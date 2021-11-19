Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке дня.

Об этом Резников заявил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", - заявил министр.

В то же время Резников отметил, что страна должна и дальше делать реформы, чтобы быть готовой к вступлению в любой момент.

"Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - объяснил глава Минобороны.

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