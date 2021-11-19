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Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження

Поки президент США проходитиме медичне обстеження, його повноваження буде виконувати віце-президентка Камала Гарріс.

Про це повідомила прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, президент США Джо Байден у п'ятницю передасть свої повноваження віце-президенту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда.

"Віце-президент працюватиме з її офісу під час цього періоду", - сказала Псакі.

Вона наголосила, що Байдену проведуть колоноскопію.

Отже, віце-президент Гарріс на короткий час стане першою, яка виконує обов’язки президента США.

Читайте: Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Псакі нагадала, що таке передання обов'язків раніше відбувалося лише у 2002-му та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження глави держави було покладено на віце-президента Діка Чейні.

"Аналогічна ситуація була, коли Джордж Буш-молодший проходив через таку саму процедуру у 2002-му та 2007 роках", - заявила прес-секретар Білого дому.

Тимчасове передання повноважень президента передбачено 25 поправкою до конституції США.

Також читайте: Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Первый указ Камалы - деда не будить!
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19.11.2021 18:52
+14
Троляки повылазили -США наш союзник- против вас сук
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19.11.2021 19:06
+9
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19.11.2021 18:45
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19.11.2021 18:45 Відповісти
невже дочекались? - Новини укр. версії цензора йдуть попереду російської.
Алілуя.
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19.11.2021 18:46 Відповісти
Ага, ще б коментатори місцеві вивчили б українську. А то вважають що вони великі патріоти з московською побудовою щелепи.
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19.11.2021 20:22 Відповісти
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19.11.2021 21:41 Відповісти
Первый указ Камалы - деда не будить!
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19.11.2021 18:52 Відповісти
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19.11.2021 18:57 Відповісти
DNR
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19.11.2021 19:01 Відповісти
Камалка-аналка,не подведи)))
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19.11.2021 19:22 Відповісти
rjuzge , ti svoi anala govnet rot zahlopni !
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19.11.2021 20:25 Відповісти
Поцокац,idinahyi
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19.11.2021 22:16 Відповісти
Ja zhe skazal , ruskije , bistro pod stol....nefig tut gafkati !
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20.11.2021 08:03 Відповісти
Что **** беева сломает комментируя эту новость? И что же на это скажет СалоЗїв?
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19.11.2021 19:01 Відповісти
У Воронежі напружилися...
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19.11.2021 19:02 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин командует парадом по факту...На фото Остин и министр оборны Украины Резников
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19.11.2021 19:03 Відповісти
Яка анестезія? Воно не приходило до тями з часів виборів.Всі його промови - набір випадкових звуків, навідь коли воно читало з телесуфлера. Зомбі мабуть краще справлявся б.
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19.11.2021 19:03 Відповісти
Бедная РАБссия....
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19.11.2021 19:05 Відповісти
Камала ещё та Конченная Баба...беспринципный политик с душой Прокурора) Идёт по головам к свой цели - практичная до безобразия...

Так что Эта бой Баба может наломать палок огого как...
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19.11.2021 19:06 Відповісти
Що, вже злякався ???
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19.11.2021 19:07 Відповісти
Конечно! не люблю таких людей и опасаюсь....Им в спину ударить раз плюнуть...нет ценностей кроме "Пути цели"...и на весах "получения желаемого" и "Человеческие Жизни\судьбы" не моргнув глазом выберут "желаемое"...

причём флюгер их Ценностей меняется очень быстро...вот пример Камала сажала людей за "курение травки" а на выборах топила за "легалайз"))) потому что это принесёт пользу лично ей...Ну и забралась она конечно высоко...
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19.11.2021 19:23 Відповісти
Вась, а какая у неё цель то, можешь озвучить?
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19.11.2021 19:28 Відповісти
Да такие же цели и мотивы, как у всех уродов, что жаждут власти над людьми.
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19.11.2021 20:14 Відповісти
Ну во первых я вам не Вася и вам не хватает воспитанности...во вторых её цели и амбиции очевидны если у вас есть хотя бы минимум мозгов - в США идёт гонка за "Первая в истории США Женщина Президент"... Хилари сошла с дистанции...
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19.11.2021 20:39 Відповісти
Паління травки - сміття, не варте уваги, а от те, що її флюгер завжди був направлений проти вас, кацапів, дуже і дуже важливо, тому тобі і припікає.
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19.11.2021 21:33 Відповісти
Тов. Камалу не ******* навіть демократи. Та й відповідає взаємністю - того ж Св. Джо звинуватила в расизмі на дебатах.
Але її колір шкіри та політкоректні геніталії таки знадобилися.
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20.11.2021 08:23 Відповісти
Троляки повылазили -США наш союзник- против вас сук
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19.11.2021 19:06 Відповісти
Ллойд Остин каже что Украина получит любое оружие для защиты своего суверинитета и территориальной целостности государства....

Мавзолейные ФАССС!!!
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19.11.2021 19:09 Відповісти
И "Першинги"?
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19.11.2021 19:31 Відповісти
Кстати, зацените, этот темнокожий человек смотрит на тело, как на гмн, потому ша тело во время исполнения государственного гимна своей страны руку кой куда не приложило.
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19.11.2021 19:32 Відповісти
Він їх скоро передасть на постійній основі. Дідусь геть дряхлий вже...
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19.11.2021 19:14 Відповісти
На это и была многоходовочка... Это как в шахматах.... Что тут непонятного....Дальше будет интереснее.... Формально она испугается брать на себя решения, поэтому вполне вероятен «ход» дрезденской школы....Для этого и весь шум на границе.... Лука «прогнул» и ЕС -дал попятную... запасаемся попкорном )))) Филолог Старк? Жду коммент
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19.11.2021 22:21 Відповісти
Шавки рашистские с Рашки и ДыНыРы выскочили на Цензоре и убого калякают ...
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19.11.2021 19:16 Відповісти
к коммунизму ударными темпами!
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19.11.2021 19:43 Відповісти
наш візьме в реанімацію телефон і саме через це вигнали Разумкова
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19.11.2021 19:52 Відповісти
_Бабайден всё, похоже... "Временная" передача полномочий коммуняке Харрис - последнее его дельце на посту президента США, далее мавр свободен. Будет с трумпом в ящик домино играть.
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19.11.2021 20:11 Відповісти
фуууу. . . кацапіною завоняло. . . . . . скільки тут вас ? Камала Харіс - бувший прокурор і добре розуміється на винуватості чи невинуватості підслідного. А ваш Жуйло - є підслідний світового масштабу.
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19.11.2021 20:17 Відповісти
Старий дідусь Камалу любив,
Скажену лівачку до влади привів.
Вона США перетворить в лайно.
Та дідусь вже старий. Йому все одно.
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19.11.2021 20:19 Відповісти
Kamala zazhgjot ruskij pukan , i rashka kak hlopnet , kak hlopnet ...
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Вау, ті хто бажав небораці-Байдену анальних радощів , можуть зловішатись. У діда в сраці зараз така хитра дурня, ендоскоп здається ,чишолі.. Бр-р-р....
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19.11.2021 20:34 Відповісти
Умри белый цисгендерных мужчина, который даже не еврей!© Примерно так сейчас будет.
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19.11.2021 20:45 Відповісти
Зачем проводить колоноскопию Байдену , ведь есть у кого спросить ( КТО ЕМУ в ЖОПУ ЗАГЛЯДЫВАЛ и заглядывает ) Ведь ЕСТЬ ТАКИЕ , правда ???
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19.11.2021 20:52 Відповісти
Нема таких. Бо Св. Джо просто ширма, а музику замовляють інші.
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20.11.2021 08:24 Відповісти
Що і слід було очікувати .... Потім така "передача" буде все частіше і частіше ...
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19.11.2021 21:23 Відповісти
Формально він вже не буде в змозі повернутись до обов'язків. Що саме і було метою «дійства
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19.11.2021 22:24 Відповісти
Думали що Байден тверда сталь, а виявилось олово
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19.11.2021 21:55 Відповісти
У трампістів буде інхфарт мікарда!

Для них Камала - це як червоний плащ для бика.
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19.11.2021 22:35 Відповісти
Какого хера их толкают в презы в таком возрасте? Чтобы в жопу шланг заталкивать?...скоро как брежнева будут выводить или черненко
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20.11.2021 08:44 Відповісти
Колоноскопия по ощущению не страшнее клизмы. Нахрена анестезия?
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20.11.2021 12:19 Відповісти
 
 