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Новости За рубежом
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Байден (2382) США (23182) Харрис (22)

Байден впервые временно передаст свои полномочия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден впервые временно передаст свои полномочия

Пока президент США будет проходить медицинское обследование, его полномочия будет выполнять вице-президент Камала Харрис.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, президент США Джо Байден в пятницу передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под анестезией на плановом медицинском осмотре в армейском госпитале имени Уолтера Рида

"Вице-президент будет работать из ее офиса во время этого периода", - сказала Псаки.

Она отметила, что Байдену проведут колоноскопию.

Таким образом, вице-президент Харрис на короткое время станет первой женщиной, исполняющей обязанности президента США.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

"Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил через такую же процедуру в 2002 и 2007 годах", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Временная передача полномочий президента предусмотрена 25 поправкой к конституции США.

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Топ комментарии
+16
Первый указ Камалы - деда не будить!
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19.11.2021 18:52
+14
Троляки повылазили -США наш союзник- против вас сук
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19.11.2021 19:06
+9
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19.11.2021 18:45
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19.11.2021 18:45 Ответить
невже дочекались? - Новини укр. версії цензора йдуть попереду російської.
Алілуя.
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19.11.2021 18:46 Ответить
Ага, ще б коментатори місцеві вивчили б українську. А то вважають що вони великі патріоти з московською побудовою щелепи.
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19.11.2021 20:22 Ответить
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19.11.2021 21:41 Ответить
Первый указ Камалы - деда не будить!
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19.11.2021 18:52 Ответить
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19.11.2021 18:57 Ответить
DNR
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19.11.2021 19:01 Ответить
Камалка-аналка,не подведи)))
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19.11.2021 19:22 Ответить
rjuzge , ti svoi anala govnet rot zahlopni !
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19.11.2021 20:25 Ответить
Поцокац,idinahyi
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19.11.2021 22:16 Ответить
Ja zhe skazal , ruskije , bistro pod stol....nefig tut gafkati !
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20.11.2021 08:03 Ответить
Что **** беева сломает комментируя эту новость? И что же на это скажет СалоЗїв?
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19.11.2021 19:01 Ответить
У Воронежі напружилися...
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19.11.2021 19:02 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин командует парадом по факту...На фото Остин и министр оборны Украины Резников
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19.11.2021 19:03 Ответить
Яка анестезія? Воно не приходило до тями з часів виборів.Всі його промови - набір випадкових звуків, навідь коли воно читало з телесуфлера. Зомбі мабуть краще справлявся б.
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19.11.2021 19:03 Ответить
Бедная РАБссия....
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19.11.2021 19:05 Ответить
Камала ещё та Конченная Баба...беспринципный политик с душой Прокурора) Идёт по головам к свой цели - практичная до безобразия...

Так что Эта бой Баба может наломать палок огого как...
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19.11.2021 19:06 Ответить
Що, вже злякався ???
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19.11.2021 19:07 Ответить
Конечно! не люблю таких людей и опасаюсь....Им в спину ударить раз плюнуть...нет ценностей кроме "Пути цели"...и на весах "получения желаемого" и "Человеческие Жизни\судьбы" не моргнув глазом выберут "желаемое"...

причём флюгер их Ценностей меняется очень быстро...вот пример Камала сажала людей за "курение травки" а на выборах топила за "легалайз"))) потому что это принесёт пользу лично ей...Ну и забралась она конечно высоко...
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19.11.2021 19:23 Ответить
Вась, а какая у неё цель то, можешь озвучить?
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19.11.2021 19:28 Ответить
Да такие же цели и мотивы, как у всех уродов, что жаждут власти над людьми.
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19.11.2021 20:14 Ответить
Ну во первых я вам не Вася и вам не хватает воспитанности...во вторых её цели и амбиции очевидны если у вас есть хотя бы минимум мозгов - в США идёт гонка за "Первая в истории США Женщина Президент"... Хилари сошла с дистанции...
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19.11.2021 20:39 Ответить
Паління травки - сміття, не варте уваги, а от те, що її флюгер завжди був направлений проти вас, кацапів, дуже і дуже важливо, тому тобі і припікає.
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19.11.2021 21:33 Ответить
Тов. Камалу не ******* навіть демократи. Та й відповідає взаємністю - того ж Св. Джо звинуватила в расизмі на дебатах.
Але її колір шкіри та політкоректні геніталії таки знадобилися.
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20.11.2021 08:23 Ответить
Троляки повылазили -США наш союзник- против вас сук
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19.11.2021 19:06 Ответить
Ллойд Остин каже что Украина получит любое оружие для защиты своего суверинитета и территориальной целостности государства....

Мавзолейные ФАССС!!!
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19.11.2021 19:09 Ответить
И "Першинги"?
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19.11.2021 19:31 Ответить
Кстати, зацените, этот темнокожий человек смотрит на тело, как на гмн, потому ша тело во время исполнения государственного гимна своей страны руку кой куда не приложило.
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19.11.2021 19:32 Ответить
Він їх скоро передасть на постійній основі. Дідусь геть дряхлий вже...
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19.11.2021 19:14 Ответить
На это и была многоходовочка... Это как в шахматах.... Что тут непонятного....Дальше будет интереснее.... Формально она испугается брать на себя решения, поэтому вполне вероятен «ход» дрезденской школы....Для этого и весь шум на границе.... Лука «прогнул» и ЕС -дал попятную... запасаемся попкорном )))) Филолог Старк? Жду коммент
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19.11.2021 22:21 Ответить
Шавки рашистские с Рашки и ДыНыРы выскочили на Цензоре и убого калякают ...
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19.11.2021 19:16 Ответить
к коммунизму ударными темпами!
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19.11.2021 19:43 Ответить
наш візьме в реанімацію телефон і саме через це вигнали Разумкова
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19.11.2021 19:52 Ответить
_Бабайден всё, похоже... "Временная" передача полномочий коммуняке Харрис - последнее его дельце на посту президента США, далее мавр свободен. Будет с трумпом в ящик домино играть.
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19.11.2021 20:11 Ответить
фуууу. . . кацапіною завоняло. . . . . . скільки тут вас ? Камала Харіс - бувший прокурор і добре розуміється на винуватості чи невинуватості підслідного. А ваш Жуйло - є підслідний світового масштабу.
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19.11.2021 20:17 Ответить
Старий дідусь Камалу любив,
Скажену лівачку до влади привів.
Вона США перетворить в лайно.
Та дідусь вже старий. Йому все одно.
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19.11.2021 20:19 Ответить
Kamala zazhgjot ruskij pukan , i rashka kak hlopnet , kak hlopnet ...
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19.11.2021 20:29 Ответить
Вау, ті хто бажав небораці-Байдену анальних радощів , можуть зловішатись. У діда в сраці зараз така хитра дурня, ендоскоп здається ,чишолі.. Бр-р-р....
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19.11.2021 20:34 Ответить
Умри белый цисгендерных мужчина, который даже не еврей!© Примерно так сейчас будет.
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19.11.2021 20:45 Ответить
Зачем проводить колоноскопию Байдену , ведь есть у кого спросить ( КТО ЕМУ в ЖОПУ ЗАГЛЯДЫВАЛ и заглядывает ) Ведь ЕСТЬ ТАКИЕ , правда ???
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19.11.2021 20:52 Ответить
Нема таких. Бо Св. Джо просто ширма, а музику замовляють інші.
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20.11.2021 08:24 Ответить
Що і слід було очікувати .... Потім така "передача" буде все частіше і частіше ...
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19.11.2021 21:23 Ответить
Формально він вже не буде в змозі повернутись до обов'язків. Що саме і було метою «дійства
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19.11.2021 22:24 Ответить
Думали що Байден тверда сталь, а виявилось олово
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19.11.2021 21:55 Ответить
У трампістів буде інхфарт мікарда!

Для них Камала - це як червоний плащ для бика.
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19.11.2021 22:35 Ответить
Какого хера их толкают в презы в таком возрасте? Чтобы в жопу шланг заталкивать?...скоро как брежнева будут выводить или черненко
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20.11.2021 08:44 Ответить
Колоноскопия по ощущению не страшнее клизмы. Нахрена анестезия?
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20.11.2021 12:19 Ответить
 
 