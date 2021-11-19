94,3% госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
За період з 1 серпня до 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували COVID-19, не пройшли повний курс вакцинації. 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 за цей період не отримали двох доз антиковідної вакцини.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.
Дані за останні три місяці вказують:
- людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення;
- вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані.
В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин:
AstraZeneca
CoronaVac
Pfizer
Moderna
"Усі ці вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19 та рятують життя", - наголосили в ЦГЗ.
Будь ласка, зачекайте...
точно за 1000 не продаються..
...лише зі страху втратити роботу
P.S. Чому в тебе коми так дивно стоять? Що у тебе за утворення, що ти такий "грамотний"?))
їх материнська компанія в Польщі зробила 10 трансплантацій щодо редукції цитокінового шторму,ще в травні. Щодне ЗМІ не написало. про це.
Я просто писав, що в мене ніхто з знайомих не помер. І це прекрасно.
и я думаю что нам предстоит драться за свою жизнь с этими тварями...
як!?
вони ж безперервно на роботі!
Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
Приезжайте в ДНР!
Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
Врачей тоже почти нет.
Естественный отбор и свобода смерти.
Все, как вы любите.
krtmn79@krtmn79
В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения.
Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
О чем наглядно говорит твой тупой быдлячий коммент, в котором нет ничего кроме "а вот у нас у всех иначе!". Как именно иначе? Давай, чмошник - приведи пару тысяч своих знакомых вакцинированных и сколько из них умерло. Специально для дебила напоминаю, что именно с таких цифр мало-мальски значимая статистика и начинается.
Что-что? Нечего сказать в ответ? Ну, никто не сомневался.
ще раз.
статистика по Ковід оперує не десятками,сотнями,і навіть не тисячами..
на ваші "у нас ковіду немає можна відповісти хоча б фотками з Бразилії,де президентом дебіл-антивакцинатор../
що ти назвав не Спутнік 5
там діють жорсткі епідеміологічні заходи..
аж до перекриття кордонів між провінціями..
19.11.21 18:22 В Центрі громадського здоров'я додали, що в Україні наразі доступні 11,3 млн доз чотирьох вакцин Джерело: https://censor.net/ua/n3300569
Ви там з своїми відкатами за млн. доз та махінаціями з статистикою спочатку розберіться.
И у меня ощущения от этого вирусняка-движа похожи на сканирование и укатывание катком всех !!!
Ненавиджу цю ЗЕлену владу.
Під час другої хвилі від додаткової подачі кисню залежали практично всі пацієнти, які потрапляли до стаціонару. було багато хворих у реанімаціях.
"Але тоді госпіталізували пацієнта, якщо він наполягав на цьому. Якщо ж зараз дивитися за протоколами, все жорстко - сатурація понад 92, то людина не повинна госпіталізуватися. Це середній ступінь тяжкості, який лікується вдома", - уточнила вона.
Говорячи про відмінність цієї ковідхвилі, Мостепан підкреслила, що вона "дуже страшна". І єдиним виходом із ситуації, що посилюється, залишається масова вакцинація населення.
"Ми бачимо, що просто масово йде дихальна недостатність і вона розвивається в організмі набагато швидше. Якщо раніше на це йшло 10-11 днів, зараз це відбувається на 7-8 день захворювання
АЛЕ.
У лЬВОВІ ,НАПРИКЛАД,НЕ МОЖУТЬ НАРОСТИТИ ВАКЦИНАЦІЮ..
ТОМУ ЩО ХТОСЬ ВИРІШИВ ПІДЗАРОБИТИ..
І"запровадив" неймовірно тупу "альтернативну" систему обліку
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-004172-a/print/limited/pdf/ef781bedb70d4a22a39e49c7cf48fa56