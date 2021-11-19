Байден впервые временно передаст свои полномочия
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Пока президент США будет проходить медицинское обследование, его полномочия будет выполнять вице-президент Камала Харрис.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По ее словам, президент США Джо Байден в пятницу передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под анестезией на плановом медицинском осмотре в армейском госпитале имени Уолтера Рида
"Вице-президент будет работать из ее офиса во время этого периода", - сказала Псаки.
Она отметила, что Байдену проведут колоноскопию.
Таким образом, вице-президент Харрис на короткое время станет первой женщиной, исполняющей обязанности президента США.
Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.
"Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил через такую же процедуру в 2002 и 2007 годах", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Временная передача полномочий президента предусмотрена 25 поправкой к конституции США.
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Алілуя.
Так что Эта бой Баба может наломать палок огого как...
причём флюгер их Ценностей меняется очень быстро...вот пример Камала сажала людей за "курение травки" а на выборах топила за "легалайз"))) потому что это принесёт пользу лично ей...Ну и забралась она конечно высоко...
Але її колір шкіри та політкоректні геніталії таки знадобилися.
Мавзолейные ФАССС!!!
ящикдомино играть.
Скажену лівачку до влади привів.
Вона США перетворить в лайно.
Та дідусь вже старий. Йому все одно.
Для них Камала - це як червоний плащ для бика.