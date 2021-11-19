94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы

За период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали COVID-19, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

Данные за последние три месяца указывают:

- людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку;

- вакцинированные имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

В Центре общественного здоровья добавили, что в Украине доступны 11,3 млн доз четырех вакцин:

AstraZeneca

CoronaVac

Pfizer

Moderna

"Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизнь", - подчеркнули в ЦОЗ.