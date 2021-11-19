РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10419 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 819 20
Байден (2382) США (23182)

Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры.

Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", - написала Псаки.

По ее словам, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден впервые временно передаст свои полномочия

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом она стала первой в истории женщиной, исполняющей обязанности президента США.

Ранее в пятницу Байден передал полномочия Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
всего лишь 1 час 25 минут! а дед бункерный иногда днями и неделями ботокс подкачивает и ничего никому не передаёт!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:45
+5
Бо знає, назад вже не віддадуть.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:05
+2
Какой смысл это делать на пару часов, он же когда ложится спать полномочия не передает.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всего лишь 1 час 25 минут! а дед бункерный иногда днями и неделями ботокс подкачивает и ничего никому не передаёт!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:45 Ответить
Бо знає, назад вже не віддадуть.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:05 Ответить
Тут ще та справа. До Байдена є питання. Але збав нас боже від Камали.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:08 Ответить
Что это за процедура?
показать весь комментарий
19.11.2021 21:46 Ответить
Гугл подскажет.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:57 Ответить
о подкацапник с Рашки..как всегда в спаме
показать весь комментарий
19.11.2021 22:16 Ответить
Попробуй, может и понравится, у бульбоголовых это наций анальная забава 😅😂🤣
показать весь комментарий
19.11.2021 22:17 Ответить
Какой смысл это делать на пару часов, он же когда ложится спать полномочия не передает.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:49 Ответить
шанс крякнуть от мед процедуры, наверное, выше чем во сне- решил перестраховаться
показать весь комментарий
19.11.2021 21:52 Ответить
общий наркоз - есть риск
показать весь комментарий
19.11.2021 22:05 Ответить
Кокой токой наркоссссс 😁 Когда это предваряющая процедуру клизма действовала на пациента усыпляюще 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😜🤪
показать весь комментарий
19.11.2021 22:19 Ответить
Це колоноскопія. Різні пацієнти переносять по різному. Стан здоров*я, вік, тощо. Йому робили під наркозом.
показать весь комментарий
20.11.2021 09:03 Ответить
это не клизма - это колоноскопия .в развитых странах после 50 лет - абсолютно обязательная процедура раз в 5 лет.(колоректальный рак - не шутки)
ее делают под общим наркозом - чтоб пациент не дергался и не мешал
(Хотя фрик Трамп отказался от наркоза - именно чтоб не передавать власть по процедуре)
показать весь комментарий
20.11.2021 09:26 Ответить
ну і що, знашли у кишках чіп 5g чи Пфаізєр?
показать весь комментарий
20.11.2021 00:01 Ответить
Товариш Камала трохи не лопнула від пихи поки трималася за ручку валізи з кнопкою. Тепер не буде руку мити до смерті.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:38 Ответить
У Байдена Т А М Украину не видели ???
показать весь комментарий
20.11.2021 00:50 Ответить
длбйб
показать весь комментарий
20.11.2021 09:29 Ответить
после клизьмы?
показать весь комментарий
20.11.2021 07:17 Ответить
колоноскопія ... загугліть ... або спробуйте ...
За компомм багато сидите - перевіритись не завадить ...
показать весь комментарий
20.11.2021 09:04 Ответить
 
 