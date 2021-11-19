Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Поки президент США проходитиме медичне обстеження, його повноваження буде виконувати віце-президентка Камала Гарріс.
Про це повідомила прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За її словами, президент США Джо Байден у п'ятницю передасть свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда.
"Віце-президент працюватиме з її офісу під час цього періоду", - сказала Псакі.
Вона наголосила, що Байдену проведуть колоноскопію.
Отже, віце-президент Гарріс на короткий час стане першою, яка виконує обов’язки президента США.
Псакі нагадала, що таке передання обов'язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.
"Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках", - заявила прес-секретар Білого дому.
Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25 поправкою до конституції США.
Будь ласка, зачекайте...
Алілуя.
Так что Эта бой Баба может наломать палок огого как...
причём флюгер их Ценностей меняется очень быстро...вот пример Камала сажала людей за "курение травки" а на выборах топила за "легалайз"))) потому что это принесёт пользу лично ей...Ну и забралась она конечно высоко...
Але її колір шкіри та політкоректні геніталії таки знадобилися.
Мавзолейные ФАССС!!!
ящикдомино играть.
Скажену лівачку до влади привів.
Вона США перетворить в лайно.
Та дідусь вже старий. Йому все одно.
Для них Камала - це як червоний плащ для бика.