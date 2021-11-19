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членство в НАТО (1215) Резников (1168)

Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос вступления Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке дня.

Об этом Резников заявил во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", - заявил министр.

В то же время Резников отметил, что страна должна и дальше делать реформы, чтобы быть готовой к вступлению в любой момент.

"Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопросы развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - объяснил глава Минобороны.

Читайте также: В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг
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Топ комментарии
+24
Звичайно не стоїть,навіщо їм дєрьмаки...
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19.11.2021 19:27
+19
бо рєзніков-ссучене чьмо крємля.
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19.11.2021 19:28
+16
змінити бубу на пороха, резнікова на пастора - і ще як застоїть!
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19.11.2021 19:50
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Правила форума Совет форумчан
питань нема
тоді нехай НАТО вступає до України
ми - приймаємо !
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19.11.2021 19:25 Ответить
Звичайно не стоїть,навіщо їм дєрьмаки...
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19.11.2021 19:27 Ответить
Чому це не дивує? Та просто достатньо одного погляду на цього ушльопка, як казав Воланд
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19.11.2021 19:28 Ответить
бо рєзніков-ссучене чьмо крємля.
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19.11.2021 19:28 Ответить
Нато не е военным союзом,а чем оно тогда е?и еще раз,за гас никто воевать не будет всем на нас пох максимум оружием поддержат эти все санкции до лампочки и даю гарантию что сп 2 запустят все это шобло на крючке у фсб и они любой ценой это все протянут
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19.11.2021 19:31 Ответить
надо еще посмотреть как NATO воевать будет а то мадьяры, болгары, греки могут как Шариков - на учет встану а воевать не пойду - драпанут первыми или будут прятаться за спины американских солдат
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19.11.2021 19:33 Ответить
Боже, шо воно несе!
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19.11.2021 19:34 Ответить
Через полгода этого Резникова назовут консервой ФСБ.
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19.11.2021 19:35 Ответить
а возобновление ядерного потенциала Украины стоит?
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19.11.2021 19:36 Ответить
все кто сдал потенциал-
молчат как мыши
а их дети и родственники -далеко от окопов
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19.11.2021 20:21 Ответить
такого резю и ждал володя
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19.11.2021 19:40 Ответить
охметов решил что ещё рано ...
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19.11.2021 19:45 Ответить
И теперь не будет стоять еще долго.
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19.11.2021 19:46 Ответить
А ради чего и ради кого должны воевать и погибать солдаты НАТО?За ядерный совкодрочерный электорат ОПЗЖ,за хохляцких глистов-какаразница,за наивных дурачков-хотьпаржом,за швондеров и шариковых под управлением зеленых большевиков?За чернь и плебеев буржуазия запада точно воевать не захочет,у них самих этого дерьма хватает.Нам самим нужно разобраться кто мы есть,граждане Украины или граждане УССР?
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19.11.2021 19:47 Ответить
Ну Зеленський не настійливо вопрошає Байдена " Чому Україна ще не в НАТО". 😃
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19.11.2021 19:47 Ответить
т.е. уже даже без "двери всегда открыты" ???? и с чего бы это при таком найсветлейшем преЗЕдента да такие нестоЯщие вопросы... прямо мистика какая-то )))
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19.11.2021 19:48 Ответить
змінити бубу на пороха, резнікова на пастора - і ще як застоїть!
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19.11.2021 19:50 Ответить
питання членства в них не стоїть
чет смішно
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19.11.2021 20:00 Ответить
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19.11.2021 20:04 Ответить
у вас з пам'яттю усе гаразд?
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19.11.2021 21:13 Ответить
конкретизируйте, а то я одумаю шо вы мудак.
в принцыпе я и так ето думаю....
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19.11.2021 21:21 Ответить
дякую...куди ж вже конкретній?
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19.11.2021 21:25 Ответить
тобто ти мудак.
zадякуй вже мене біґом.... )))
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19.11.2021 21:28 Ответить
міг очікувати такого тупого хамства від зальотних сюди дебілів, але не від старожила. вибачайте, що звернувся. а пам'ять таки підводить.
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19.11.2021 21:31 Ответить
не вибачаю - слова фільтруй псіна збочена...
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19.11.2021 21:32 Ответить
ого, як усе погано...
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19.11.2021 21:36 Ответить
ти встряв у розмпву, яка тебе не стосувалася навіть краем, нагнідочів назазеленів...
перед Ксеніею вибачись - мені твоі вибачаня до спини...
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19.11.2021 21:43 Ответить
зовсім хворий? тут взагалі то форум. я задав питання яке стосувалось конкретно твоєї бравурної заяви. чемно і на ви. якщо такий формат спілкування викликає певний дисонанс у твоїй свідомості то розмову дійсно закінчено.
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19.11.2021 21:48 Ответить
бидло ти кацапське зі всіма своїми провокаційними питaннями.
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19.11.2021 22:00 Ответить
параною хоч лікуй, бо пам'ять вже не врятувати.
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19.11.2021 22:05 Ответить
кефир на грудь и в люлю вже бряк - режим дла идиотов? - первое дело!
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19.11.2021 22:11 Ответить
НАТО такие ГОВНОкомандуючы, что сразу звонят и отчитываются диктатору Лукашенко - НЕ НУЖНЫ!
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19.11.2021 19:50 Ответить
Фото этого шута ярко показывает кого назначили министром обороны
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19.11.2021 19:52 Ответить
Так научитесь его ставить, хотя бы как это делал Порох!
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19.11.2021 19:54 Ответить
У зебілів взагалі "нестоїть" ні на що - імпотенти зебільні!
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19.11.2021 19:55 Ответить
та вы шо, а народ баламутили- нато, евросоюз
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19.11.2021 19:58 Ответить
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що питання вступу України в НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному. Джерело: https://censor.net/ua/n3300583

І це чиста правда . Воно й не стоятиме , допоки наріт обиратиме до влади клоунів . .
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19.11.2021 19:58 Ответить
После Вагнергейта ясный перец...,предателей собственной страны не берут в солдаты...
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19.11.2021 20:04 Ответить
Ничего плохого про Резникова как личность сказать не могу. Но в НАТО нас не примут по причине территориального конфликта на востоке Украины
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19.11.2021 20:04 Ответить
А Кипр приняли
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19.11.2021 21:02 Ответить
Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит .-И Верещук о том же. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.У кодлана Коломойского задача совсем другая -обеспечение законности продажи Украины. Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.А Украина без земли не Украина. А Новая Палестина.
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19.11.2021 20:06 Ответить
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19.11.2021 21:14 Ответить
Євросоюз - це тобі не Великобританія, або промені стурбованості.
https://www.youtube.com/watch?v=YtTS3JQcPRc
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19.11.2021 20:09 Ответить
Тем не менее Британия, США и Турция вооружают Украину по полному тарифу...,а недавнее стратегическое партнерство в военной сфере которое подписали Кулеба и Блинкэн,говорит о том что для США важнее быть защитнтком Украины больше чем это нужно Зелемойским...парадокс,но это так реально...
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19.11.2021 20:09 Ответить
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19.11.2021 20:13 Ответить
Чем опасны случайные пассажиры в политике?Всем...но 73 % долбодятлов до сих пор не догнали простую Истину...
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19.11.2021 20:17 Ответить
подивилося НАТА в очі Резнікова і сказала - з тобою я не піду. . .
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19.11.2021 20:23 Ответить
Шариковых много,Людей мало...
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19.11.2021 20:25 Ответить
Прав Резников - эта *******, шо выбрала янелоха и ****** в РАДУ может вступить только в кацапское дерьмо! На большее оно не способно! И кому нужны эти красавцы в говне?
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19.11.2021 20:26 Ответить
Жестко,но точно...
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19.11.2021 20:28 Ответить
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19.11.2021 20:29 Ответить
Зеля уверен, что посмотрев в глаза убийцы,он увидит мир...после взорванных домов в Москве,Беслана и Норд Оста...,Зеля очнись.. .Гопники, убийцы, мародеры и воры, не бывают Мать Терезой...
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19.11.2021 20:33 Ответить
а чого так?
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19.11.2021 20:38 Ответить
Такие " союзники " как мы никому нахрен не нужны !!! Война , коррупция , вооружение 50-ти летней давности , все ( даже в укроборонпроме ) разворовывается , секретное оружие бросают на поле боя , поле боя покидают целые батальоны ( пример - Иловайск ) , войсковые уставы не исполняются - Крым отдали без единого выстрела ( по уставу Караульной службы - ПРИ НАРУШЕНИИ --- 1. Стой !! Кто идет ?? 2. Стой , стрелять буду и выстрел в воздух ! 3. стрельба в нарушителей НА ПОРАЖЕНИЕ !!! За 7 лет войны не построили ДАЖЕ патронный заводик !!! и т.д и т.д.
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19.11.2021 20:45 Ответить
Кацап-марш на швабру.
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19.11.2021 20:54 Ответить
правда нікому не подобається ...
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19.11.2021 21:19 Ответить
Ну Резников просто осчастливил.
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19.11.2021 20:53 Ответить
придатель сдайся гитлерцам шоб иголки в ногти пихали)
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19.11.2021 20:58 Ответить
Кому нужны предатели и дегенераты
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19.11.2021 21:01 Ответить
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19.11.2021 21:06 Ответить
При Порошенкові стояло. А при ВАЗелінському не стоїть. Чому?
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19.11.2021 21:09 Ответить
Україна може повернути вкрадений Крим і Донбас і без нато, але не при нинішній зекоманді, яка "пєРєстаЙот стРєляТь", бо москальське питання може бути вирішене тільки силовим шляхом!
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19.11.2021 21:11 Ответить
Приехали...
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19.11.2021 21:39 Ответить
А якже питання Додіка "почєму мі не в НАТО"? Так поясни цьому недоумку "почєму"...
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19.11.2021 22:54 Ответить
... вопрос о ЕС не на плане (предстваитель комитета ЕС), вопрос НАТО не на плане (воевода свой)... что терь делать?!? А, как в мультике :"А, мы пойдем на Север, а мы, пойдем на Север"
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20.11.2021 06:06 Ответить
Дивлячись на те, як ви згалтували Україну та Констітуцію, перед Україною зачиняються усі двері, залишиться лише одна,війти до якої можна лише заглянувши в очі путіну та побачивши в них мир.
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20.11.2021 20:23 Ответить
 
 