все, как вы любите.
krtmn79@krtmn79
В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения.
Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
О чем наглядно говорит твой тупой быдлячий коммент, в котором нет ничего кроме "а вот у нас у всех иначе!". Как именно иначе? Давай, чмошник - приведи пару тысяч своих знакомых вакцинированных и сколько из них умерло. Специально для дебила напоминаю, что именно с таких цифр мало-мальски значимая статистика и начинается.
Что-что? Нечего сказать в ответ? Ну, никто не сомневался.
ще раз.
статистика по Ковід оперує не десятками,сотнями,і навіть не тисячами..
на ваші "у нас ковіду немає можна відповісти хоча б фотками з Бразилії,де президентом дебіл-антивакцинатор../
що ти назвав не Спутнік 5
там діють жорсткі епідеміологічні заходи..
аж до перекриття кордонів між провінціями..
19.11.21 18:22 В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин Джерело: https://censor.net/ua/n3300569
Ви там з своїми відкатами за млн. доз та махінаціями з статистикою спочатку розберіться.
И у меня ощущения от этого вирусняка-движа похожи на сканирование и укатывание катком всех !!!
Ненавиджу цю ЗЕлену владу.
Під час другої хвилі від додаткової подачі кисню залежали практично всі пацієнти, які потрапляли до стаціонару. було багато хворих у реанімаціях.
"Але тоді госпіталізували пацієнта, якщо він наполягав на цьому. Якщо ж зараз дивитися за протоколами, все жорстко - сатурація понад 92, то людина не повинна госпіталізуватися. Це середній ступінь тяжкості, який лікується вдома", - уточнила вона.
Говорячи про відмінність цієї ковідхвилі, Мостепан підкреслила, що вона "дуже страшна". І єдиним виходом із ситуації, що посилюється, залишається масова вакцинація населення.
"Ми бачимо, що просто масово йде дихальна недостатність і вона розвивається в організмі набагато швидше. Якщо раніше на це йшло 10-11 днів, зараз це відбувається на 7-8 день захворювання
АЛЕ.
У лЬВОВІ ,НАПРИКЛАД,НЕ МОЖУТЬ НАРОСТИТИ ВАКЦИНАЦІЮ..
ТОМУ ЩО ХТОСЬ ВИРІШИВ ПІДЗАРОБИТИ..
І"запровадив" неймовірно тупу "альтернативну" систему обліку
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-004172-a/print/limited/pdf/ef781bedb70d4a22a39e49c7cf48fa56