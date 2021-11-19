Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры.
Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.
"Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", - написала Псаки.
По ее словам, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.
В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом она стала первой в истории женщиной, исполняющей обязанности президента США.
Ранее в пятницу Байден передал полномочия Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.
Пожалуйста, подождите...
ее делают под общим наркозом - чтоб пациент не дергался и не мешал
(Хотя фрик Трамп отказался от наркоза - именно чтоб не передавать власть по процедуре)
За компомм багато сидите - перевіритись не завадить ...