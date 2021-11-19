Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке дня.
Об этом Резников заявил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", - заявил министр.
В то же время Резников отметил, что страна должна и дальше делать реформы, чтобы быть готовой к вступлению в любой момент.
"Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - объяснил глава Минобороны.
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тоді нехай НАТО вступає до України
ми - приймаємо !
молчат как мыши
а их дети и родственники -далеко от окопов
чет смішно
в принцыпе я и так ето думаю....
zадякуй вже мене біґом.... )))
перед Ксеніею вибачись - мені твоі вибачаня до спини...
І це чиста правда . Воно й не стоятиме , допоки наріт обиратиме до влади клоунів . .
https://www.youtube.com/watch?v=YtTS3JQcPRc